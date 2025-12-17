Как распознать гонконгский грипп по первым симптомам (он куда опаснее других вариантов вируса)

Гонконгский грипп стал активнее Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

При заражении гонконгским гриппом помимо озноба и высокой температуры больной может ощущать боль при движении глаз. Об этом сообщила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

«Стремительное начало инфекции с температуры выше 38 градусов, озноба, ломота в мышцах, суставах, сильная головная боль, болезненность при движении глаз, возможен сухой кашель», — перечислила симптомы Вахрушева.

Они не сильно отличаются от других штаммов, уточнила эксперт в беседе с РИА Новости. Однако гонконгский грипп считают более «тяжелым» из-за высокой частоты осложнений, особенно у пожилых граждан и детей, заявил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. Среди них:

пневмония;

бронхит;

ЛОР-инфекции.

При этом не исключено, что вирус станет более опасным, изменив свою структуру, сообщила ТАСС доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«Так называемый штамм „гонконгский“ — это грипп типа А(H3N2), этот вирус к нам пришел в 1968 году и до сих пор активно циркулирует. Вирус гриппа очень изменчив, по своей структуре он может сильно измениться. Для этого должен произойти так называемый „антигенный сдвиг“, когда вирус станет более опасным, более контагиозным. И действительно, сегодня мы видим, как вирусы преодолевают межвидовой барьер, изменяясь, и при этом изменяется та структура, которая может отвечать за заразность», — сказала она.

Врач уточнила, что вирус гриппа сегодня выходит на первые рубежи после пандемии, он стал активнее и больше поражать население. Гонконгский грипп является доминирующим типом вируса в европейском регионе, на его долю приходится 80–90% зарегистрированных случаев заболевания.

В России продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, но за прошедшую неделю темпы прироста замедлились примерно на треть, рассказали в Роспотребнадзоре. Пока большинство случаев заболевания гриппом — легкие и средней тяжести: на них приходится 99,5% всех диагнозов. Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остается, по оценкам ведомства, низкой — 1,8%. Однако есть и летальные исходы.