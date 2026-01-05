НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -9

0 м/c,

 750мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Травмпункты в Ярославле
«Умные решения»
Где отметить Рождество
Кто ездит в Переславль на выходные
Чем могут быть опасны видеоигры
Чек-лист важных обследований
Где в регионе откроют новые центры для детей
Конфликт водителя снегохода и наездниц
Здоровье Уменьшает морщины и пигментные пятна. Этот орех работает лучше коллагена

Уменьшает морщины и пигментные пятна. Этот орех работает лучше коллагена

Ученые доказали это с помощью эксперимента

268
Миндаль богат витамином Е, магнием, витаминами группы В, полифенолами и жирами | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаМиндаль богат витамином Е, магнием, витаминами группы В, полифенолами и жирами | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Миндаль богат витамином Е, магнием, витаминами группы В, полифенолами и жирами

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Врачи рекомендуют включать орехи в свой рацион, так как они полезны для сердца, мозга, желудочно-кишечного тракта, скелета, помогают иммунитету и сохраняют надолго чувство сытости. Достаточно съедать всего горсть в день, чтобы ощутить видимый эффект, рассказывает «Доктор Питер».

При этом каждый орех по-своему полезен. Но знали ли вы, что один вид ученые считают настоящим «молодильным яблоком»?

— Выбрасываем коллаген и покупаем миндаль! Научно доказано, что этот орех уменьшает выраженность морщин, а еще интенсивность пигментации на коже лица, — говорит диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания Елизавета Афинская.

Ученые из США провели исследование, в котором приняли участие женщины в постменопаузе. Задача была простой: ежедневно есть миндаль в течение шести месяцев. Всё это время исследователи тщательно анализировали кожу женщин, проводили тесты и даже делали фотографии с высоким разрешением.

Участницам нельзя было пользоваться антиэйдж-средствами для ухода за кожей: ретинолом, витамином С, а также кремами и сыворотками с антивозрастным эффектом.

Основные критерии для анализа были такие:

  • степень увлажненности кожи;

  • выраженность фотостарения;

  • скорость выработки кожного сала;

  • количество и глубина морщин.

Как оказалось, миндаль начинал активно действовать уже на 16-й неделе, а еще через восемь недель кожа женщин преобразилась: она стала более ровной, уменьшились пигментация на 20% и выраженность морщин — на 16%.

За всё время участницы съедали не пару орешков, а 60–65 граммов миндаля в день (это примерно две горсти в сутки). При этом их вес не изменился, что тоже немаловажно, ведь орехи считаются калорийным продуктом.

Как такое возможно? Дело в том, что миндаль богат витамином Е, магнием, витаминами группы В, полифенолами и жирами.

— Витамин Е — мощный антиоксидант. Он есть в кожном сале, которое создает на поверхности кожи защитную пленку и помогает коже меньше терять влагу. С возрастом кожного сала становится меньше, поэтому на поверхности кожи может становиться меньше этого витамина, — говорит Лиза Афинская.

Добавить миндаль в свой рацион не так уж и сложно. Вы можете носить орешки с собой на работу, чтобы перекусывать ими вместо шоколада или печенья.

Еще один отличный вариант — добавлять миндаль в йогурты, каши, десерты. Если еще с орехами вы будете есть фрукты, то получите просто идеальный тандем для красоты и здоровья.

Ранее мы рассказывали о том, что регулярное употребление клюквенного морса омолаживает кожу. Участницы эксперимента, в течение полутора месяцев пившие клюквенный морс, отметили, что кожа лица стала более гладкой и подтянутой. Исследования, которые провели ученые Университета Флориды, показали, что употребление сока клюквы облегчает окислительный стресс и воспаление в плазме, а также показывает антивозрастной эффект.

ПО ТЕМЕ
Софья Хромова
Орех Миндаль Молодость
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Рекомендуем