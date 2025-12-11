НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Елка, мандарины и гонконгский грипп: россиян предупредили о риске встретить праздники с температурой

Елка, мандарины и гонконгский грипп: россиян предупредили о риске встретить праздники с температурой

В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости

160
Заболевшие обращаются к врачам тогда, когда уже поздно — при тяжелом развитии вируса | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЗаболевшие обращаются к врачам тогда, когда уже поздно — при тяжелом развитии вируса | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Заболевшие обращаются к врачам тогда, когда уже поздно — при тяжелом развитии вируса

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Новогодние праздники россияне могут встретить с температурой. В Роспотребнадзоре предупредили о значительном подъеме заболеваемости гриппом, включая гонконгский вариант, хотя люди несвоевременно обращаются за медицинской помощью. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эпидсезон по гриппу [в этом году] начался достаточно рано, что и свойственно гриппу А (H3N2) [гонконгскому]. И мы предполагаем, что максимальное развитие может наступить к началу новогодних праздников. Люди перед праздниками перестают своевременно обращаться за медицинской помощью — это наша такая психологическая реакция», — отметила глава Роспотребнадзора в рамках VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

По словам Поповой, заболевшие приходят в больницы тогда, когда уже поздно — при тяжелом развитии вируса. В ведомстве сейчас делают все, чтобы контролировать ситуацию и предупредить все риски, хоть пика заболеваемости пока не наблюдается.

По информации Роспотребнадзора, за последнюю неделю статистика инфицированных ОРВИ и гриппом выросла на 19,3%, зарегистрировано более 23,4 тысячи случаев гриппа, что в 1,7 раза больше, чем неделей ранее.

Порог заболеваемости по другим вирусам и инфекциям тоже растет. Их максимальное распространение ожидает нас в последней декаде декабря. Об этом мы предупреждали здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
