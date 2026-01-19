В Ярославской области можно записаться на прием к врачу с помощью мессенджера «МАХ» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области появился новый способ записи к врачам. Как сообщили в правительстве региона, теперь это можно сделать через чат-бот в мессенджере «МАХ».

«Навигация проста и интуитивно понятна. Это еще один шаг к повышению качества и доступности медицинской помощи для жителей региона независимо от того, в каком округе они проживают», — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Новый сервис доступен по ссылке. QR-код для перехода в чат-бот будет размещен на сайтах медицинских организаций в разделе «Запись на прием». Кроме того, информация будет доступна в больницах, поликлиниках: в регистратуре, кабинетах врачей, на информационных стендах, телемониторах и других информационных ресурсах.

Также актуальны следующие способы записи к врачам в Ярославской области:

по номеру 122;

с помощью сервиса «Интермед-76»;

очно в регистратуре.