«Облысела, вкус пропадает, кожа портится»: Маргарита Симоньян рассказала, как переживает химиотерапию

Маргарита не переживает из-за последствий лечения Источник: Маргарита Симоньян из дома / T.me

Маргарита Симоньян рассказала, как ей даются курсы химиотерапии. Глава RT отметила, что иногда ее госпитализируют в ближайшие больницы, чтобы стабилизировать состояние.

Как написала журналистка в своем телеграм-канале, третий сеанс химиотерапии она прошла 7 декабря сразу после возвращения с открытия телеканала RT в Индии. По словам Симоньян, самые большие побочные эффекты начинаются на пятый день после процедуры.

«Как я все переношу? По-разному. Иногда, особенно под конец, перед следующей химией, как это было, собственно, в Индии, в целом, нормально. Живу почти как обычный человек. Ноги немножко не держат, боли везде (вполне, впрочем, терпимые), изжога вот постоянная измучила, ничего не помогает. Но это, знаете, бывает у людей и без всякой онкологии», — написала она.

Журналистка уточнила, что тяжелее всего приходится в первые дни после химиотерапии. Иногда у нее опасно падают показатели крови и возникают проблемы с ЖКТ. Тогда ее на время снова кладут в больницу.

«Что облысела, что вкус пропадает, как при ковиде, что кожа портится — это само собой. Об этом я не переживаю. Да я, признаться, ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Все в руках Господа. Как будет, так и будет», — заключила Симоньян.

О своей болезни журналистка впервые рассказала в сентябре, правда диагноз изначально не называла и избегала подробностей. Позже Маргарита призналась, что рак груди у нее появился после того, как в декабре прошлого года ее муж Тигран Кеосаян впал в кому. По словам Симоньян, первые сорок дней она почти не покидала больницу и тревога за любимого подорвала ее силы.