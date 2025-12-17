НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Как распознать гонконгский грипп по первым симптомам (он куда опаснее других вариантов вируса)

Как распознать гонконгский грипп по первым симптомам (он куда опаснее других вариантов вируса)

Заболевшие чаще сталкиваются с осложнениями

Гонконгский грипп стал активнее | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUГонконгский грипп стал активнее | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Гонконгский грипп стал активнее

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

При заражении гонконгским гриппом помимо озноба и высокой температуры больной может ощущать боль при движении глаз. Об этом сообщила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

«Стремительное начало инфекции с температуры выше 38 градусов, озноба, ломота в мышцах, суставах, сильная головная боль, болезненность при движении глаз, возможен сухой кашель», — перечислила симптомы Вахрушева.

Они не сильно отличаются от других штаммов, уточнила эксперт в беседе с РИА Новости. Однако гонконгский грипп считают более «тяжелым» из-за высокой частоты осложнений, особенно у пожилых граждан и детей, заявил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. Среди них: 

  • пневмония;

  • бронхит;

  • ЛОР-инфекции.

При этом не исключено, что вирус станет более опасным, изменив свою структуру, сообщила ТАСС доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«Так называемый штамм „гонконгский“ — это грипп типа А(H3N2), этот вирус к нам пришел в 1968 году и до сих пор активно циркулирует. Вирус гриппа очень изменчив, по своей структуре он может сильно измениться. Для этого должен произойти так называемый „антигенный сдвиг“, когда вирус станет более опасным, более контагиозным. И действительно, сегодня мы видим, как вирусы преодолевают межвидовой барьер, изменяясь, и при этом изменяется та структура, которая может отвечать за заразность», — сказала она.

Врач уточнила, что вирус гриппа сегодня выходит на первые рубежи после пандемии, он стал активнее и больше поражать население. Гонконгский грипп является доминирующим типом вируса в европейском регионе, на его долю приходится 80–90% зарегистрированных случаев заболевания.

В России продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, но за прошедшую неделю темпы прироста замедлились примерно на треть, рассказали в Роспотребнадзоре. Пока большинство случаев заболевания гриппом — легкие и средней тяжести: на них приходится 99,5% всех диагнозов. Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остается, по оценкам ведомства, низкой — 1,8%. Однако есть и летальные исходы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предполагает, что пик заболеваемости гонконгским вариантом гриппа наступит к началу новогодних праздников. По ее словам, заболевшие приходят за медпомощью, когда уже поздно, — при тяжелом развитии вируса.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Рекомендуем