Всё еще приводит к смертям пациентов: в Россию вернулась опасная болезнь

Хотя коронавирус и пропал из упоминаний в новостях, в реальности же россияне продолжают им болеть. Причем уровень заболеваемости сопоставим с гриппом. Об этом Городским порталам рассказал эксперт по общественному здоровью, разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Официальные данные говорят о том, что коронавирусом продолжают болеть в России — и сопоставимо с гриппом, хотя и значительно реже. Но в реальности заболеваемость может быть выше, она может быть ниже, чем у гриппа, но тем не менее будет довольно высока», — отметил он.

По словам эксперта, в этом сезоне распространено несколько вариантов коронавируса по линии штамма омикрон. Они схожи друг с другом и не вызывают особых симптомов. При этом для некоторых пациентов несут угрозу.

«Каких-то кардинальных изменений не произошло, а симптомы могут быть самые разные, то есть спектр довольно широкий. Заболевание по-прежнему может протекать как в легкой, так и в крайне тяжелой форме. И по-прежнему официально регистрируются летальные исходы», — отметил Николай Крючков.

Симптомы этих штаммов похожи на обычную простуду и другие варианты ковида: насморк, боль и першение в горле, сильная усталость и слабость, повышенная температура, головные боли, ощущение ломоты в теле, диарея, озноб.

Эксперт добавил, что не стоит забывать о прививках от коронавируса, и посоветовал проходить вакцинацию осенью.

«В широком доступе вакцин от коронавируса сейчас нет. При наличии такой возможности, конечно, я рекомендую проходить вакцинацию перед началом основного сезона заболеваемости. Группам риска это делать необходимо, желательно два раза в год», — заключил иммунолог.

Также мы рассказывали, что россиян атакует гонконгский грипп. Он сопровождается высокой температурой, ломотой в теле и сухим кашлем, может вызывать пневмонию и отек мозга. Подробнее о том, чем опасен вирус и как от него защититься, читайте в материале.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Коронавирус Болезнь Пациент Симптомы Здоровье
Гость
27 минут
Отлично! Продолжайте выполнять план по сокращению населения, столько не нужных ртов не надо.
Рекомендуем