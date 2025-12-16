НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Здоровье Грипп и ОРВИ Гонконгский грипп накрывает Россию: все, что нужно о нем знать

Гонконгский грипп накрывает Россию: все, что нужно о нем знать

H3N2 грозит поражением сердца и нервной системы

Зараженные обращаются за помощью слишком поздно

Зараженные обращаются за помощью слишком поздно

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Гонконгский штамм вируса H3N2 в России сейчас является доминирующим в России. Чаще всего его выявляют на Дальнем Востоке и в Сибири. Расскажем подробнее, что известно о заболевании и связанных с ним рисках. 

Зона распространения гонконгского гриппа 

С середины августа 2025 года во всем мире возросла доля случаев заболевания гриппом, вызванным новым штаммом, известным как H3N2 (подтип вируса гриппа А), предупредили в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сейчас он является доминирующим типом вируса в Европе, на его долю приходится 80-90% зарегистрированных случаев заболевания. Такое положение дел касается и России.

«Эпидемиологические и вирусологические характеристики сезона гриппа 2025/26 в России соответствуют показателям в других странах Европейского региона», — сообщили РИА Новости в в российском офисе ВОЗ.

Чаще всего этот грипп выявляют на Дальнем Востоке и в Сибири, отметила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева в беседе с агентством.

Помимо подтипа А в этом году появилась новая версия H3N2, которую называют подтипом K, или субкладом K (subclade K). Однако информации по нему пока мало, добавила Вахрушева.  По данным представителей Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), этот вариант обнаружили уже на всех континентах. Он составляет примерно треть всех выделенных образцов вируса H3N2 с мая по ноябрь, а где-то и больше. Например, в ЕС доля подтипа К доходит почти до половины.

Симптомы гонконгского гриппа 

Без консультации с врачом H3N2 легко спутать с другими инфекциями дыхательных путей. Характерные симптомы гонконгского гриппа:

  • озноб;

  • высокая температура;

  • выраженные боли в мышцах;

  • сухой кашель, першение в горле;

  • головная боль и головокружение;

  • слабость, сонливость;

  • реже тошнота и диарея (в основном у детей).

Осложнения 

Риск тяжелого течения, осложнений и даже смерти выше у людей из групп риска. К ним относятся пожилые люди (старше 65 лет), дети до 5 лет, беременные, больные с диабетом, сердечно-сосудистыми или легочными хроническими заболеваниями. 

Среди осложнений встречается:

  • бактериальная пневмония;

  • синусит (гайморит) — воспаление придаточных пазух;

  • обострение хронических заболеваний;

  • поражения сердца и нервной системы.

Где можно заразиться 

В основном H3N2 передается воздушно-капельным путем, то есть при кашле, чихании или обычном разговоре. Помимо этого можно заразиться через поверхности, если пользоваться общими предметами без обработки. Очагами гриппа становятся места скопления людей — школы, университеты, офисы и общественный транспорт. Для того, чтобы обезопасить население в Госдуме даже призвали работодателей перевести сотрудников на удаленку. В особенности это касается регионов с высокой заболеваемостью.

Когда уровень заболеваемости достигнет пика

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предполагает, что пик заболеваемости гонконгским вариантом гриппа наступит к началу новогодних праздников. По ее словам, заболевшие приходят за медпомощью, когда уже поздно, — при тяжелом развитии вируса. В ведомстве сейчас делают все, чтобы контролировать ситуацию и предупредить все риски. 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Гонкогский грипп Симптомы гриппа Осложнение
