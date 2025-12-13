«В шоке от результатов»: что будет, если начать ходить в спортзал в 60 лет — личный опыт

Владимир Зеленков выиграл свои первые соревнования Источник: Рошди Ахмед Хусейн, «Сибирская трансформация»

У 63-летнего жителя Барнаула Владимира Зеленкова есть довольно необычное для его возраста хобби: уже несколько лет его утро начинается с тренировки в спортзале. Всего несколько лет назад он сам себе бросил вызов — и теперь не представляет свою жизнь без тренажеров и даже участвует в соревнованиях. Подробнее — в интервью NGS22.RU.

«Нерадужные перспективы»

Владимир — индивидуальный предприниматель в сфере розничной торговли, предпенсионер, отец и дедушка. В своем спортзале он самый возрастной из тренирующихся, что, конечно, многих удивляет.

— Я пришел в зал, когда у меня перед глазами начали маячить нерадужные перспективы. Как-то раз я присел на диван, а встать оказалось очень-очень трудно. Тогда у меня проскочила такая мысль, что скоро костыль придется покупать. И вот на следующее утро в 8 часов я уже был в спортивном магазине, — вспоминает он.

Начал наш герой с домашних тренировок: прикупил спортивную лавочку и прочие атрибуты. Это дало свои небольшие результаты: Владимир похудел на 5 кг.

— После этого я решил улучшить свои результаты, однако дома было мало условий. Кроме того, мне уже стало интересно, насколько я могу преуспеть, и пошел в спортзал, — рассказал барнаулец.

До тренировок и похудения Владимир весил 105 кг при росте 176 см. Лишний вес, по его словам, начал расти после 35 лет, однако долгое время мужчина думал, что сможет похудеть в любой момент, когда захочет.

Владимир пришел в спорт, когда понял, что тело начало его подводить Источник: Владимир Зеленков

— На деле это оказалось очень трудно. Каких-то внушительных результатов мне удалось добиться, когда у меня появился мой нынешний тренер, — признается Владимир.

С этим специалистом он начал тренироваться год назад. И за это время ему удалось сделать больше для своей формы, чем за остальные годы, вместе взятые.

— При занятиях спортом очень много зависит от правильного питания. Это даже не диета, а именно правильно подобранный рацион. Когда тренер мне всё объяснил, я увидел, что ел в два раза меньше, чем он мне предложил, — поделился предприниматель.

Так, новый рацион Владимира включал в себя четыре приема пищи за день с акцентом на курицу, индейку, говядину, различные крупы, а также белую рыбу.

— В день у меня получается по 150 граммов говядины, курицы или рыбы, а еще 300 граммов крупы, например риса. Я когда ел в два раза меньше, то вес не уходил. А тут один день я поел правильно и сразу на следующий день сбросил 1,5 кг. Я удивился и после этого начал выполнять все требования тренера, — рассказал он.

Начать питаться правильно даже ради сброса веса было непросто. В первые дни Владимир вообще не мог есть.

— Я до этого столько не ел. Приходилось кое-как в себя заталкивать. Тяжело было, а потом привык. Это же чтобы тренироваться. Да и раз в неделю можно съесть что-то вредное, в небольшом количестве и чтобы тренер не видел, — добавил он.

На тренировки Владимир ходил три-четыре раза в неделю. Привыкнуть к такому режиму было непросто, однако сложности его не остановили.

Благодаря тренировкам Владимиру удалось добиться впечатляющих результатов Источник: Рошди Ахмед Хусейн, «Сибирская трансформация»

— Мне показали, как делать упражнения на тренажерах, и я четыре года занимался сам, по 2,5 часа. Это очень много. Сейчас я занимаюсь со своим тренером, и мне хватает часа, чтобы результаты были ошеломляющими, — признался сибиряк.

«Приятно ощущать, что ты здоровый»

В общей сложности Владимиру удалось избавиться от 23–24 килограммов — сейчас он весит 81,5 кило. Выглядеть и чувствовать себя он стал совсем по-другому.

