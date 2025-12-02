Как понять, что ребенок попал в реабилитационный центр с пыточными условиями: 9 признаков

В хороших реабилитационных центрах для зависимых не применяют физического насилия, а воздействуют на дух и сознание

Когда стало известно о том, что в сети реабилитационных центров Анны Хоботовой издеваются над детьми, доводя их до состояния комы, многие наверняка задались вопросом: а чем этот рехаб лучше или хуже десятков других по всей стране?

Наши коллеги из E1.RU решили выяснить, как выбрать безопасный рехаб для подростка или взрослого, если такая необходимость возникла. В этом нам помогла психолог одного из реабилитационных центров Екатеринбурга Елена Тевс, она дала подробную инструкцию из девяти пунктов.

Родители, которые узнали о зависимости подростка, находятся в очень уязвимом положении. Во-первых, в этом трудно себе признаться, во-вторых, зачастую ребенок ведет себя так, что с ним уже тяжело справиться. Многие боятся вести ребенка на прием к наркологу, чтобы его не поставили на учет. На этот счет есть много предубеждений и страхов, поэтому, когда терпение заканчивается, родители ищут частный реабилитационный центр и зачастую не подозревают, что ждет их ребенка.

Вот несколько пунктов, которые помогут избежать серьезных ошибок при выборе рехаба для ваших близких: