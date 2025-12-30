НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Здоровье По России распространяется смертельно опасный вирус: прививку от него сделают бесплатной

По России распространяется смертельно опасный вирус: прививку от него сделают бесплатной

Вакцинацию добавят в национальный календарь прививок

117
Вакцинация от ВПЧ связана с профилактикой онкозаболеваний | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUВакцинация от ВПЧ связана с профилактикой онкозаболеваний | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Вакцинация от ВПЧ связана с профилактикой онкозаболеваний

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ) может быть включена в национальный календарь прививок в 2027 году, и она станет бесплатной для всех. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

ВПЧ — вирус папилломы человека, который выступает возбудителем папилломавирусной инфекции. Это не один вирус, а группа родственных вирусов, которых известно более 200 типов.
ВПЧ передается в основном половым путем. Также вирус может распространяться через микротравмы на коже и от зараженной матери к ребенку во время родов. Он приводит к появлению папиллом (бородавок, плоских и остроконечных кондилом) на коже, половых органах, в заднем проходе, ротовой полости и горле.

«В 2027 году планируется [добавить в календарь вакцину от] вируса папилломы человека. Достаточно такой важный элемент календаря прививок. Получается, что в 2026 году, это следующий год, нам необходимо будет законодательно принять соответствующее решение», — подчеркнул депутат.

При этом прививки от ВПЧ станут бесплатными для всех граждан, но не для государства, так как эта инициатива потребует дополнительных средств из бюджета.

«При рассмотрении бюджета на 2027-й и последующие годы нам тоже будет необходимо учесть введение данных вакцин в календарь прививок и определить те суммы, которые необходимы государству для реализации этого календаря», — объяснил Леонов в разговоре с ТАСС.

В том числе вакцинация от ВПЧ связана с профилактикой онкозаболеваний, так как вирус является одним из самых распространенных и передаваемых половым путем, а также причиной развития онкозаболеваний и доброкачественных образований у женщин и мужчин. В течение жизни ВПЧ заражаются до 90% сексуально активных людей.

При этом в большинстве случаев вирус проходит сам, но он является причиной около 93% случаев рака шейки матки и других онкозаболеваний, где ведущими являются онкогенные типы 16 и 18 (вызывающие 70% всех раковых случаев). Кроме того, ВПЧ-ассоциированные раки ежегодно уносят сотни тысяч жизней.

Рак шейки матки занимает второе место по распространенности среди онкологических заболеваний у женщин в возрасте 14-45 лет и первое место в структуре смертности среди женщин самого активного и трудоспособного возраста до 44 лет, а также шестое место по количеству потерянных лет жизни.

На основе пугающей статистики врачебное сообщество ждет введения в календарь прививок от ВПЧ. По словам Леонова, сейчас работа по этому поводу ведется, готовы производственные площадки и все вопросы находятся на финальной стадии реализации.

В этом году ученые создали новый препарат MK-8527 против ВИЧ. Специалисты отмечают, что его можно использовать для предотвращения заражения. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Вакцина ВПЧ Вирус Онкология Прививка
