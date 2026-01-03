«Поддержание чувства безопасности»: психолог объяснила, зачем младенцам обязательно нужно включать музыку

Как музыка влияет на мозг Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Музыка постоянно идет рука об руку с человеком. Различные мелодии звучат на улицах, в магазинах, транспорте. Ярославский штатный психолог медцентра «Доктор» для взрослых и подростков Екатерина Полякина поделилась в беседе с 76.RU, какое влияние музыка оказывает на человека.

Как сформировалась музыкальность

Еще до становления речи, как рассказала эксперт, музыкальная коммуникация была основной у предков людей — человекообразных обезьян, которые становились всё более эмоциональными ради развития и укрепления социальных связей.

Даже у неандертальцев уже была своя музыка. С помощью нее они выражали эмоции, предотвращали или провоцировали конфликты. Психолог привела в пример проявление доверия и сплоченности. Так, перед охотой предки человека пели и танцевали.

«Эмоциональность — главная предпосылка в эволюции человека для развития высокого уровня интеллекта и способности быть частью общества. А выражалась эта эмоциональность именно с помощью вокализации с изменением высоты тона, ритма и тембра голоса», — дополнила Екатерина Полякина.

Как сообщила специалист, мозг становился всё более чувствительным к музыке, чтобы воспринимать заложенную в чужих звуках информацию. Сформировавшись, музыкальность так и осталась основополагающим качеством для человека.

Влияние музыки на детей

Доказано, что новорожденные дети уже способны интуитивно находить в музыке ритм и следовать ему. Аре Бреан и Гейр Ульве Скейе в своей книге «Музыка и мозг» писали о пути младенца к речи. Исследователи указали, что общаться с детьми лучше именно через музыку. Мелодичность малыши начинают понимать раньше, чем обычные слова.

Звуковая коммуникация с матерью, ее колыбельные и просто песни способствуют поддержанию чувства безопасности у малыша даже на расстоянии от матери. Согласно исследованиям, шестимесячные дети быстрее успокаиваются, если им показывают видео с их мамой. Они внимательнее рассматривают видео, если мама на нем не просто разговаривает, а поет. Екатерина Полякина ярославский психолог

Эксперт заключила, что люди рождаются с потребностью в музыке и со способностью успокаиваться с ее помощью. Исполняемая мамой простая песенка важнее для спокойствия малышей, чем любая, в том числе классическая, инструментальная музыка.

Что музыка делает с мозгом

Влияние музыки на мозг изучали многие исследователи. Психолог поделилась, что с помощью МРТ и томографии ученым удалось зафиксировать изменения в головной коре. Когда человек слушает свою любимую музыку, в мозге возникает «система поощрения». И напротив, активируются дискомфорт и даже страх в отвечающих за это зонах мозга, если музыка неприятна человеку.

Анализ на уровень кортизола (гормон стресса) показал его активное снижение, когда малыши слышат именно пение матери. На основе экспериментальных данных можно утверждать, что младенцы предпочитают именно музыкальную форму коммуникации.

«Восприятие музыки активирует работу всего мозга. Среди всех видов человеческой деятельности вообще не так много тех, что меняют мозг человека в той же степени, что и занятия музыкой», — дополнила Екатерина Полякина.

Можно ли исцелиться от прослушивания музыки

Как рассказала специалист, музыка способна создать условия расслабленности или, наоборот, побудить к действию. Помимо это, музыка официально применяется для лечения некоторых заболеваний мозга и нервной системы: болезни Паркинсона, замедления развития деменции, реабилитации после инсульта.

Музыкальный ритм находит отклик во внутреннем моторном (двигательном) ритме, стимулируя двигательную активность. И это может быть не только танец, спортивная тренировка или физическая работа, но и общее ощущение себя более энергичным, бодрым, вдохновленным. Екатерина Полякина ярославский психолог

По мнению эксперта, музыка несет в себе эмоциональный заряд. Она может вызывать изменения в вегетативной, гормональной и иммунной системах. Позитивные эмоции поддерживают процессы восстановления и исцеления, а постоянный стресс негативно влияет на иммунную систему и вызывает болезни.

«Если музыка вызывает положительные эмоции, то она помогает расслабляться и справляться со стрессом. Конечно, есть и музыкальные ритмы, которые, наоборот, приводят организм в состояние перевозбуждения, учащая сердцебиение, содержат в себе достаточно агрессивные сочетания звуков, но определенные группы людей могут ловить в подобных состояниях свой драйв, и это дело вкуса каждого, лишь бы не мешали соседям», — поделилась Екатерина Полякина.

Есть ли польза от классической музыки

Чаще всего исследователи делают упор именно на классическую музыку. Эксперт утверждает, что психологически важнее не то, относится ли музыкальное произведение к академической классике, а то, какие субъективные эмоции у человека оно вызывает.

«Да, действительно, множество классических композиций оказывает позитивное эмоциональное воздействие на человека, они чаще используются в лечебных целях при музыкотерапии в больницах или домах престарелых. Но также можно отследить и позитивный эффект от мелодий, не относящихся к классике», — пояснила психолог.

Екатерина Полякина рекомендует прислушиваться к своему личному отклику на конкретную композицию и, следуя за ним, определять, подходит ли мелодия для желаемого эффекта: расслабления, успокоения или, наоборот, придания себе бодрости.

