Вы пользуетесь ими каждый день! Правда ли, что дезодоранты вызывают развитие рака груди

Соцсети пестрят громкими заявлениями; одно из них — что дезодоранты провоцируют развитие рака груди. Рассказываем, правда ли это Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

В соцсетях то и дело появляются пугающие ролики о том, что дезодоранты и антиперспиранты опасны для здоровья и вызывают рак. Обычно такие видео собирают много реакций и комментариев — и неудивительно, ведь этими средствами гигиены каждый день пользуются миллионы людей. Схема таких публикаций всегда одна и та же. Сначала приводятся «аргументы» за то, что дезодоранты вызывают рак (некоторые блогеры добавляют еще один триггер — болезнь Альцгеймера), а затем следует решение вашей только что появившейся проблемы — список средств, которыми можно и нужно пользоваться. В новом материале сериала «Ученые против мифов» редакция E1.RU вместе с онкологом и дерматовенерологом разобралась, действительно ли эти средства могут провоцировать развитие рака. За доказательствами эксперты обратились не к личному опыту, а к научным исследованиям. Откуда взялась версия про рак Онколог, эксперт фонда «Не напрасно» Алина Рассолова объяснила, что основное беспокойство вызывает содержание в некоторых антиперспирантах солей алюминия, которые могут временно блокировать потовые железы. «Предполагалось, что алюминий может проникать через кожу и оказывать эстрогеноподобное действие, что теоретически могло бы способствовать развитию гормонозависимых опухолей. Однако исследования, включая крупные метаанализы, не выявили убедительных доказательств того, что использование антиперспирантов увеличивает риск рака молочной железы или других онкологических заболеваний», — рассказала Алина Рассолова. Почему алюминий в этом случае безопасен В своих выводах врач опирается на исследования, например на работу, опубликованную в журнале Journal of the National Cancer Institute. Ее авторы на протяжении 2,5 года наблюдали женщин в возрасте от 20 до 74 лет (всего более 800 человек). Одна контрольная группа использовала антиперспиранты, другая — дезодоранты. Одни после бритья не пользовались этими средствами, а другие сразу же наносили их на кожу. Риск рака молочной железы не увеличивался ни при одном из вариантов.

Между дезодорантами и антиперспирантами есть отличие. Дезодорант маскирует или нейтрализует запах пота, а антиперспирант блокирует потоотделение. Дезодоранты содержат антибактериальные компоненты и отдушки, которые борются с бактериями, вызывающими запах, тогда как антиперспиранты используют соли алюминия, чтобы временно блокировать потовые железы, тем самым уменьшая выработку пота. Существуют и такие продукты, которые сочетают в себе свойства обоих средств.

Более поздние исследования, включая обзоры Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Американского онкологического общества (ACS) и Национального института онкологии США, также не выявили доказательств вреда. «Кожа человека — эффективный барьер, и количество алюминия, которое может проникнуть в организм через подмышечную область, крайне незначительно. Кроме того, алюминий присутствует в окружающей среде, воде и пище, и его поступление через антиперспиранты нельзя назвать значимым источником. На основании текущих научных данных можно сделать вывод, что использование антиперспирантов не повышает риск развития рака», — считает Алина Рассолова. Онколог напомнила, что, как и с любыми другими средствами гигиены, важно соблюдать рекомендации по их применению и при наличии индивидуальных реакций (например, раздражения кожи) консультироваться с врачом. На что опираются блогеры Существует масса исследований, которые доказывают безопасность использования дезодорантов и антиперспирантов. Самая ранняя работа по этой теме относится к 1974 году, и публикации продолжаются по сей день. «К сожалению, порой информацию об опасности антиперспирантов распространяют в соцсетях даже врачи — по крайней мере, так они себя называют на своих страницах. Как правило, сначала они хайпуют на теме наличия алюминия в антиперспирантах, а потом рекламируют те средства, которые, с их точки зрения, безвредны», — отметила дерматовенеролог и трихолог Елизавета Топычканова. По словам эксперта, ни одно исследование не доказало, что алюминий на 100% будет фактором риска для развития рака молочной железы и болезни Альцгеймера. «Исследования проводились на мышах, кроликах и на людях в том числе. Всего лишь два проспективных исследования показали, что, возможно, есть риск развития рака молочной железы и кист, но при этом не учитывалось потребление алюминия другими путями. Он есть везде: 95% мы получаем с едой и 2% с водой. Также есть пациенты, которые потребляют алюминий перорально (то есть через рот, путем глотания), потому что они принимают лекарства в очень высоких дозировках», — объяснила врач.

Проспективное исследование — это тип научного исследования, в котором группы наблюдают в течение определенного времени, чтобы оценить, как определенные факторы или вмешательства влияют на будущий результат. Такие исследования планируются заранее, а сбор данных происходит сразу после начала, чтобы затем отследить развитие событий.

Алюминий содержится в некоторых медикаментах, например в препаратах, которые уменьшают кислотность желудочного сока. Также он может находиться в буферизованном аспирине (его назначают пациентам с проблемами ЖКТ) и в некоторых вакцинах в качестве адъюванта (вещества, усиливающего иммунный ответ). «При этом пациенты, которые получают алюминий перорально, не обладают риском развития этих страшных заболеваний. По крайней мере, это не было доказано, а мы с вами боимся нанесения препарата через кожу. Итак, что касается наружного использования любого препарата — риск системной абсорбции крайне низкий», — подытожила дерматовенеролог.

Единственное, что доказано, — высокое содержание алюминия провоцирует раздражение и жжение у обладателей чувствительной кожи Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Системная абсорбция — процесс проникновения вещества в кровь и переноса в орган или часть тела, удаленные от места всасывания.