Маргарита Симоньян впервые после химиотерапии появилась в парике — фото

Маргарита Симоньян медленно возвращается к прежней жизни после первой химиотерапии. Главе RT, у которой в сентябре обнаружили рак груди, предстоит еще несколько курсов лечения, но она не намерена оставаться в постели и активно участвует в съемках. Симоньян появилась в ток-шоу Владимира Соловьева, где зрители сразу заметили в ней перемену: Маргарита была в парике.
В своем телеграм-канале журналистка еще до начала лечения рассказала, что готова ко всем последствиям, которые ее ждут, и не боится облысеть.
— О волосах взрослой многодетной вдове переживать даже неловко как-то. Уже накупила париков и тюрбанов на случай, если всё же смогу вернуться в эфир, и меня это, признаться, даже развлекает, — написала Маргарита.
Для своего первого появления на телевидении после химиотерапии Маргарита выбрала парик, максимально схожий с ее настоящими волосами — темно-каштанового цвета, средней длины. То, что волосы не Симоньян, выдает только появившаяся челка и более лаконичная укладка вместо частых кудрей.
Новый образ Маргарита показала и в своей программе «ЧТД». О том, что теперь журналистка будет появляться в парике, Маргарита обмолвилась заранее в комментариях под предыдущим выпуском программы. Общаясь с подписчицей, которая отметила ее внешний вид, Маргарита вместе с благодарностью решилась на откровение.
— Спасибо. Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый вроде, — поделилась Симоньян.
Многие подписчики поддержали Симоньян и ее решение, несмотря на лечение и облысение, продолжать работать. В комментариях под видео некоторые отметили, что такая прическа ей идет даже больше.
— Ты красавица! Такой пробор тебе очень идет, — написала одна из подписчиц.
— Маргарита, даже если у вас выпали волосы, ресницы, брови, знайте: вы — красавица. Парик — бомба! Невероятно красиво! Потерпите, химия закончится, и вырастут волосы, — поддержали Маргариту в комментариях.
— Отличный парик, совсем не отличишь от ваших волос, — высказались под видео.