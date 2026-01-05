Уменьшает морщины и пигментные пятна. Этот орех работает лучше коллагена

Миндаль богат витамином Е, магнием, витаминами группы В, полифенолами и жирами Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Врачи рекомендуют включать орехи в свой рацион, так как они полезны для сердца, мозга, желудочно-кишечного тракта, скелета, помогают иммунитету и сохраняют надолго чувство сытости. Достаточно съедать всего горсть в день, чтобы ощутить видимый эффект, рассказывает «Доктор Питер».

При этом каждый орех по-своему полезен. Но знали ли вы, что один вид ученые считают настоящим «молодильным яблоком»?

— Выбрасываем коллаген и покупаем миндаль! Научно доказано, что этот орех уменьшает выраженность морщин, а еще интенсивность пигментации на коже лица, — говорит диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания Елизавета Афинская.

Ученые из США провели исследование, в котором приняли участие женщины в постменопаузе. Задача была простой: ежедневно есть миндаль в течение шести месяцев. Всё это время исследователи тщательно анализировали кожу женщин, проводили тесты и даже делали фотографии с высоким разрешением.

Участницам нельзя было пользоваться антиэйдж-средствами для ухода за кожей: ретинолом, витамином С, а также кремами и сыворотками с антивозрастным эффектом.

Основные критерии для анализа были такие:

степень увлажненности кожи;

выраженность фотостарения;

скорость выработки кожного сала;

количество и глубина морщин.

Как оказалось, миндаль начинал активно действовать уже на 16-й неделе, а еще через восемь недель кожа женщин преобразилась: она стала более ровной, уменьшились пигментация на 20% и выраженность морщин — на 16%.

За всё время участницы съедали не пару орешков, а 60–65 граммов миндаля в день (это примерно две горсти в сутки). При этом их вес не изменился, что тоже немаловажно, ведь орехи считаются калорийным продуктом.

Как такое возможно? Дело в том, что миндаль богат витамином Е, магнием, витаминами группы В, полифенолами и жирами.

— Витамин Е — мощный антиоксидант. Он есть в кожном сале, которое создает на поверхности кожи защитную пленку и помогает коже меньше терять влагу. С возрастом кожного сала становится меньше, поэтому на поверхности кожи может становиться меньше этого витамина, — говорит Лиза Афинская.

Добавить миндаль в свой рацион не так уж и сложно. Вы можете носить орешки с собой на работу, чтобы перекусывать ими вместо шоколада или печенья.

Еще один отличный вариант — добавлять миндаль в йогурты, каши, десерты. Если еще с орехами вы будете есть фрукты, то получите просто идеальный тандем для красоты и здоровья.