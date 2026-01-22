НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Опасно ли увеличивать грудь и как правильно себя трогать: маммолог ответил на глупые вопросы — видео

Опасно ли увеличивать грудь и как правильно себя трогать: маммолог ответил на глупые вопросы — видео

Спросили про пирсинг, самообследование и еще кое-что

Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

Попасть на прием к онкологу-маммологу бывает сложно, поэтому 72.RU решил сходить к врачу самостоятельно, чтобы за вас задать самые дурацкие вопросы, которые пришли в голову.

Ответила на них Наталия Кречитова — онколог-маммолог с 19-летним стажем. Чтобы узнать, почему опасно прокалывать соски, мешают ли как-то импланты в груди и почему все так боятся рака молочной железы, посмотрите наше видео.

«Приходить на профилактический осмотр нужно один раз в год. И, конечно, чаще, если что-то беспокоит. Обычно до 18 лет осмотр проводит всё-таки педиатр, а ко мне приходят уже совершеннолетние пациентки», — говорит Наталья.

А вот обучать девочек самообследованию мамы должны с того момента, когда у дочерей грудные железы начинают развиваться — 12–13 лет. А если появляются жалобы, то обязательно обращаться к врачу.

ПО ТЕМЕ
Анатолий КузнецовАнатолий Кузнецов
Анатолий Кузнецов
Журналист 72.RU
Маммолог Пластика груди Рак груди
