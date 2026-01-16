Не тяните до весны: новогодние елки просят срочно убирать — и вот почему

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Эксперт рекомендует убрать новогоднюю елку из дома в течение двух-трех недель после праздников | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЭксперт рекомендует убрать новогоднюю елку из дома в течение двух-трех недель после праздников | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Эксперт рекомендует убрать новогоднюю елку из дома в течение двух-трех недель после праздников

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Если новогодняя елка стоит в доме слишком долго, два-три месяца и более, то это может сказаться на вашем здоровье. При этом неважно, живая елка или искусственная, риски будут разными. Подробности об этом рассказал директор Института ветеринарии и агробезопасности университета «Росбиотех» Игорь Гламаздин.

Эксперт отметил, что со временем живая ель высыхает и начинает разрушаться. Опадающая хвоя и частицы дерева насыщают воздух пылью и спорами плесневых грибов.

«Особенно быстро плесень развивается в теплых и плохо проветриваемых помещениях, а также при регулярном увлажнении дерева», — отметил Гламаздин.

Если вдыхать такой воздух на постоянной основе, то вряд ли удастся избежать аллергии, раздражение слизистых, кашля и обострения болезней дыхательных путей. Еще одна опасность высохшего живого дерева кроется в том, что оно легко воспламеняется и может вспыхнуть даже от неисправной гирлянды.

«Не стоит забывать и о биологических рисках: в живом дереве могут сохраняться насекомые или их личинки, которые активизируются в тепле», — подчеркнул Гламаздин.

Небезвредна и искусственная ель. Она тоже накапливает пыль и аллергены, особенно если ее хранят без чехла и не чистят. Старые или некачественные гирлянды повышают риск короткого замыкания и пожара.

«Пластик и синтетические материалы при длительном нахождении в теплом помещении и под воздействием света могут выделять летучие соединения, усиливая нагрузку на дыхательную систему», — добавил специалист в разговоре с RT.

Гламаздин рекомендовал убрать новогоднюю елку из дома в течение двух-трех недель после праздников, чтобы сделать атмосферу в квартире более безопасной.

Не стоит забывать и о высоких штрафах, которые грозят вам, если вы решите оставить живую или искусственную елку в подъезде. А за неправильную утилизацию зеленых красавиц сумма штрафа составит до 400 тысяч рублей. Подробнее об этом мы рассказали в отдельном материале.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Гость
39 минут
Очередной умник с впрыском ни о чем, что нормальные люди понимают и без его умозаключений.
Гость
22 минуты
И, вообще, - жить вредно! 😊
