Что есть, чтобы не толстеть? Ярославский диетолог рассказала, как похудеть без жестких диет

Как похудеть после Нового года Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

На новогодних праздниках все привыкли расслабляться, есть салаты и сладости. Но после хочется быстро вернуться в форму. Мы обратились к ярославскому терапевту, диетологу и нутрициологу из «Центра эстетической медицины 5.5» Марии Асрян, чтобы узнать, как избавиться от лишних килограммов и отеков.

Эксперт рекомендует уделять внимание не только питанию, но и налаживанию режима сна. Так, сон должен быть не менее 7–9 часов, а отход ко сну — до 23:00.

По мнению Марии Асрян, лучше всего выбирать умеренный подход к похудению, сочетая правильное питание и физическую активность. Диетолог рекомендует изучить свой рацион. От привычного питания придется отказаться, чтобы сбросить лишние килограммы. Мария Асрян рассказала, на что стоит обратить внимание.

Похудение после праздников начинается с разумного питания, а не с жестких диет. Мария Асрян ярославский диетолог

Рекомендации по питанию от диетолога:

Изменять рацион нужно постепенно, чтобы организм успел адаптироваться к новым условиям. Регулярные приемы пищи. Стараться есть в одно и то же время независимо от дня недели, 3–4 раза в сутки. При этом стоит исключить перекусы и «кусочничество». Это разгрузит органы ЖКТ и наладит их работу как по часам. Уменьшение калорийности. Постепенно снижайте количество потребляемых калорий, начиная с уменьшения порций и исключения высококалорийных продуктов (соусы, колбасы, выпечка, сладости). Сделайте акцент на продукты, содержащие клетчатку и белок. Включите в рацион больше овощей, фруктов (фрукты желательно употреблять только в первой половине дня). Клетчатка содержится в цельнозерновых продуктах, она собирает на себя и выводит лишний жир. Не забывайте про адекватное потребление белка (по новым рекомендациям: 1,2–1,6 г на один килограмм веса). Белок дает сытость надолго. Пейте достаточное количество чистой питьевой воды ежедневно — 30 мл на один килограмм веса.

Эксперт обращает внимание и на важность физической активности. По словам Марии Асрян, она помогает ускорить процесс похудения и улучшает общее состояние здоровья. Рекомендуется начинать с легких упражнений, таких как ходьба, плавание или йога, постепенно увеличивая интенсивность тренировок.

А вот к строгим диетам специалист обращаться не рекомендует. Как рассказала диетолог, они могут принести кратковременные результаты, но часто приводят к срывам и дефицитам.

Также постоянное чувство голода и ограничения могут вызывать раздражительность, усталость и депрессию. Но выбор между правильным питанием и жесткими диетами остается за самим человеком.

«Если человек ранее практиковал низкокалорийное питание или голодание и знает, как правильно это делать, для него это обыденность, то, конечно, такой метод не противопоказан. А если к диете обращаются впервые, то лучше пробовать в другой раз», — отметила Мария Асрян.