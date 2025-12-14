Вы все еще живете с ними? 7 привычек, от которых отказались счастливые люди

Счастье — это вопрос выбора Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Счастье — понятие, уникальное для каждого человека. Поэтому выделить секретный алгоритм, универсально подходящий для всех, достаточно сложно. Но есть явные личностные и поведенческие особенности всех счастливых людей, считает клинический психолог Екатерина Вали. В разговоре с «Доктором Питером» она назвала популярные привычки, которые категорически несовместимы со счастьем.

1. Бесконечно переживать и тревожиться за будущее

Те, кто действительно счастлив, сумели адаптироваться к нашему быстро меняющемуся миру и имеют достаточно высокую толерантность к его неопределенности. Счастливые люди решают проблемы по мере их поступления!

«Привычка волноваться и переживать о событиях, которые еще не наступили, совершенно разумна с точки зрения стратегического планирования, но плохо отражается на нашем психологическом состоянии, — объясняет Екатерина Вали. — Переживание большого уровня стресса, часто избыточного, несовместима с гармоничным и ровным проживанием настоящего времени с удовольствием».

Счастье возможно только здесь и сейчас! Его нельзя почувствовать когда-то потом, в будущем. Но и невозможно ощутить в прошлом времени.

2. Жить прошлым

Счастливые люди многому научились: отпускать людей и обиды, переключаться на настоящее и не проигрывать бесконечно в голове неудачи и ошибки. Они умеют прощать себя и окружающих и разрешают себе ошибаться и быть неидеальными.

3. Хотеть получить все и сразу

Во времена «успешного успеха» особенно сложно сфокусироваться на главном и настроиться на медленный стратегический рост в выбранных сферах жизни. Долгосрочная работа с ограничениями и дисциплиной требует от людей принятия ограниченности этого мира и своих возможностей.

«Когда мы понимаем, что чуда не случится просто так, без наших соответствующих усилий, мы взрослеем и учимся адекватно оценивать все свои имеющиеся ресурсы и ограничения. А также учимся видеть свои и чужие особенности», — считает психолог.

Лучшее новогоднее пожелание самому себе — стать счастливым Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

4. Сравнивать себя с другими

Возможность не ждать от себя того, что характерно для другого, делает нас по-настоящему свободными. Каждый из нас удивителен и уникален. Но в погоне за разными социальными и материальными ресурсами очень так часто ориентируемся на конец или середину чужого пути, совершенно забывая про свою точку А и абсолютно иной набор базовых настроек. Быть собой — величайшее счастье!

По мнению специалиста, желание соответствовать модным общественным стандартам красоты, таланта и ума сломало немало судеб, а еще больше сломала безудержная гонка за высоким статусом и материальным положением. Счастливым людям удалось найти баланс разных сфер жизни, ориентируясь на свои сильные и слабые стороны. Для этого им пришлось полюбить себя.

«А еще — отказаться от социально одобряемого бесконечного принижения своих заслуг и своего места в этом мире», — добавляет Екатерина Вали.

5. Обесценивать себя

Это на самом деле сложно — открыто проявляться в мире, транслируя свои сильные стороны, ведь выскочек никто не любит. Гораздо проще «не отсвечивать» и жить как все. Вот от этого стремления к невидимому одобрению придется отказаться.

6. Угождать всем вокруг

Хотите стать счастливым? Сначала станьте неудобным. Привычка угождать не просто популярна, от нас этого ждет общество.

«Желая быть принятыми и любимыми, мы стремимся быть очень хорошими во всем. Мы стараемся быть такими, чтобы никогда не вызвать чужого неодобрения и тем более осуждения. Но, к сожалению, в какой-то момент понимаем, что, обслуживая созданный образ, забываем о своих истинных желаниях и стремлениях», — говорит психолог.

Счастливым людям удалось быть сильными и научиться выбирать себя, а значит, научиться говорить «нет» и перестать угождать другим, жертвуя своими интересами. Такое выдерживание собственных границ характерно для всех счастливых людей.

7. Нести ответственность за окружающих

Взрослому человеку приходится нести так много ответственности за себя и свои действия, что у него совершенно не остается времени и сил на соответствие чужим ожиданиям и контролирование реакции других взрослых людей. Эти люди так увлечены и заняты своей жизнью, что им пришлось отказаться от удовольствия соответствовать родительским сценариям для получения их одобрения.

«Они выбрали себя, выбрали жить свою жизнь, выбрали знать, чего они хотят и не хотят, выбрали быть взрослыми и выбрали быть счастливыми», — заключает Екатерина Вали.

Помощь людям — это тоже счастье Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Буддийское счастье

Восточный рецепт счастливой жизни — от известного буддиста из Кореи Помнюна Сынима. Он сформулировал «правило 20» и считает его самым коротким путем к радости. Суть его в том, чтобы всего 20% вашего времени переключить на что-то полезное, что принесет пользу другим. Это могут быть волонтерство, благотворительность, помощь пожилым соседям — да что угодно. И вот тогда, по мнению буддиста, ваша жизнь станет яркой и удивительно счастливой, и даже обычные дела вроде мытья посуды начнут приносить удовольствие.

Кстати

Психолог Лаклан Браун изучил привычки долгожителей — не только физические, но и поведенческие. И выяснил, что у тех, кто отметил столетний юбилей, есть кое-что общее, кроме возраста.

Прежде всего, они никогда не бывают одиноки: люди погружены в жизнь семей, соседей, сообществ. Они поддерживают социальные связи годами. Это помогает сохранить ясный ум и мотивацию: ученые уже выяснили, что одиночество укорачивает жизнь.

Второй момент — важно всегда иметь цель. Когда вам есть ради чего вставать по утрам, у вас есть силы жить.