В Ярославской области появился новый способ записи к врачам. Как сообщили в правительстве региона, теперь это можно сделать через чат-бот в мессенджере «МАХ».
«Навигация проста и интуитивно понятна. Это еще один шаг к повышению качества и доступности медицинской помощи для жителей региона независимо от того, в каком округе они проживают», — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Новый сервис доступен по ссылке. QR-код для перехода в чат-бот будет размещен на сайтах медицинских организаций в разделе «Запись на прием». Кроме того, информация будет доступна в больницах, поликлиниках: в регистратуре, кабинетах врачей, на информационных стендах, телемониторах и других информационных ресурсах.
Также актуальны следующие способы записи к врачам в Ярославской области:
по номеру 122;
с помощью сервиса «Интермед-76»;
очно в регистратуре.
