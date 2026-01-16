НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Это может стоить вам жизни: кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение

Это может стоить вам жизни: кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение

Врач дал важные рекомендации

На Крещение многие жители России погружаются в прорубь, однако не все осознают, какие риски могут быть связаны с этой традицией. О том, кому категорически противопоказаны крещенские купания и в каких случаях это может быть особенно опасно, предупредил заведующий травмпунктом Люберецкой областной больницы Павел Коробейников.

«В состоянии выраженного алкогольного опьянения, пациентам с гипертонической болезнью, с заболеваниями сердца, с астмой. Всё это может привести к приступу», — сказал Коробейников в разговоре с РИА Новости.

Врач предупредил, что перед участием в крещенских купаниях необходимо проявить осмотрительность. Он настоятельно рекомендовал воздержаться от погружения в прорубь лицам с проблемами артериального давления и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Иначе народная традиция может привести к ухудшению состояния здоровья и спровоцировать обострение хронических заболеваний.

В русском православии этот праздник ежегодно отмечают 19 января. Узнать о том, какой будет погода в ночь на Крещение, можно здесь.

Подробнее о том, что можно и нельзя делать в этот день, мы рассказали в отдельном материале.

Есть жуткие кадры, где молодая женщина на глазах мужа и детей нырят в прорубь и больше из воды не появляется, и найти её не могут.И от этой забавы отвело навсегда.
Это новый оптимизированный способ диагности и сортировки больных, если всплыл,то здоров, живёшь и пашешь дальше, а если не всплыл, то значит больной был, не годный и лечить не надо.
