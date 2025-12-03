НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Эксперт предупредил, когда в России начнутся вспышки опасной болезни: до этого осталось несколько недель

Эксперт предупредил, когда в России начнутся вспышки опасной болезни: до этого осталось несколько недель

Постепенный рост уже начался

В каждом регионе пик заболеваемости может приходиться на разные периоды

В каждом регионе пик заболеваемости может приходиться на разные периоды

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В некоторых регионах России заболеваемость гриппом начнет значительно расти уже в последней декаде декабря, а пик придется на середину января. Об этом предупредил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Обстановка по гриппу в России находится в пределах среднемноголетних параметров, но идет в рост», — отметил он в разговоре с РИА Новости.

Он уточнил, что в ближайшее время заболеваемость гриппом «не раскрутится», так как для такой цепной реакции нужно время.

«Это будет в третьей декаде декабря — некоторые регионы переступят порог заболеваемости гриппом. Уже были попытки в Якутии, были попытки в Бурятии, но всё начнется, самый основной подъем начнется после школьных зимних каникул, потому что школьники разъедутся», — сказал академик.

По его словам, россияне также могут отправиться за рубеж во время длинных новогодних каникул и «что-нибудь привезти» домой, что скажется на эпидемиологической обстановке.

Мы также рассказывали, что в 2026 году есть высокий риск вспышек кори и коклюша. Подробнее об этом — в материале. В предстоящем эпидсезоне также ожидаются вспышки двух опасных штаммов гриппа: гонконгского и свиного. Кроме того, повысится риск заболеть коронавирусом, метапневмовирусом и кишечными инфекциями.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Болезнь Грипп Эпидемия Здоровье
Комментарии
Гость
17 минут
У нас вспышки ВИЧ, туберкулёз и т.п. не закончились.
