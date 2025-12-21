НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Кто из россиян может оформить бесплатные путевки в санаторий — список

Кто из россиян может оформить бесплатные путевки в санаторий — список

Чтобы поехать на курорт, нужно получить медицинскую справку

Каждый регион вправе сам дополнять основной список

Каждый регион вправе сам дополнять основной список

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Льготные категории граждан России могут получить путевки на бесплатное лечение в санаторий. Об этом напомнила член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

«Бесплатное санаторно-курортное лечение — одно из приоритетных направлений социальной политики государства, способствующих улучшению показателей здоровья населения, повышению продолжительности активной жизни и укреплению трудового потенциала страны», — цитирует РИА Новости Фролову.

К льготным категориям граждан относятся:

  • дети-инвалиды;

  • инвалиды по заболеванию;

  • участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

  • члены семей погибших или умерших ветеранов;

  • блокадники;

  • участники и ветераны боевых действий;

  • жертвы катастроф на Чернобыльской АЭС;

  • жертвы ядерных испытаний в Семипалатинске.

При этом каждый регион вправе самостоятельно дополнять этот список. Отметим, что взрослых с инвалидностью первой группы, а также детей с любой степенью инвалидности может бесплатно сопровождать один человек.

«Главным условием получения путевки является обязательное оформление медицинской справки, которую можно получить в территориальной поликлинике по месту жительства. Это медицинское заключение, где фиксируется состояние здоровья и рекомендуются определенные виды процедур», — подчеркнула парламентарий.

Однако при наличии медицинских противопоказаний человеку могут отказать в санаторно-курортном лечении.

Не так всё просто. Десятки лет на очереди за путёвкой стоишь с ребёнком инвалидом детства. Денег нет, путёвок тоже, но вы держитесь - отвечают.
