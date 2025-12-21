Кто из россиян может оформить бесплатные путевки в санаторий — список

Каждый регион вправе сам дополнять основной список Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Льготные категории граждан России могут получить путевки на бесплатное лечение в санаторий. Об этом напомнила член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

«Бесплатное санаторно-курортное лечение — одно из приоритетных направлений социальной политики государства, способствующих улучшению показателей здоровья населения, повышению продолжительности активной жизни и укреплению трудового потенциала страны», — цитирует РИА Новости Фролову.

К льготным категориям граждан относятся:

дети-инвалиды;

инвалиды по заболеванию;

участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

члены семей погибших или умерших ветеранов;

блокадники;

участники и ветераны боевых действий;

жертвы катастроф на Чернобыльской АЭС;

жертвы ядерных испытаний в Семипалатинске.

При этом каждый регион вправе самостоятельно дополнять этот список. Отметим, что взрослых с инвалидностью первой группы, а также детей с любой степенью инвалидности может бесплатно сопровождать один человек.

«Главным условием получения путевки является обязательное оформление медицинской справки, которую можно получить в территориальной поликлинике по месту жительства. Это медицинское заключение, где фиксируется состояние здоровья и рекомендуются определенные виды процедур», — подчеркнула парламентарий.