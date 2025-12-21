Мужчин с отклонениями больше: врач рассказал о психическом здоровье ярославцев

В 2024 году более 40 тысяч жителей Ярославской области получили психиатрическую помощь Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области по итогам 2024 года более 40 тысяч жителей были зарегистрированы как пациенты, получившие психиатрическую помощь. Среди них около 13 тысяч несовершеннолетних. Такую статистику привел врач-психиатр Ярославской областной психиатрической больницы Александр Юнок. Мы узнали, какова на самом деле ситуация с психическим здоровьем ярославцев.

Душевные недуги ярославцев

По словам нашего собеседника, количество обратившихся за психиатрической помощью в Ярославской области примерно такое же, как и в других регионах ЦФО. В последние годы эта цифра остается довольно стабильной — 325-333 человека на 10 тысяч населения. Врач перечислил, какими душевными недугами страдает большинство пациентов.

«Если упростить, то половина наших пациентов страдает так называемыми непсихотическими психическими расстройствами — неврозами, психопатиями (расстройства личности), невыраженными расстройствами настроения (например, легкими депрессивными расстройствами). Эти состояния не доходят до степени психоза, не сопровождаются бредовыми переживаниями и обманом восприятия. Около четверти имеют врожденное слабоумие (дебильность, имбецильность, идиотию). Оставшаяся четверть — с психозами и приобретенным слабоумием. Половина из последней группы имеют заболевания шизофренического спектра», — рассказал Александр Юнок.

По словам врача, в последние несколько лет чаще стали встречаться реактивно-психогенные состояния, которые более известны как посттравматические стрессовые расстройства. Но, как подчеркнул специалист, существенного влияния на структуру заболеваемости они все же не имеют.

Реактивно-психогенные состояния (или реактивные психозы) — это временные и обратимые психические расстройства, возникающие при психотравме или сильном стрессе. Они могут проявляться в нарушении восприятия реальности, неадекватности поведения.

В чем причина

Причины возникновения тех или иных отклонений не всегда лежат на поверхности. Как отметил Александр Юнок, это тема больше для фундаментальной науки. Однако есть и ряд более приземленных причин.

«В наших реалиях имеют значение наследственность, перенесенные черепно-мозговые травмы, плохо пролеченная гипертоническая болезнь, гормональные нарушения, стрессовые состояния, разнообразные токсические воздействия, проблемы в период беременности и родов», — перечислил врач.

Мужчин с отклонениями больше

По наблюдению медиков, 60% пациентов с психиатрическими диагнозами в Ярославской области — это мужчины. Врачи связывают это с тем, что представителей сильного пола просто чаще обследуют — в период решения вопроса о годности к военной службе.

При этом разные заболевания могут проявляться в разные периоды жизни.

«В дошкольном возрасте выявляется основное количество олигофрений, в подростковом — личностные и невротические расстройства, в возрасте 20-39 лет чаще проявляют себя заболевания шизофренического спектра, после 55 лет в результате накопления соматических болезней — различные органические психические расстройства», — пояснил Александр Юнок.

Личностные расстройства — это модели поведения, мыслей и восприятия, которые значительно отклоняются от норм, принятых в обществе. Они могут проявляться в виде проблем в отношениях с другими людьми, трудностей с контролем эмоций, адаптации к изменениям в жизни. Человек с личностным расстройством часто воспринимает себя и окружающих искаженно, что приводит к конфликтам и трудностям в социальной и профессиональной жизни. При шизофренических заболеваниях нарушается адекватность восприятия, мышления и эмоциональных реакций. В зависимости от вида шизофрении у человека могут появляться галлюцинации, исчезать эмоциональные реакции на происходящее, возникать апатия, ступор, возбуждение и другое. Невротические расстройства (неврозы) — это группа психических состояний, при которых человек испытывает длительное внутреннее напряжение, тревогу, страхи и другие неприятные эмоциональные переживания, которые мешают нормально жить, работать и общаться, но при этом не сопровождаются утратой контакта с реальностью (как при психозах). Органические психические расстройства — это группа заболеваний, возникающих на фоне поражения или повреждения головного мозга. К ним относится, например, деменции, амнестистический синдром и другие.

Про осенние обострения

Бытует мнение об осенних и весенних обострениях у психически нездоровых людей. Александр Юнок отметил, что с одной стороны, поступления в психиатрический стационар не имеют существенных колебаний весной и осенью. Но ряд заболеваний, действительно, нуждаются в плановой профилактике именно весной и осенью.

«Примером могут служить рекуррентное депрессивное расстройство и биполярное аффективное расстройство. Не все пациенты, страдающие этими заболеваниями, имеют рецидивы в осенне-весенний период. Те, у кого они чаще всего случаются в эти временные промежутки, требуют медикаментозной профилактики», — рассказал специалист.

Он отметил, что в целом любые заболевания имеют свой внутренний механизм развития, который может совпадать или не совпадать с определенным временем года.

«Не секрет, что осенне-весенний период — это период перестройки организма с лета на зиму и с зимы на лето, когда тратятся значительные силы на адаптацию к новым условиям. В этот момент достаточно часто появляются острые соматические заболевания (ОРЗ, ОРВИ, Грипп), а также обостряются хронические, которые в свою очередь влияют на психическое состояние человека», — пояснил Александр Юнок.

Рекуррентное депрессивное расстройство — заболевание, характеризующееся повторяющимися эпизодами депрессии. Биполярное аффективное расстройство характеризуется периодами чередования приподнятого, эйфорического или раздражительного настроения и депрессии.

