«Ребенок медленно погибает». История 11-летнего школьника, жизнь которого оценили в 225 миллионов рублей

Чтобы спасти Андрея, нужно лекарство, которое стоит больше 220 миллионов рублей Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

«Мне редко задают вопросы про болезнь. Иногда спрашивают, почему я такой маленький и в каком я классе. А недавно одноклассник спросил, зачем мне нужно 200 миллионов. Я не люблю говорить об этом и избегаю ответа». Андрею Уварову из Екатеринбурга 11 лет. Он учится в пятом классе, обожает рисовать и плавать в бассейне. Как и всем мальчикам его возраста, ему нравится играть в компьютер и не нравится учить математику. Андрей и правда ниже, чем сверстники. А еще он ходит, как будто на носочках. Три с половиной года назад мальчику поставили смертельный диагноз — «миодистрофия Дюшенна». На тот момент лечения не существовало, препаратами можно было лишь попытаться сдержать симптомы.

Мама мальчика рассказала, как они борются с болезнью Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Но два года назад появилось спасительное лекарство — «Элевидис». Препарат вводят один раз, он способен остановить разрушение мышц, продлив жизнь пациентов. Без терапии больные миодистрофией Дюшенна доживают в лучшем случае до 25 лет. В России фонд «Круг добра» закупает «Элевидис», и мальчики возрастом до девяти лет и одного месяца получают спасительный препарат бесплатно. Но Андрей не проходит по возрасту. Единственный выход для него — платное введение лекарства за границей. Стоимость спасения ребенка оценивается в 2,9 миллиона долларов (больше 225 миллионов рублей). Анна Холодная, мама мальчика, рассказала E1.RU, как борется за жизнь сына.

Как развивается болезнь и работает лекарство? Узнать Мышечная дистрофия Дюшенна — нервно-мышечное заболевание, которое встречается у мальчиков. Оно характеризуется прогрессирующей мышечной слабостью и утомляемостью, сердечно-сосудистыми и дыхательными нарушениями. Болезнь вызывает изменение в гене дистрофина (структурный белок), расположенном в Х-хромосоме. Генетическое заболевание встречается у одного из 3,5–5 тысяч мальчиков, что делает МДД — частым среди редких. Болезнь быстро прогрессирует: обычно в 9–12 лет ребенок перестает ходить, а в 20–25 умирает от сердечно-легочной недостаточности. Механизм развития болезни напоминает печально известную СМА (спинальную мышечную атрофию). «Элевидис» — первый в мире препарат для однократного введения генно-заместительной терапии. Он доставляет в организм укороченную, но функциональную копию самого длинного гена — дистрофина. С 2024 года препарат закупает фонд «Круг добра». Благодаря фонду больше 150 детей в России бесплатно получили «Элевидис». Но в России препарат одобрен для введения только детям с 4 до 9,1 года. Препарат входит в тройку самых дорогих в мире.

Семья Андрюши состоит из трех человек — его мама Анна работает провизором-заведующей в аптеке, а старший брат Сергей учится на первом курсе УрГУПС. Папы мальчика не стало несколько лет назад.

Анна одна воспитывает сыновей Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

«Я учусь в пятом классе, мой любимый предмет — английский. Я еще не знаю, кем хочу стать, когда вырасту. Но мне нравится рисовать — просто для себя, чаще всего я рисую персонажей из игр. Еще люблю играть в компьютер — в „Майнкрафт“. Моя главная мечта — завести кота, потому что котики милые и мягкие», — рассказывает о себе Андрей. Мама мальчика отмечает, что болезнь проявилась у сына очень поздно. Перед выпуском из садика Андрей стал спотыкаться, у него начала подкашиваться ножка и изменилась походка — он стал ходить на носочках.

Первые симптомы болезни появились у мальчика перед выпуском из детского сада Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

«Беременность протекала замечательно, роды на сороковой неделе, никаких патологий не было. Первые симптомы появились лишь к шести годам. Около года мы ходили по врачам — невролог, хирург, физиотерапевт. Никто не мог поставить диагноз. Невролог говорил: это не ко мне, ребенок интеллектуально развит, всё хорошо. Физиотерапевты назначали массаж, парафинотерапию (которая, как оказалась, вообще противопоказана). К счастью, в итоге нам удалось попасть к главному внештатному неврологу Свердловской области. Он определил болезнь буквально в коридоре — пока мы шли в кабинет», — объяснила мама. На тот момент, когда диагноз поставили, единственное лечение было симптоматическое, чтобы замедлить развитие болезни, в первую очередь это прием гормонов. Препарат дефлазакорт (кортикостероид) Андрею возят из Турции. Кроме того, состояние поддерживают ежедневной реабилитацией. «При этом диагнозе сначала страдают мышцы ног, ухудшается ходьба, ребенок с трудом поднимается по лестнице, в подростковом возрасте садится в инвалидное кресло. Затем ослабевают руки, страдают легкие, сердце, кардиомиопатия развивается, и ребенок медленно погибает», — рассказала Анна.

