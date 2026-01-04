Задыхался во сне и еле ходил. Детский хирург похудел на 40 кило — только посмотрите на эти фото до и после

По словам героя, похудение изменило его жизнь Источник: Александр Сидельников / Личный архив

33-летний Александр Сидельников живет и работает в Бийске — он детский хирург и уролог-андролог в местной больнице. А еще — начинающий бодибилдер. В спорт Александр пришел, когда понял, что лишний вес мешает ему и работать, и жить. Начал худеть и сам удивился, каких результатов удалось добиться всего за два с половиной года. Как медик приводил себя в форму, он рассказал в интервью NGS22.RU.

Мучили боли в спине и бессонница

Проблемы с лишним весом у Александра начались в студенческие годы — до этого он был очень худым и весил около 88 кг при росте 193 см.

— Набирать килограммы начал на фоне стрессов, экзаменов и не очень активного образа жизни. Сначала это шло медленно, а потом всё быстрее и быстрее, — говорит он.

В 31 год Александр весил уже 154 кг — больше, чем когда-либо. Здоровье начало всерьез подводить: он задыхался по ночам, стало тяжело ходить пешком. Лишний вес медленно разрушал жизнь молодого мужчины.

— У меня постоянно были проблемы с давлением. Кроме того, лишний вес очень мешал работать, ноги во время операций отнимались просто ужасно. Появились боли в спине, находили даже протрузию. Моральное состояние тоже оставляло желать лучшего, сложно было восстанавливать режим труда и отдыха из-за бессонницы.

Александр несколько раз пытался сбросить вес, но лишние килограммы вновь возвращались Источник: Александр Сидельников / Личный архив

Нет, Александр пытался худеть. Но все попытки заканчивались одинаково: сбрасывал несколько кило, потом снова набирал, об устойчивых результатах говорить не приходилось. Тогда врач решил найти себе опытного и серьезного тренера, чтобы тот помог держать себя в руках.

— Во время своих первых попыток похудеть я несколько тренеров поменял. Были срывы, мне не хватало самодисциплины. Я, возможно, как-то жалел себя постоянно, то есть постоянно давал слабину. Кроме того, постоянные вечеринки, встречи с друзьями. В общем, такой настоящей мотивации прямо не было, — признает врач свою главную проблему.

Родственники пытались накормить

Поначалу Александр тренировался три раза в неделю. Было тяжело: не хватало сил, одолевала постоянная усталость и очень хотелось есть. Но потом он начал втягиваться.

— Мне составили индивидуальный план питания, максимально чистый: с индейкой, куриной грудкой, говядиной, рыбой, макаронами, рисом, картофелем, а также овощами и фруктами. При этом из рациона пришлось убрать колбасы, копчености, всякие пиццы и сладкие напитки, — рассказал он.

Ради похудения Александр начал правильно питаться и усиленно тренироваться Источник: Александр Барбашин / Личный архив

Однако, несмотря на четкий план действий, срывы у Александра всё равно были. В какой-то момент ему удалось сбросить 10–15 кг, но потом вес встал. Тогда тренер предложил ему поучаствовать в «Сибирской трансформации» — на проекте Саше удалось похудеть до 111 кг.

Такой опыт медика очень вдохновил. Александр второй раз пошел на проект — останавливаться на достигнутом не хочется.

— У меня пять тренировок в неделю. Хочется сбросить вес до 100 кг. По воспоминаниям, в такой форме мне было очень комфортно. Оно и сейчас неплохо, но если будет еще меньше, то, соответственно, будет еще лучше, — уверен Александр.

Нагрузки даются всё еще непросто: частые тренировки сложно совмещать с работой. Однако благодаря правильному питанию с мясом, овощами и крупами в рационе энергии ему хватает.

— В дефиците калорий находиться тяжеловато, но тоже адаптируешься со временем, нормально себя чувствуешь, — добавил Александр.

Сейчас герой всё еще в процессе похудения Источник: Александр Сидельников / Личный архив

Близких сначала такие перемены в Александре удивляли, и они старались его накормить чем-нибудь вредным. Однако потом привыкли и начали его поддерживать.

— У них сначала был такой диссонанс: как это — я не поем, не выпью. Меня пытались накормить. Было сложновато с этим бороться, это раздражало. Но со временем адаптируешься, сейчас я абсолютно комфортно себя ощущаю в компании, где люди пьют алкоголь, едят вредную пищу. У меня такой потребности уже нет, — пожимает плечами Александр.

«Срабатывает сигнал, что нельзя возвращаться назад»

В общей сложности Александр сбросил уже 42 кг. По его словам, благодаря спорту многие проблемы со здоровьем прошли, да и эмоциональное состояние наладилось.

— Давление уменьшилось, нормализовался сон. Психоэмоциональное состояние стало намного спокойнее. Аппетит стал стабильнее, нет таких всплесков голода, когда хочется есть всё подряд. Я чаще стал ходить пешком, потому что это начало приносить удовольствие, — поделился он.

Кроме того, вместе с похудением в жизни героя появился активный отдых: он купил себе велосипед и постоянно ездил на нем летом. Вместе с этим свои вредные привычки Александр свел к минимуму.

Хирург не исключает, что в будущем попробует себя в бодибилдинге Источник: Александр Сидельников / Личный архив

— Да и вообще самоощущение изменилось: у тебя постоянно много энергии, положительных эмоций. Становишься более уверенным. Мотивация появляется сама по себе, ты становишься целеустремленнее, когда видишь результат, которого достиг. Уже жалко что-то нарушать, и ты начинаешь держаться за свой результат. Срабатывает сигнал, что нельзя возвращаться назад, — воодушевлению спортсмена можно только позавидовать.

При этом возвращения своего прежнего веса он не боится, поскольку уверен, что может теперь контролировать этот процесс.

— Сейчас у меня в рационе полностью отсутствуют углеводы, потому что скоро финал проекта и мы сливаем лишнюю жидкость. А вообще у меня был сбалансированный по белкам, жирам и углеводам рацион, довольно комфортный. На вредное, конечно, тянет, но эта тяга стала просто как ощущение голода. Сейчас с ней стало легче справляться, — улыбается Александр.

Его пример уже вдохновляет других: глядя на него, некоторые друзья тоже решили заняться собой. А наш герой не просто не планирует снижать обороты, — наоборот, подумывает заняться бодибилдингом всерьез.