Тревожные звоночки

По словам нашего собеседника, течение психических расстройств очень разнообразно. Но он рассказал, какие замеченные у себя или близких людей симптомы могут сигналом о возможных отклонениях.

«Если человек без всякого повода изменился, стал плохо спать, много курить, уходить из дома, проявляет немотивированную агрессию или замкнулся, никуда не выходит, есть повод для консультации со специалистом. При этом родным не обязательно посещать психиатра сразу с самим пациентом. Если не получается уговорить человека обратиться к специалисту, то на первичную консультацию может прийти родственник или любой близкий человек. В беседе с психиатром будет найдено оптимальное решение для уточнения ситуации и начала лечения, если оно показано», — объяснил Александр Юнок.

Чем отличаются психиатры, психотерапевты и психологи Узнать Врач-психиатр — специалист с высшим медицинским образованием и дополнительной переподготовкой в области психиатрии, работающий в государственной или муниципальной медицинской организации, имеющей лицензию на оказание медицинских услуг по психиатрии и психиатрическому освидетельствованию, а потому уполномоченный давать лично или совместно со своими коллегами, юридически значимые заключения по различным вопросам: от годности гражданина к тому или иному виду деятельности, до необходимости получения пациентом определенного вида психиатрической помощи. Врач-психиатр беседует с пациентом, определяет перечень дополнительных исследований, назначает сильнодействующие препараты, направляет на стационарное лечение или на медико-социальную экспертизу, обращается в суд для юридической поддержки своих действий. Только психиатр лечит тяжелые психические расстройства с галлюцинациями, бредом, выраженными расстройствами настроения, нарушениями поведения и т. п. Врач-психотерапевт также имеет высшее медицинское образование и дополнительную переподготовку в области психотерапии. По роду занятий психотерапевт занимается так называемой «малой психиатрией»: неврозы, реактивно-психогенные заболевания, расстройства настроения без выраженных нарушений поведения, аномалии личности и др. В арсенале психотерапевта в основном различные методики психоэмоционального воздействия на пациента, реже медикаментозные средства. Психотерапевт может привлекаться врачом-психиатром для лечения более тяжелых расстройств в качестве элемента комплексной терапии. На должностях медицинских психологов работают специалисты с образованием «клиническая психология». В рамках психиатрической помощи медицинские психологи занимаются диагностической и психокоррекционной работой. Психологи с помощью утвержденных методик выясняют степень выраженности у пациента нарушений мышления, памяти, внимания, эмоционально-волевых расстройств и т. п., Это позволяет врачу-психиатру более полно сформулировать диагноз и назначить соответствующее лечение.

Могут ли положить в больницу против воли

Диагностика и поддерживающее лечение, как правило, проводятся амбулаторно либо в режиме дневного стационара. При неэффективности амбулаторного лечения, при резких ухудшениях состояния показано стационарное лечение.

«В соответствии с действующим законодательством оно осуществляется при согласии пациента. Редко используется процедура недобровольной госпитализации. Она строго регламентирована Федеральным законом „О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании“ и завершается решением суда, разрешающим недобровольное лечение. Главное основание для недобровольной госпитализации — непосредственная опасность для себя и окружающих», — рассказал Александр Юнок.

Можно ли вылечиться

Как правило, психиатрические заболевания проходят стадии обострения, ремиссии и исхода. Задача психиатрической помощи, по словам нашего эксперта, состоит в своевременном выявлении обострения, скорейшем начале лечения, достижении ремиссии и ее сохранении.

«Длительная многолетняя ремиссия позволяет пациенту поддерживать привычное качество жизни и фактически является выздоровлением», — пояснил Александр Юнок.

Признаками ремиссии считаются нормализация эмоционального состояния, отсутствие бреда и галлюцинаций, восстановление сна и аппетита, упорядоченное поведение, появление критического отношения к пережитому болезненному состоянию.

Александр Юнок подчеркнул, что для нормализации состояния пациента очень важно деятельное участие родственников и близких людей, которые не замалчивают проблему, не отмахиваются от нее, а активно ищут помощи специалистов и потом участвуют в лечении.

«Родственник поможет пациенту соблюсти правильную дозировку и время приема препарата, вовремя увидит признаки обострения, поддержит в трудный период лечения и восстановления, сгладит моральные страдания, вселит веру в возможность выздоровления, поможет в социальной адаптации после курса стационарного лечения. Психические расстройства — не приговор. Чем терпимее общество будет относиться к людям, страдающим психическими расстройствами, тем менее выраженными будут проявления их бытовой, профессиональной, социальной стигматизации. И лучше будут результаты лечения и реабилитации душевнобольных, выше качество их жизни», — констатировал Александр Юнок.

Существует ли профилактика

По информации медиков, выделяется три уровня профилактики психиатрических заболеваний.

Первичная направлена на предотвращение психического расстройства. Она включает в себя здоровый образ жизни, отсутствие интоксикаций, своевременное лечение соматических расстройств, адекватная обстановка в семье и на работе.

Вторичная профилактика — это предотвращение последующих обострений после перенесенного психического расстройства за счет поддерживающего лечения, психотерапии, коррекционного психологического воздействия.

Третичная профилактика с целью предотвращения инвалидизации и социальной изоляции — нормализация ближайшего социального окружения человека, рациональное трудоустройство, сбалансированное лечение, повышение качества жизни.

Где получить психиатрическую помощь в Ярославской области: