Здоровье В Ярославской области появился новый способ записи к врачам

В Ярославской области появился новый способ записи к врачам

Как теперь можно попасть на прием в поликлинику

195
В Ярославской области можно записаться на прием к врачу с помощью мессенджера «МАХ» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области можно записаться на прием к врачу с помощью мессенджера «МАХ» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области можно записаться на прием к врачу с помощью мессенджера «МАХ»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области появился новый способ записи к врачам. Как сообщили в правительстве региона, теперь это можно сделать через чат-бот в мессенджере «МАХ».

«Навигация проста и интуитивно понятна. Это еще один шаг к повышению качества и доступности медицинской помощи для жителей региона независимо от того, в каком округе они проживают», — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Новый сервис доступен по ссылке. QR-код для перехода в чат-бот будет размещен на сайтах медицинских организаций в разделе «Запись на прием». Кроме того, информация будет доступна в больницах, поликлиниках: в регистратуре, кабинетах врачей, на информационных стендах, телемониторах и других информационных ресурсах.

Также актуальны следующие способы записи к врачам в Ярославской области:

  • по номеру 122;

  • с помощью сервиса «Интермед-76»;

  • очно в регистратуре.

Напомним, в Ярославле продлили срок разрешения на строительство нового корпуса детской областной больницы на Тутаевском шоссе.


Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Запись в поликлинику
Рекомендуем