Опасно ли увеличивать грудь и как правильно себя трогать: маммолог ответил на глупые вопросы — видео

Попасть на прием к онкологу-маммологу бывает сложно, поэтому 72.RU решил сходить к врачу самостоятельно, чтобы за вас задать самые дурацкие вопросы, которые пришли в голову.

Ответила на них Наталия Кречитова — онколог-маммолог с 19-летним стажем. Чтобы узнать, почему опасно прокалывать соски, мешают ли как-то импланты в груди и почему все так боятся рака молочной железы, посмотрите наше видео.

«Приходить на профилактический осмотр нужно один раз в год. И, конечно, чаще, если что-то беспокоит. Обычно до 18 лет осмотр проводит всё-таки педиатр, а ко мне приходят уже совершеннолетние пациентки», — говорит Наталья.