— Стало намного интереснее и приятнее на себя смотреть. Многие вещи стали даваться легче. Вот есть тренажер — лестница. Я раньше на шестой этаж кое-как забирался, а сейчас идешь 130 этажей и нормально себя чувствуешь. Теперь у меня и перспективы поинтереснее, можно, например, в горы подняться, — кажется, что спортсмен до сих пор сам себе удивляется.

Близкие Владимира оказались в шоке от его результатов. Все удивились, чего он смог достичь в таком возрасте.

— Да я и сам в шоке от того, что могу. Некоторые тоже пытаются заниматься, но потом бросают. И так бывает, это трудное дело. У меня сыну 41 год. Говорю ему: «Чего не занимаешься?» Говорит, что у него всё еще впереди. Мне же теперь интересно, чего я могу еще достичь. Да и опять же возраст. Надо заниматься, чтобы своим ходом ходить до самого последнего момента, — рассказал предприниматель.

Сейчас мужчина уже не представляет свою жизнь без тренировок. Организм сам просит нагрузку.

В спортзале Владимир — самый возрастной спортсмен Источник: Владимир Зеленков

— Если пропустил тренировку, так я иду в зал на следующий день. Когда не сходишь, тяжело себя чувствуешь, а после спорта, наоборот, настроение на подъеме, — говорит он.

В спортзале, по словам Владимира, он чувствует себя гораздо лучше, чем дома, лежа на диване.

— На диване я сразу засыпаю, а в зале приятно ощущать, что ты здоровый, что ты можешь вот это сделать. Потому что есть и молодые люди, которых я опережаю в весах. Это приятно, — заявил спортсмен.

Худеть дальше Владимир не планирует, нынешний вес его вполне устраивает. Но теперь наш герой сосредоточен на наборе мышечной массы — планирует даже набрать пару кило ради этого.

— Было бы супер набрать мышечную массу и остаться в этом весе, но можно и чуть-чуть набрать. Хочется, конечно, немного приблизиться к форме своего тренера — он чемпион мира по бодибилдингу. Узнать, возможно это в таком возрасте или нет. Провести, так сказать, эксперимент над собой, — поделился Владимир.

«Я не старею — я молодею»

Раз силы появились — почему бы ими не померяться? Так в жизни Владимира появились соревнования. В декабре выступает в финале «Сибирской трансформации».

— Увы, там нет категории для моего возраста. Я один, поэтому мне не с кем выступать. Поставят, наверное, к молодым парням 18 лет. Я не представляю, как я буду тогда выходить: все молодые, и я один. Они-то, понятно, выглядят интереснее, — считает он.

Однако пропускать турнир спортсмен не собирается. В прошлом году он тоже участвовал в проекте в номинации «До и после», где занял первое место. Сейчас он числится уже в спортивной категории.

— Я буду выходить уже в качестве спортсмена. Для этих соревнований я уже тренировался по-особому, иногда мне тренер нагрузку побольше давал. Ну и скинуть вес надо было, там своя специфика. Я делаю всё, что говорит тренер, — заявил спортсмен.

Владимир признается: пока здоровье позволяет, он хотел бы продолжать участвовать в различных турнирах — хоть и не сразу, но пришел соревновательный азарт.

Владимир планирует продолжать участвовать в соревнованиях Источник: Рошди Ахмед Хусейн, «Сибирская трансформация»

— В первый раз мне сказали прийти в 12 часов, а выход мой состоялся только в 6 вечера. Мне тогда так надоело ждать. Я никакого азарта не испытывал. Хотелось только, чтобы всё быстренько закончилось, и я поехал в ресторан, потому что очень хотелось есть, — вспоминает предприниматель.

Однако, несмотря на не особенно впечатляющий первый опыт, Владимир решил попробовать еще раз.

— Я сначала думал, что мне достаточно просто выйти на сцену, чтобы меня сфотографировали и я фото внуку отправил. Потом оказалось, что детский азарт еще во мне остался. Я даже сам был этому удивлен. Это радует. Я не старею — я молодею. Многие думают, что я на 10 лет моложе своего настоящего возраста, — добавил он.

Кстати, спорт повлиял и на другие привычки сибиряка.