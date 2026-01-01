Утро добрее не станет: ученые объяснили, почему вода не спасает от похмелья

Вода полезна всегда, но, как выяснилось, от последствий веселого вечера она спасает не так уж сильно Источник: Ru.freepik.com

Совет «пейте больше воды» давно считается универсальным способом пережить последствия бурного вечера. Однако новое исследование ставит под сомнение его эффективность. Международная группа ученых под руководством фармаколога Марлоу Маккус из Utrecht University не нашла убедительных доказательств того, что вода способна заметно облегчить похмелье.

Команда проанализировала данные 13 ранее проведенных исследований, пытаясь обнаружить связь между обезвоживанием, употреблением алкоголя и выраженностью утренних симптомов. Ученые искали подтверждение тому, что восполнение жидкости снижает головную боль, тошноту и общее плохое самочувствие на следующий день.

Алкоголь известен своим мочегонным эффектом: он усиливает выработку мочи и повышает риск обезвоживания. Именно с этим многие связывают характерные признаки похмелья — жажду, сухость во рту, ломоту в теле и тяжесть в голове. Логика подсказывает, что вода должна помогать, но цифры говорят иное.

Авторы работы отмечают, что обезвоживание и похмелье действительно часто идут параллельно, однако прямой причинно-следственной связи между ними обнаружить не удалось. Это означает, что восполнение жидкости не оказывает существенного влияния на самые неприятные проявления состояния.

— Этот обзор показывает, что похмелье и обезвоживание являются двумя сопутствующими, но независимыми последствиями употребления алкоголя, — говорит Марлоу Маккус.

В одном из рассмотренных исследований участвовали 826 студентов. Часть из них пыталась смягчить похмелье с помощью воды, однако эффект оказался минимальным. В другом эксперименте 29 участников в возрасте от 18 до 30 лет оценивали тяжесть похмелья и уровень жажды после употребления алкоголя. Выяснилось, что ощущение обезвоживания проходит быстрее, чем другие симптомы.

— Хотя похмелье, как правило, длится довольно долго, проявления обезвоживания обычно бывают слабо выраженными и непродолжительными, — отмечает Маккус. — Данные опросов показали, что употребление воды во время или сразу после употребления алкоголя оказывает лишь умеренный эффект в предотвращении похмелья на следующий день.

Также исследователи подчеркнули, что количество воды, выпитой уже во время похмелья, никак не связано с тем, становится ли состояние легче.

— Количество воды, выпитой во время похмелья, не было связано с изменениями тяжести похмельного состояния и уровня жажды, — говорит руководитель исследования.

Авторы уточняют, что все проанализированные работы основывались на сравнительно небольших выборках и изучали разные аспекты похмелья, а не только роль воды. Тем не менее общий вывод оказался довольно однозначным.

— В совокупности рассмотренные исследования позволяют сделать вывод, что употребление воды во время или сразу после употребления алкоголя неэффективно для предотвращения похмелья, а объем воды, выпитой в день похмелья, не имеет значимой связи с изменением его тяжести, — подытожили исследователи.