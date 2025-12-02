НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

ю-з.

 759мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,70
EUR 90,34
Экопроекты российских компаний
Медвежья тропа: видео
«Умные решения»
Умерла старейшая ярославна
Миллионы на зимнюю уборку
Будет ли обмеление Волги?
Новая «Медвежья тропа» в регионе
Земельные разборки участников СВО
Что продают к Новому году
Здоровье Обзор Маргарита Симоньян впервые после химиотерапии появилась в парике — фото

Маргарита Симоньян впервые после химиотерапии появилась в парике — фото

Журналистка лишилась волос, но не намерена прекращать съемки

303
Журналистка не стала экспериментировать и подобрала парик, похожий на ее настоящие волосы | Источник: Маргарита Симоньян из дома / T.meЖурналистка не стала экспериментировать и подобрала парик, похожий на ее настоящие волосы | Источник: Маргарита Симоньян из дома / T.me

Журналистка не стала экспериментировать и подобрала парик, похожий на ее настоящие волосы

Источник:

Маргарита Симоньян из дома / T.me

Маргарита Симоньян медленно возвращается к прежней жизни после первой химиотерапии. Главе RT, у которой в сентябре обнаружили рак груди, предстоит еще несколько курсов лечения, но она не намерена оставаться в постели и активно участвует в съемках. Симоньян появилась в ток-шоу Владимира Соловьева, где зрители сразу заметили в ней перемену: Маргарита была в парике.

В своем телеграм-канале журналистка еще до начала лечения рассказала, что готова ко всем последствиям, которые ее ждут, и не боится облысеть.

— О волосах взрослой многодетной вдове переживать даже неловко как-то. Уже накупила париков и тюрбанов на случай, если всё же смогу вернуться в эфир, и меня это, признаться, даже развлекает, — написала Маргарита.

Источник: кадр из программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+), «Россия 1», 2025 годИсточник: кадр из программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+), «Россия 1», 2025 год
Источник:

кадр из программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+), «Россия 1», 2025 год

Для своего первого появления на телевидении после химиотерапии Маргарита выбрала парик, максимально схожий с ее настоящими волосами — темно-каштанового цвета, средней длины. То, что волосы не Симоньян, выдает только появившаяся челка и более лаконичная укладка вместо частых кудрей.

Источник: Маргарита Симоньян из дома / T.meИсточник: Маргарита Симоньян из дома / T.me
Источник:

Маргарита Симоньян из дома / T.me

Новый образ Маргарита показала и в своей программе «ЧТД». О том, что теперь журналистка будет появляться в парике, Маргарита обмолвилась заранее в комментариях под предыдущим выпуском программы. Общаясь с подписчицей, которая отметила ее внешний вид, Маргарита вместе с благодарностью решилась на откровение.

— Спасибо. Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый вроде, — поделилась Симоньян.

Многие подписчики поддержали Симоньян и ее решение, несмотря на лечение и облысение, продолжать работать. В комментариях под видео некоторые отметили, что такая прическа ей идет даже больше.

— Ты красавица! Такой пробор тебе очень идет, — написала одна из подписчиц.

— Маргарита, даже если у вас выпали волосы, ресницы, брови, знайте: вы — красавица. Парик — бомба! Невероятно красиво! Потерпите, химия закончится, и вырастут волосы, — поддержали Маргариту в комментариях.

— Отличный парик, совсем не отличишь от ваших волос, — высказались под видео.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Маргарита Симоньян Рак Болезнь Парик
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Инженер1
53 минуты
Вот так пусть и ходит. А блондинкой она не может сделаться?
Гость
39 минут
из меха бобра?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление