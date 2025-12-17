«Я весил 150 кг при росте 1,64»: как Александр Морозов докатился до дна и начал собирать себя заново

Александр Морозов раньше и сейчас будто два разных человека Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Историями о кардинальных преображениях сейчас мало кого удивишь — для этого даже есть отдельные шоу вроде «Больших девочек» (16+). Кто-то худеет ради новой профессии, кто-то — ради лайков и любви всей жизни. Но для артиста шоу «Кривое зеркало» (16+) Александра Морозова всё было совсем наоборот. Из-за сброшенного веса он мог потерять всё: деньги, популярность, привычный образ, в который влюблялись девушки, но на кону стояло нечто другое, более ценное — его жизнь.

«Я нравился даже таким человеком — круглым»

Проблемы с лишним весом у Александра были всегда, но в студенческие годы это совсем не мешало ему. Наоборот, он научился покорять женщин, а позже и фанаток его выступлений не внешним видом, а харизмой и юмором.

— Я нравился даже таким человеком — круглым, потому что, наверное, веселый, — рассказал Александр на шоу «Новые русские сенсации» (16+).

Во время учебы на режиссерском факультете в Самаре Морозов вместе с друзьями создал небольшую театральную группу. Видя, что их выступления нравятся горожанам, они поехали покорять Москву.

Через некоторое время дружный коллектив распался: одни женились, другие вернулись в родную Самару. Морозов же, в свою очередь, познакомился с Евгением Петросяном и присоединился к коллективу его новых шоу «Кривое зеркало» (16+) и «Смехопанорама» (12+).

Добродушный и забавный Морозов быстро нашел ключик к сердцу публики. После первых же выпусков его начали узнавать на улице, приглашать на гастроли. Вместе с большими залами пришли и большие гонорары.

— За съемки я получал сумасшедшие деньги, и было ощущение, что это никогда не закончится. Это главная ошибка молодых артистов, что это будет всю жизнь, — говорил он позже.

Жизнь Александра стала похожа на бесконечный банкет: его постоянно звали на вечеринки, угощали самой вкусной едой и алкоголем. Устоять перед соблазнами Морозов не мог.

В какой-то момент дни Александра стали начинаться с рюмочки крепкого напитка за завтраком и заканчиваться тазиком пельменей за ужином. Он ни в чем себя не ограничивал и не заметил, как к вредным привычкам присоединилась еще одна.

— Денег много, ты можешь что-то употребить запрещенное, тебе за это ничего не будет, даже если тебя поймают, тебя отпустят, потому что тебя любят как артиста, — признавался артист.

Вес стремительно рос и давно перешел за трехзначную цифру, при этом здоровье таяло на глазах. На сцене же его любили именно таким — огромным, моментами неуклюжим, но смешным. Зачем что-то менять? Единственное, что тревожило артиста, — он чувствовал себя одиноким, но проблему решали зависимости.

— Ты настолько один во вселенной, чтобы всё вернуть, тебе просто надо пойти и взять дозу где-то. И всё наладится сразу. И это тоска. Тоска вселенская, — передает свои ощущения Александр.

«Я весил 150 килограммов при росте 1,64 метра»

К сорока годам Александр достиг дна. Он спустил все деньги, продал квартиру и пришел к своему максимальному весу.

— Я весил 150 килограммов при росте 1,64 метра. Идеальная форма шара. Мне и ходить не надо, мне надо было просто перекатываться. Я жил на втором этаже, я ездил только на лифте. Один этаж! — вспоминает Александр.

Своими силами Морозов начал слезать с запрещенных веществ, но вместо того, чтобы полностью очиститься, он лишь сменил одну привычку на другую и стал чаще и больше пить.

Из-за постоянных испытаний, которые Александр устраивал своему организму, болезни не заставили себя долго ждать. У него вскрылся диабет, апноэ и началась гипертония. Морозов пытался худеть сам, садился на диету, занимался спортом, но каждый раз всё заканчивалось срывом. Тогда он решился на радикальные меры — операцию.

— Сделали гастрошунтирование, и буквально за полгода я просто сдулся. За год похудел со 150 до 72 килограммов, — отмечает Морозов.

По словам врачей, если бы Александр не занялся собой, итог мог бы быть плачевным. Однако операция по удалению лишнего жира и уменьшению желудка была лишь первым шагом. Артист продолжал пить, сильно стеснялся обвисшей кожи и перестал быть тем, ради кого зрители покупали билеты на концерты.

«Морозов, ты потерял всё»

Первую операцию Александр сделал во время пандемии. В тот момент он мало с кем виделся, не снимался, не ездил на гастроли, так что никто не знал, насколько он изменился. Когда его первый раз пригласили на съемки после перерыва, Евгений Петросян его не узнал и посчитал, что это фиаско для карьеры артиста.

— Морозов, ты потерял всё, что нажил непосильным трудом. Клоун — это образ, который нарабатывается годами, — с грустью сказал Евгений Ваганович.

Артист переживал, вдруг это правда. Он больше не пчелка Жу-Жу, не большой волосатый добряк. Вдруг таким он не понравится публике? Александр топил свои переживания в бутылке и продолжил бы делать это дальше, если бы одна за другой у него не вскрылись две язвы желудка.

После того как однажды Морозов проснулся в своем доме на кухне в луже крови, оттого что потерял сознание и разбил лицо, он понял, так дело не пойдет. Начал меняться — делай это до конца. Он полностью отказался от алкоголя и скопил деньги на следующие операции.

— Похудеть — это одно, а привести себя в порядок, всё отрезать — это больно, дорого и долго. Мне перемещали все мышцы, внутренний каркас, всё лицо. То есть это очень большая, серьезная операция, — поделился Морозов.

В конце 2025 года Александр решился на еще одну пластическую операцию — на этот раз, чтобы в свои 50 лет выглядеть моложе. Будет ли она последней в жизни артиста или он готов к новым преображениям, покажет только время. Но Морозов знает одно: он сейчас и он раньше — два абсолютно разных человека.