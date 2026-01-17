НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Что есть, чтобы не толстеть? Ярославский диетолог рассказала, как похудеть без жестких диет

Что есть, чтобы не толстеть? Ярославский диетолог рассказала, как похудеть без жестких диет

Делимся советами, как привести себя в форму после праздников

770
Как похудеть после Нового года | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Как похудеть после Нового года

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

На новогодних праздниках все привыкли расслабляться, есть салаты и сладости. Но после хочется быстро вернуться в форму. Мы обратились к ярославскому терапевту, диетологу и нутрициологу из «Центра эстетической медицины 5.5» Марии Асрян, чтобы узнать, как избавиться от лишних килограммов и отеков.

Эксперт рекомендует уделять внимание не только питанию, но и налаживанию режима сна. Так, сон должен быть не менее 7–9 часов, а отход ко сну — до 23:00.

По мнению Марии Асрян, лучше всего выбирать умеренный подход к похудению, сочетая правильное питание и физическую активность. Диетолог рекомендует изучить свой рацион. От привычного питания придется отказаться, чтобы сбросить лишние килограммы. Мария Асрян рассказала, на что стоит обратить внимание.

Мария Асрян

Похудение после праздников начинается с разумного питания, а не с жестких диет.

Мария Асрян

ярославский диетолог

Рекомендации по питанию от диетолога:

  1. Изменять рацион нужно постепенно, чтобы организм успел адаптироваться к новым условиям.

  2. Регулярные приемы пищи. Стараться есть в одно и то же время независимо от дня недели, 3–4 раза в сутки. При этом стоит исключить перекусы и «кусочничество». Это разгрузит органы ЖКТ и наладит их работу как по часам.

  3. Уменьшение калорийности. Постепенно снижайте количество потребляемых калорий, начиная с уменьшения порций и исключения высококалорийных продуктов (соусы, колбасы, выпечка, сладости).

  4. Сделайте акцент на продукты, содержащие клетчатку и белок. Включите в рацион больше овощей, фруктов (фрукты желательно употреблять только в первой половине дня). Клетчатка содержится в цельнозерновых продуктах, она собирает на себя и выводит лишний жир. Не забывайте про адекватное потребление белка (по новым рекомендациям: 1,2–1,6 г на один килограмм веса). Белок дает сытость надолго.

  5. Пейте достаточное количество чистой питьевой воды ежедневно — 30 мл на один килограмм веса.

Эксперт обращает внимание и на важность физической активности. По словам Марии Асрян, она помогает ускорить процесс похудения и улучшает общее состояние здоровья. Рекомендуется начинать с легких упражнений, таких как ходьба, плавание или йога, постепенно увеличивая интенсивность тренировок.

А вот к строгим диетам специалист обращаться не рекомендует. Как рассказала диетолог, они могут принести кратковременные результаты, но часто приводят к срывам и дефицитам.

Также постоянное чувство голода и ограничения могут вызывать раздражительность, усталость и депрессию. Но выбор между правильным питанием и жесткими диетами остается за самим человеком.

«Если человек ранее практиковал низкокалорийное питание или голодание и знает, как правильно это делать, для него это обыденность, то, конечно, такой метод не противопоказан. А если к диете обращаются впервые, то лучше пробовать в другой раз», — отметила Мария Асрян.

Диетолог также подчеркнула, что от строгих диет стоит отказаться людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сахарным диабетом.

Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Диетолог Похудение Правильное питание
Комментарии
5
Гость
1 час
Богатый ест что захочет, бедный то что найдет.
Гость
2 часа
Да за нас уже в родном государстве позаботились
Гость
