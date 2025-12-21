Кто из россиян может оформить бесплатные путевки в санаторий — список

Льготные категории граждан России могут получить путевки на бесплатное лечение в санаторий. Об этом напомнила член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
«Бесплатное санаторно-курортное лечение — одно из приоритетных направлений социальной политики государства, способствующих улучшению показателей здоровья населения, повышению продолжительности активной жизни и укреплению трудового потенциала страны», — цитирует РИА Новости Фролову.
К льготным категориям граждан относятся:
дети-инвалиды;
инвалиды по заболеванию;
участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
члены семей погибших или умерших ветеранов;
блокадники;
участники и ветераны боевых действий;
жертвы катастроф на Чернобыльской АЭС;
жертвы ядерных испытаний в Семипалатинске.
При этом каждый регион вправе самостоятельно дополнять этот список. Отметим, что взрослых с инвалидностью первой группы, а также детей с любой степенью инвалидности может бесплатно сопровождать один человек.
«Главным условием получения путевки является обязательное оформление медицинской справки, которую можно получить в территориальной поликлинике по месту жительства. Это медицинское заключение, где фиксируется состояние здоровья и рекомендуются определенные виды процедур», — подчеркнула парламентарий.
Однако при наличии медицинских противопоказаний человеку могут отказать в санаторно-курортном лечении.