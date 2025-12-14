НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -12

4 м/c,

с-з.

 751мм 67%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
В Переславле заледенела набережная
«Умные решения»
Продолжается монтаж катка на Советской площади
Какой была зима в Ярославле в прошлом веке
Макияж на Новый год
Фрукты для худеющих
Запрет на парковку
Продают гостиничный комплекс
Здоровье Вы все еще живете с ними? 7 привычек, от которых отказались счастливые люди

Вы все еще живете с ними? 7 привычек, от которых отказались счастливые люди

Психолог раскрыла, в чем секрет тех, кто умеет наслаждаться и радоваться

331
Счастье&nbsp;—&nbsp;это вопрос выбора | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RUСчастье&nbsp;—&nbsp;это вопрос выбора | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Счастье — это вопрос выбора

Источник:
Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Счастье — понятие, уникальное для каждого человека. Поэтому выделить секретный алгоритм, универсально подходящий для всех, достаточно сложно. Но есть явные личностные и поведенческие особенности всех счастливых людей, считает клинический психолог Екатерина Вали. В разговоре с «Доктором Питером» она назвала популярные привычки, которые категорически несовместимы со счастьем.

1. Бесконечно переживать и тревожиться за будущее

Те, кто действительно счастлив, сумели адаптироваться к нашему быстро меняющемуся миру и имеют достаточно высокую толерантность к его неопределенности. Счастливые люди решают проблемы по мере их поступления!

«Привычка волноваться и переживать о событиях, которые еще не наступили, совершенно разумна с точки зрения стратегического планирования, но плохо отражается на нашем психологическом состоянии, — объясняет Екатерина Вали. — Переживание большого уровня стресса, часто избыточного, несовместима с гармоничным и ровным проживанием настоящего времени с удовольствием».

Счастье возможно только здесь и сейчас! Его нельзя почувствовать когда-то потом, в будущем. Но и невозможно ощутить в прошлом времени.

2. Жить прошлым

Счастливые люди многому научились: отпускать людей и обиды, переключаться на настоящее и не проигрывать бесконечно в голове неудачи и ошибки. Они умеют прощать себя и окружающих и разрешают себе ошибаться и быть неидеальными.

3. Хотеть получить все и сразу

Во времена «успешного успеха» особенно сложно сфокусироваться на главном и настроиться на медленный стратегический рост в выбранных сферах жизни. Долгосрочная работа с ограничениями и дисциплиной требует от людей принятия ограниченности этого мира и своих возможностей.

«Когда мы понимаем, что чуда не случится просто так, без наших соответствующих усилий, мы взрослеем и учимся адекватно оценивать все свои имеющиеся ресурсы и ограничения. А также учимся видеть свои и чужие особенности», — считает психолог.

Лучшее новогоднее пожелание самому себе&nbsp;—&nbsp;стать счастливым | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЛучшее новогоднее пожелание самому себе&nbsp;—&nbsp;стать счастливым | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Лучшее новогоднее пожелание самому себе — стать счастливым

Источник:
Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

4. Сравнивать себя с другими

Возможность не ждать от себя того, что характерно для другого, делает нас по-настоящему свободными. Каждый из нас удивителен и уникален. Но в погоне за разными социальными и материальными ресурсами очень так часто ориентируемся на конец или середину чужого пути, совершенно забывая про свою точку А и абсолютно иной набор базовых настроек. Быть собой — величайшее счастье!

По мнению специалиста, желание соответствовать модным общественным стандартам красоты, таланта и ума сломало немало судеб, а еще больше сломала безудержная гонка за высоким статусом и материальным положением. Счастливым людям удалось найти баланс разных сфер жизни, ориентируясь на свои сильные и слабые стороны. Для этого им пришлось полюбить себя.

«А еще — отказаться от социально одобряемого бесконечного принижения своих заслуг и своего места в этом мире», — добавляет Екатерина Вали.

5. Обесценивать себя

Это на самом деле сложно — открыто проявляться в мире, транслируя свои сильные стороны, ведь выскочек никто не любит. Гораздо проще «не отсвечивать» и жить как все. Вот от этого стремления к невидимому одобрению придется отказаться.

6. Угождать всем вокруг

Хотите стать счастливым? Сначала станьте неудобным. Привычка угождать не просто популярна, от нас этого ждет общество.

«Желая быть принятыми и любимыми, мы стремимся быть очень хорошими во всем. Мы стараемся быть такими, чтобы никогда не вызвать чужого неодобрения и тем более осуждения. Но, к сожалению, в какой-то момент понимаем, что, обслуживая созданный образ, забываем о своих истинных желаниях и стремлениях», — говорит психолог.

Счастливым людям удалось быть сильными и научиться выбирать себя, а значит, научиться говорить «нет» и перестать угождать другим, жертвуя своими интересами. Такое выдерживание собственных границ характерно для всех счастливых людей.

7. Нести ответственность за окружающих

Взрослому человеку приходится нести так много ответственности за себя и свои действия, что у него совершенно не остается времени и сил на соответствие чужим ожиданиям и контролирование реакции других взрослых людей. Эти люди так увлечены и заняты своей жизнью, что им пришлось отказаться от удовольствия соответствовать родительским сценариям для получения их одобрения.

«Они выбрали себя, выбрали жить свою жизнь, выбрали знать, чего они хотят и не хотят, выбрали быть взрослыми и выбрали быть счастливыми», — заключает Екатерина Вали.

Помощь людям&nbsp;—&nbsp;это тоже счастье | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПомощь людям&nbsp;—&nbsp;это тоже счастье | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Помощь людям — это тоже счастье

Источник:
Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Буддийское счастье

Восточный рецепт счастливой жизни — от известного буддиста из Кореи Помнюна Сынима. Он сформулировал «правило 20» и считает его самым коротким путем к радости. Суть его в том, чтобы всего 20% вашего времени переключить на что-то полезное, что принесет пользу другим. Это могут быть волонтерство, благотворительность, помощь пожилым соседям — да что угодно. И вот тогда, по мнению буддиста, ваша жизнь станет яркой и удивительно счастливой, и даже обычные дела вроде мытья посуды начнут приносить удовольствие.

Кстати

Психолог Лаклан Браун изучил привычки долгожителей — не только физические, но и поведенческие. И выяснил, что у тех, кто отметил столетний юбилей, есть кое-что общее, кроме возраста.

Прежде всего, они никогда не бывают одиноки: люди погружены в жизнь семей, соседей, сообществ. Они поддерживают социальные связи годами. Это помогает сохранить ясный ум и мотивацию: ученые уже выяснили, что одиночество укорачивает жизнь.

Второй момент — важно всегда иметь цель. Когда вам есть ради чего вставать по утрам, у вас есть силы жить.

И третье — находить удовольствие в мелочах: его могут приносить краски заката, вкус еды, встречи с близкими, любимые занятия. Такие мелкие радости наполняют жизнь смыслом.

ПО ТЕМЕ
Анна МайскаяАнна Майская
Анна Майская
медицина, психология
Психолог Счастье Привычка
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
56 минут
По советам психолога счастливы вы будет после лоботомии
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление