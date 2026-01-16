Не тяните до весны: новогодние елки просят срочно убирать — и вот почему

Если новогодняя елка стоит в доме слишком долго, два-три месяца и более, то это может сказаться на вашем здоровье. При этом неважно, живая елка или искусственная, риски будут разными. Подробности об этом рассказал директор Института ветеринарии и агробезопасности университета «Росбиотех» Игорь Гламаздин.
Эксперт отметил, что со временем живая ель высыхает и начинает разрушаться. Опадающая хвоя и частицы дерева насыщают воздух пылью и спорами плесневых грибов.
«Особенно быстро плесень развивается в теплых и плохо проветриваемых помещениях, а также при регулярном увлажнении дерева», — отметил Гламаздин.
Если вдыхать такой воздух на постоянной основе, то вряд ли удастся избежать аллергии, раздражение слизистых, кашля и обострения болезней дыхательных путей. Еще одна опасность высохшего живого дерева кроется в том, что оно легко воспламеняется и может вспыхнуть даже от неисправной гирлянды.
«Не стоит забывать и о биологических рисках: в живом дереве могут сохраняться насекомые или их личинки, которые активизируются в тепле», — подчеркнул Гламаздин.
Небезвредна и искусственная ель. Она тоже накапливает пыль и аллергены, особенно если ее хранят без чехла и не чистят. Старые или некачественные гирлянды повышают риск короткого замыкания и пожара.
«Пластик и синтетические материалы при длительном нахождении в теплом помещении и под воздействием света могут выделять летучие соединения, усиливая нагрузку на дыхательную систему», — добавил специалист в разговоре с RT.
Гламаздин рекомендовал убрать новогоднюю елку из дома в течение двух-трех недель после праздников, чтобы сделать атмосферу в квартире более безопасной.
