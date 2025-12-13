Рюмочка за диабет: от какого алкоголя сильнее скачет сахар в крови — отвечают врачи

Рюмка водки на столе не всегда нужна, что бы ни пел про то Лепс Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Кто празднику рад, тот накануне читает материалы о пьянстве и алкоголизме на Городских порталах. Раньше мы уже успели рассказать вам, с чем вкуснее пить коньяк, пиво, вино и водку, выясняли, на сколько промилле вы алкоголик, и показывали, как превратить урожай в алкоголь. Теперь дело дошло до мер диабетическо-предупредительных. Ведь алкоголь по-разному влияет не только на наше опьянение, но и на здоровье. В том числе на резкие скачки сахара в крови. Какие напитки в этом плане особенно опасны и как не превратить праздник в сахарную карусель, мы узнали у терапевта и диетолога.

Как алкоголь влияет на сахар в крови

Когда алкоголь попадает в организм, он метаболизируется в печени, которая отвечает за поддержание нормального уровня сахара в крови. Помогает ей в этом глюкогенез — процесс переработки глюкозы.

Однако во время алкогольных застолий печень первым делом бросает свои силы на метаболизм этилового спирта. А вот выработка глюкозы при этом замедляется или прекращается вовсе. Это может привести к гипогликемии.

— Гипогликемия — это наиболее частое явление, когда речь идет об алкоголе в принципе, — объясняет врач-диетолог Кристина Пришвина. — Например, у людей с диабетом первого типа, которые принимают инсулин, употребление алкоголя может привести к гипогликемии, особенно если алкоголь был принят на голодный желудок. Симптомами пониженного сахара в крови могут быть слабость, потливость, тремор, головокружение, иногда — потеря сознания и судороги.

Кристина Пришвина — врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, акушер-гинеколог, специалист гинекологической эндокринологии, врач УЗИ.

Поэтому как только вы чувствуете, что начинает кружиться голова при употреблении алкоголя, врач советует незамедлительно закусить, а еще лучше — поесть.

А вот терапевт Елена Шураева говорит, что влияние алкоголя на уровень глюкозы в крови — вопрос, вызывающий немало споров. И простая формула «больше выпил — выше сахар» не отражает всей сложности картины.

— На самом деле эффект зависит от типа алкоголя, его количества и индивидуальных особенностей организма, — отмечает врач. — Небольшие дозы алкоголя, особенно крепких напитков (водка, виски и др.), могут первоначально снизить уровень сахара. Однако при употреблении больших доз, особенно на голодный желудок, наблюдается обратный эффект — резкое повышение сахара. Печень, справившись с алкоголем, начинает активно преобразовывать гликоген в глюкозу, что может привести к гипергликемии.

Елена Шураева — врач-терапевт, специалист в области организации здравоохранения, член Российского научного медицинского общества терапевтов, Союза реабилитологов России, генеральный директор ООО «Альсария», академик Российской муниципальной академии, председатель Коалиции здоровья БРИКС, директор АНО Центр здоровьесбережения БРИКС.

Кристина Пришвина добавляет, что сладкие коктейли, вина, пиво и ликеры могут вызывать повышение уровня сахара в крови. Это связано с тем, что они содержат сахара и простые углеводы, которые быстро усваиваются организмом.

— При хроническом употреблении алкоголя, особенно в больших количествах, могут возникнуть проблемы с уровнем сахара в крови, то есть привести к инсулинорезистентности, когда клетки организма становятся менее чувствительны к инсулину, что повышает уровень сахара в крови, — предупреждает Кристина Пришвина.

— Поджелудочная железа вынуждена вырабатывать большое количество инсулина, что особенно опасно для людей с диабетом или предрасположенностью к нему, — добавляет Елена Шураева. — Постоянное употребление сладких алкогольных напитков способствует развитию инсулиновой резистентности, что существенно повышает риск развития диабета 2-го типа.

Как контролировать уровень сахара в крови

Баланс глюкозы важен не только для предотвращения резких скачков, но и для поддержания нормальной работы организма в целом.

— Влияние алкоголя на уровень сахара в крови — это непростое уравнение. Крепкий алкоголь может приводить к кратковременным колебаниям, а сладкие напитки — к опасным и долгосрочным последствиям, — отмечает Елена Шураева. — Для поддержания здоровья и контроля уровня глюкозы в крови, особенно при наличии диабета, следует минимально употреблять алкоголь, предпочитая, при необходимости, крепкие напитки без сахара и обязательно употребляя их с едой.

Также врачи советуют употреблять спиртное только после еды и ограничивать его дозу, чтобы снизить риск гипогликемии и гипергликемии. Пища замедляет всасывание алкоголя и поддерживает уровень сахара в крови.

— Старайтесь избегать сладких алкогольных напитков, которые содержат много простого сахара, так как это может резко повысить уровень глюкозы в крови, — советует Кристина Пришвина. — Алкоголь в чистом виде, например водка, ром, джин с низким содержанием углеводов, является лучшим вариантом, если вы хотите контролировать уровень сахара. Также людям с диабетом или нарушениями обмена веществ важно регулярно проверять уровень сахара в крови до, во время и после употребления алкоголя, чтобы предотвратить неожиданные колебания.