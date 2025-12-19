НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Облысела в три года: Кристина 30 лет скрывала редкое заболевание, а теперь вдохновляет других — видеоистория

Облысела в три года: Кристина 30 лет скрывала редкое заболевание, а теперь вдохновляет других — видеоистория

Девушка каждый день жила со страхом, что кто-то узнает ее тайну

139
Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

Почти тридцать лет Кристина Евграфова из Тюмени жила с тайной, о которой не знал почти никто. В раннем детстве у нее полностью выпали волосы, и девушка скрывала это под париками и сложными системами замещения. Каждый день — макияж, идеальная укладка и страх, что кто-то заметит. Так продолжалось почти всю жизнь.

«Я не могла заниматься танцами, не могла нормально плавать. В жару под системой образовывались маленькие гематомы, потому что она приклеивалась на силикон. Отпуск превращался в испытание: приходилось закрываться в ванной и переклеивать всю конструкцию заново», — вспоминает Кристина.

Сегодня Кристина больше не прячется. Она успешный маркетолог, уверенная в себе женщина, которая впервые решилась показать себя настоящую и рассказать, каково это — перестать бояться чужих взглядов.

Посмотрите видео о девушке, которая сняла парик и изменила не только себя, но и жизни других.

Рекомендуем