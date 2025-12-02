Маргарита Симоньян впервые после химиотерапии появилась в парике — фото

Маргарита Симоньян медленно возвращается к прежней жизни после первой химиотерапии. Главе RT, у которой в сентябре обнаружили рак груди, предстоит еще несколько курсов лечения, но она не намерена оставаться в постели и активно участвует в съемках. Симоньян появилась в ток-шоу Владимира Соловьева, где зрители сразу заметили в ней перемену: Маргарита была в парике.

В своем телеграм-канале журналистка еще до начала лечения рассказала, что готова ко всем последствиям, которые ее ждут, и не боится облысеть.

— О волосах взрослой многодетной вдове переживать даже неловко как-то. Уже накупила париков и тюрбанов на случай, если всё же смогу вернуться в эфир, и меня это, признаться, даже развлекает, — написала Маргарита.