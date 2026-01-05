«Нужны карантины»: здоровье россиян атакуют гонконгский грипп и коронавирус. Возвращаем масочный режим?

Эксперт советует соблюдать социальную дистанцию и избегать скоплений людей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В России ожидается новый всплеск заболеваемости опасным гриппом и ОРВИ. Введут ли из-за этого в стране повсеместный масочный режим, рассказал Городским порталам эксперт по общественному здоровью, разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам в этом сезоне самым распространёнными и опасными стали вирусы гриппа H3N2, который также называют гонконгским, и H1N1 — свиной.

Гонконгский грипп A (H3N2) — острое вирусное заболевание, сопровождается сильным кашлем и болями в горле, насморком, высокой температурой 39-40 градусов, слабостью, головной и мышечной болью, расстройством пищеварения. Похожие симптомы наблюдаются и при свином гриппе А (H1N1).

«Также есть коронавирусная инфекция, которую я не считаю менее опасной, чем текущий грипп. По последствиям они либо сопоставимы, либо коронавирус всё-таки доминирует», — отметил иммунолог.

Среди самых распространенных заболеваний оказался и риновирус. Как уточнил Николай Крючков, он не опасен, так как не вызывает серьезных последствий для жизни и здоровья, в отличие от гриппа и коронавируса.

Риновирус — это вирус, который вызывает воспаление в слизистой оболочке носа, провоцируя появление насморка, чихания и других симптомов простуды

Эксперт отметил, что первый пик заболеваемости уже остался позади, так как он пришелся на 20-е числа декабря. В новогодние каникулы начался постепенный спад, но продлится он недолго.

«Пик второй половины сезона придется на середину-вторую половину февраля. И дальше начнется спад заболеваемости, начиная с конца февраля. И к апрелю заболеваемость уже очень сильно снизится. Примерно такая история будет», — объяснил иммунолог.

Он отметил, что хотя распространенные вирусы и несут большую опасность для здоровья, повсеместный масочный режим в России вряд ли будут вводить.

«Конечно, нужны карантины в конкретных учреждениях: детских садах, школах, университетах, что менее вероятно, и совсем маловероятно — в каких-то рабочих коллективах. Это необходимо для борьбы с локальными вспышками сезонного гриппа, коронавируса и ОРВИ», — добавил Крючков.