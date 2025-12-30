По России распространяется смертельно опасный вирус: прививку от него сделают бесплатной

Вакцинация от ВПЧ связана с профилактикой онкозаболеваний Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ) может быть включена в национальный календарь прививок в 2027 году, и она станет бесплатной для всех. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

ВПЧ — вирус папилломы человека, который выступает возбудителем папилломавирусной инфекции. Это не один вирус, а группа родственных вирусов, которых известно более 200 типов.

ВПЧ передается в основном половым путем. Также вирус может распространяться через микротравмы на коже и от зараженной матери к ребенку во время родов. Он приводит к появлению папиллом (бородавок, плоских и остроконечных кондилом) на коже, половых органах, в заднем проходе, ротовой полости и горле.

«В 2027 году планируется [добавить в календарь вакцину от] вируса папилломы человека. Достаточно такой важный элемент календаря прививок. Получается, что в 2026 году, это следующий год, нам необходимо будет законодательно принять соответствующее решение», — подчеркнул депутат.

При этом прививки от ВПЧ станут бесплатными для всех граждан, но не для государства, так как эта инициатива потребует дополнительных средств из бюджета.

«При рассмотрении бюджета на 2027-й и последующие годы нам тоже будет необходимо учесть введение данных вакцин в календарь прививок и определить те суммы, которые необходимы государству для реализации этого календаря», — объяснил Леонов в разговоре с ТАСС.

В том числе вакцинация от ВПЧ связана с профилактикой онкозаболеваний, так как вирус является одним из самых распространенных и передаваемых половым путем, а также причиной развития онкозаболеваний и доброкачественных образований у женщин и мужчин. В течение жизни ВПЧ заражаются до 90% сексуально активных людей.

При этом в большинстве случаев вирус проходит сам, но он является причиной около 93% случаев рака шейки матки и других онкозаболеваний, где ведущими являются онкогенные типы 16 и 18 (вызывающие 70% всех раковых случаев). Кроме того, ВПЧ-ассоциированные раки ежегодно уносят сотни тысяч жизней.

Рак шейки матки занимает второе место по распространенности среди онкологических заболеваний у женщин в возрасте 14-45 лет и первое место в структуре смертности среди женщин самого активного и трудоспособного возраста до 44 лет, а также шестое место по количеству потерянных лет жизни.

На основе пугающей статистики врачебное сообщество ждет введения в календарь прививок от ВПЧ. По словам Леонова, сейчас работа по этому поводу ведется, готовы производственные площадки и все вопросы находятся на финальной стадии реализации.