Онколог объяснил, почему опасно пить чай в пакетиках

Онколог Артур Бернацкий рассказал о пользе и вреде чая Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Согласитесь, пакетированный чай — удобная штука. Он быстро заваривается, его легко использовать на работе или в поездках, а после без труда отправляется в мусорный бак. Однако за счет удобства мы можем потерять главное — здоровье.

Как рассказал врач-онколог, гастроэнтеролог НМИЦ онкологии им. Петрова Артур Бернацкий, в состав чая входят более трехсот видов различных веществ, часть из которых непосредственно влияют на наше здоровье. Подробности — в материале наших коллег из «Доктора Питера».

Вы знали, например, что кофеина в чае намного больше, чем в кофе? Однако его влияние на наше состояние в этих двух популярных напитках будет разным.

Артур Бернацкий — гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.

Как объяснил врач-онколог, в кофе кофеин и кофейная кислота находятся в свободном состоянии и быстро всасываются слизистой желудочно-кишечного тракта, попадают в кровь и вызывают определенную реакцию. В чае же кофеин связан с танином и называется «танат кофеина», который не задерживается в организме.

— Поэтому от чая не произойдет передозировка кофеина, которую легко получить, например, от трех-четырех чашек кофе. А кофеин усиливает работу надпочечников, вырабатывает гормоны стресса и в итоге истощает нервную систему. Именно поэтому можно выпить литр чая и не получить гипертонический криз или повышение артериального давления. Может, конечно, затошнить от такого количества, но это уже другая история, — рассказал Артур Бернацкий.

Какая польза чая

Кроме того, чай содержит еще массу полезных веществ. По словам врача, среди них:

аминокислоты, в том числе глютаминовая , она восстанавливает нервную систему и придает бодрости;

такие микроэлементы, как магний, марганец, фтор, йод . Особенно много фтора и йода в зеленом чае, в соединении друг с другом они снижают развитие атеросклероза;

много органических кислот, самая основная из которых — никотиновая (витамин PP) , в неврологии она используется для улучшения периферического кровоснабжения;

много витамина К , который повышает свертываемость крови;

пектин — вещество, которое оказывает полезное действие на слизистую желудочно-кишечного тракта и действует как натуральный пребиотик для микрофлоры кишечника.

У каждого вида чая (а их четыре — черный, зеленый, красный и желтый) есть особые преимущества. К примеру, в черных и красных чаях типа оолонгов много эфирных масел, которые считаются натуральными антиоксидантами. По словам гастроэнтеролога, они снижают количество липидов, уменьшают агрессивность холестерина в крови.

— Вообще в популяциях, где чай используется в больших количествах, мы видим, что сердечно-сосудистых проблем, инфарктов, инсультов довольно мало. Полезные свойства чая по отношению к сосудистой стенке, укреплению ее, снижению активности атеросклеротических бляшек действительно имеют большое значение, — продолжает специалист.

Зеленые же чаи, в свою очередь, особенно богаты витамином С: аскорбиновой кислоты в них в 24 раза больше, чем в апельсинах.

— Когда я чувствую, что начинаю заболевать, то пью хороший, качественный зеленый чай, причем за один раз по 2–3 чашки. В итоге чувствую себя здоровым, поскольку он имеет мощный потогонный эффект. Но уточню, что это не чай в пакетиках, а развесной чай, в концентрированной форме — допустим, 2–3 чайные ложки на 250 миллилитров кипятка. Вот такой чай даст хороший, мощный эффект, — объясняет специалист Центра в Песочном.

Удобно, но бесполезно

А вот от чая в пакетиках, каким бы удобным он ни был, по мнению специалиста, лучше отказаться.

— Пакетированный чай, или чай в фильтр-пакетах, — это, по сути, не чайный лист, а перетертая крошка, чайный порошок. Полезных веществ вы там не найдете. А если фильтр-пакет еще и не имеет отдельной упаковки, это значит, что этот чай уже впитал все отходы производства вокруг себя как сорбент. Это самый низкосортный чай. Также такой чай обычно имеет много примесей, в том числе и химических, которые дают сильное и быстрое окрашивание даже в холодной воде. Это относится и к гранулированным чаям, — пояснил врач.

Кстати, онкологических пациентов врачи отдельно просят не употреблять чай в пакетиках, как и искусственно ароматизированный. По словам Артура Бернацкого, такие напитки могут агрессивно повлиять на иммунную и лимфатическую системы.

Также никому не стоит увлекаться чаями с искусственными ароматизаторами. А людям, склонным к аллергической реакции, от него вообще лучше отказаться навсегда.

— Тем, кто имеет атопический дерматит, псориаз, бронхиальную астму, аллергический ринит (поллиноз), такой чай категорически нельзя употреблять, поскольку это будет негативно влиять на их иммунную систему и усиливать аллергенность, — уточнил врач.

Между тем, по словам Артура Бернацкого, от добавления натуральных ароматизаторов — тех же цветков жасмина или концентрированного эфирного масла бергамота — чай не потеряет своих полезных свойств.

Любители чая и кофе живут долго

Ученые из Сингапура выяснили: привычка чаевничать или начинать свое утро с бодрящей чашечки кофе может стать вкладом в вашу счастливую и энергичную старость. На протяжении 20 лет исследователи следили за показателями более 12 тысяч человек. Исследование проходило в три этапа.

Первый этап длился с 1993 по 1998 год. В это время средний возраст участников был 53 года. Каждый из них должен был ответить на перечень вопросов, связанных с состоянием здоровья, образом жизни. Кроме того, они должны были рассказать, как часто и в каких количествах пьют кофе и чай.

Второй этап занял годы с 2006-го по 2010-й. В этот период участники исследования должны были рассказать, как изменились их вес и самочувствие.

Третий этап проводили с 2014 по 2017 год, и к этому моменту средний возраст участников составлял уже 73 года. Исследователи снова оценили их состояние здоровья, физическую силу и подвижность.

В итоге оказалось, что кофеманы и любители чая — как черного, так и зеленого, но настоящего, конечно, не пакетированного, имеют меньший риск оказаться малоподвижными в пожилом возрасте. И на то есть несколько причин.

Свой вклад дает кофеин, который есть в этих напитках. А еще в кофе и чае присутствуют растительные пигменты — полифенолы. Эти полезные вещества работают как антиоксиданты, обладают противовоспалительными свойствами и помогают защищать тело от диабета, болезней сердца и сосудов, ожирения.