Андрею нравится делать 3D-модельки персонажей Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Чтобы Андрей мог ходить как можно дольше, ежедневно он стоит на уголке у стены, крутит педали на велотренажере без нагрузки, а также по 40 минут в день проводит в вертикализаторе. Рядом с устройством есть стол, и Андрей не скучает — параллельно он рисует или играет в телефоне. Уроки он делает в специальных сапожках — туторах, еще один комплект туторов — ночной, для сна. Сапожки вытягивают стопу мальчика до положения прямого угла, чтобы растягивать сухожилия.

Школьник обожает купаться в бассейне Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Сам Андрей говорит, что это совсем не больно, и он уже привык к ежедневным занятиям. Помимо этого, он ходит плавать в бассейн — единственный спорт, которым мальчик может заниматься, приносит ему удовольствие.

Да, я люблю плавать и у меня хорошо получается. Андрей Уваров борется с миодистрофией Дюшенна

В январе Андрею уже исполнится 12 лет. Но в его случае болезнь развивается не так агрессивно. Мальчик ходит в лицей, учится в обычном классе. «Из симптомов у Андрея немного заметна утиная походка. Ему сложно подниматься по лестнице из-за слабости в ножках. В школу он ходит самостоятельно, утром я его отвожу, провожаю до калитки. Он потом стесняется, говорит, что дальше — сам. Единственное, ему тяжело носить полный портфель, поэтому в рюкзаке только тетради. А комплекты учебников есть дома и в школе, в классе у каждого учителя. Он приходит, берет с подоконника свой учебник. Родители одноклассников не задавали вопросов о болезни. Но после объявления о сборе мамы очень активно подключились, я им очень благодарна за помощь и поддержку. В школе мы согласовали проведение ярмарки в декабре. Все собранные средства будут переданы на лечение», — отметила Анна.

Андрюша учится в обычной школе Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Мама объяснила, что постоянно следила за исследованиями препаратов, которые могут спасти сына. И в 2023-м Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов в США одобрило «Элевидис». Препарат однократно вводят ходячим мальчикам с четырех лет. «Мы связались с клиникой в Дубае, они пригласили пройти обследование, сделать тест на антиген. Антитела у ребенка отсутствуют. И доктор сделал заключение, что Андрей может получить терапию, это лекарство поможет», — отметила Анна.

Введение спасительного препарата разрешили Андрею врачи в Дубае Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

В дубайской клинике рассказали семье, что выявить заболевание заранее было бы невозможно. У мамы и брата Андрея точечную замену в гене не обнаружили. Генетик объяснил им, что спонтанную дупликацию в гене могло спровоцировать что угодно — от другой болезни до стресса и экологии. В 2024-м мальчиков с миодистрофией Дюшенна в России начал обеспечивать дорогостоящим препаратом государственный фонд «Круг добра». Сначала «Элевидис» одобрили для введения пациентам с 4 до 6 лет, но весной этого года возрастную категорию расширили до девяти лет и одного месяца включительно.

В таких «сапожках» Андрей спит Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

В вертикализаторе мальчик проводит по 40 минут в день Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

«Конечно, мы стучали во все двери, делали запросы, везде отказывают. Я обращалась в Минздрав России и Свердловской области. Но на данный момент Андрей не проходит по возрасту, несмотря на то, что его состояние сейчас отличное, он ходит. 29 октября на базе областной детской больницы был проведен консилиум с тремя федеральными центрами, где мы также получили отказ, врачи решили, что сыну не положен препарат. То есть нам отказали окончательно», — добавила мама. Анна говорит, что долго морально готовилась к сбору — ведь такая сумма, больше 200 миллионов рублей, кажется просто невероятной.

В Минздраве сообщили семье, что помочь с приобретением препарата они не могут, но по закону они могут устроить самостоятельный сбор Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

«Я долго морально готовилась к этому сбору, надеялась, что возрастная категория расширится и мы сможем в нее попасть. Но получилось, что без сбора мы не сможем спасти ребенка, потому что откладывать уже некуда. Мы открыли сбор 18 ноября и собрали больше полутора миллионов рублей. Хочется, чтобы как можно больше людей узнали, что есть такой мальчик в Свердловской области, которого нужно спасать от инвалидного кресла и гибели», — заключила Анна.

Чтобы рассказывать о борьбе с неизлечимой болезнью, Анна начала вести блог. Там она рассказывает о сыне и делится новостями о сборе.