Вирус неожиданно эволюционировал: когда ждать пика заболеваемости гонконгским гриппом

После праздников стоит внимательнее относиться к здоровью Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Пик заболеваемости гонконгским гриппом подтипа H3N2 в России ожидается к середине января. Таким прогнозом поделился вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета академик РАН Сергей Нетесов.

«Пик заболеваемости ожидается после новогодних праздников, ориентировочно к середине января», — сказал Нетесов.

Это обусловлено тем, что в период праздников люди не ходят на работу, в основном находятся дома и сильно снижают число контактов с другими людьми. Однако после выхода на работу и учебу интенсивность взаимодействий резко возрастает, отметил вирусолог в беседе с ТАСС.

Эксперт объяснил, почему H3N2 стал опаснее. Гонконгский грипп являлся доминирующим вариантом вируса гриппа и в эпидемическом сезоне 2023–2024 годов. Но сейчас он неожиданно эволюционировал по двум основным направлениям, а вакцину сделали только против одного субварианта. По словам Нетесова, это повлияло на эффективность вакцинации против него.

Помимо гонконгского гриппа, россияне также часто страдают от ОРВИ. Но можно ли заразиться двумя вирусами одновременно? К сожалению, да, но это довольно редкое явление.

«Коинфекция — очень редкий, но встречающийся процесс. Как правило, иммунный ответ на заражение одним возбудителем блокирует возможность инфицироваться другим патогеном», — уточнил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов.

Коинфекция — это одновременное заражение организма двумя или более различными патогенами (вирусами, бактериями, гельминтами), что приводит к более сложному течению болезни и взаимодействию возбудителей.