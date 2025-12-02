Как понять, что ребенок попал в реабилитационный центр с пыточными условиями: 9 признаков

Когда стало известно о том, что в сети реабилитационных центров Анны Хоботовой издеваются над детьми, доводя их до состояния комы, многие наверняка задались вопросом: а чем этот рехаб лучше или хуже десятков других по всей стране?
Наши коллеги из E1.RU решили выяснить, как выбрать безопасный рехаб для подростка или взрослого, если такая необходимость возникла. В этом нам помогла психолог одного из реабилитационных центров Екатеринбурга Елена Тевс, она дала подробную инструкцию из девяти пунктов.
Родители, которые узнали о зависимости подростка, находятся в очень уязвимом положении. Во-первых, в этом трудно себе признаться, во-вторых, зачастую ребенок ведет себя так, что с ним уже тяжело справиться. Многие боятся вести ребенка на прием к наркологу, чтобы его не поставили на учет. На этот счет есть много предубеждений и страхов, поэтому, когда терпение заканчивается, родители ищут частный реабилитационный центр и зачастую не подозревают, что ждет их ребенка.
Вот несколько пунктов, которые помогут избежать серьезных ошибок при выборе рехаба для ваших близких:
Посетите центр лично, оцените быт и безопасность, изучите независимые отзывы, сайт и при наличии соцсети центра.
Оцените квалификацию сотрудников. В штате должны быть консультанты по химической зависимости, психологи с профильным образованием и подтвержденными сертификатами.
Консультант по химической зависимости — специалист, который помогает бороться с алкогольной, наркотической и другой зависимостью, используя свой профессиональный опыт и личный опыт выздоровления. Это бывший зависимый в длительной ремиссии, который сам прошел путь реабилитации. Он проводит консультации, мотивационные беседы, тренинги и сеансы терапии, поддерживает пациентов и их близких, помогает в преодолении кризисных ситуаций и предотвращает срывы.
Требуйте открытости персонала. Специалисты должны честно и регулярно информировать семью о состоянии подопечного, о его прогрессе, сложностях и инцидентах. Работа с зависимыми сложна, и профессиональный центр не скрывает проблем, а ведет диалог открыто и уважительно.
Убедитесь, что специалисты используют безопасные методы в реабилитации. Недопустимы наказания, изоляция, физическое воздействие или «жесткие меры».
В ребцентре должна быть психокоррекционная программа с разными мероприятиями: индивидуальная и групповая терапия, работа с мотивацией, обучение навыкам саморегуляции, семейная терапия.
Должна быть возможность созваниваться (частоту звонков устанавливают правила центра), обмениваться письмами, получать фото, отчеты о состоянии. Любая секретность и ограничение контактов — это тревожный признак.
Проверьте, как ребцентр взаимодействует с другими организациями.
«Надежный реабилитационный центр сотрудничает с внешними профессиональными организациями, это повышает уровень доверия и подтверждает качество работы. Совместные проекты могут быть с психологическими, медицинскими, аддиктологическими организациями. Хороший признак — взаимодействие с НКО (некоммерческими организациями) и фондами, работающими в сфере профилактики зависимостей», — объяснила Елена Тевс.
Психолог рассказала, что они приглашают в центр врачей, которые рассказывают подопечным, как зависимость влияет на здоровье. Сотрудничество с разными фондами и НКО помогает организовать вдохновляющие встречи, например с участниками СВО, которые, несмотря на протезы, занимаются спортом и чего-то достигают. Такие истории позволяют ребятам взглянуть на жизнь под другим углом. На встречи также нередко приходят бывшие зависимые.
Признак хорошего рехаба — научные и образовательные коллаборации: участие в конференциях, обучение сотрудников, стажировки, экспертные выступления.
Обязательно присутствие в профессиональном сообществе: открытые мероприятия, публикации в соцсетях, на сайте, в СМИ, прозрачная отчетность.
«Почему это важно: открытые партнерства подтверждают, что центр работает легально, придерживается профессиональных стандартов, регулярно проходит внешний контроль и готов к диалогу с обществом. Профессиональная реабилитация всегда строится на законности, открытости и уважении к подопечному и его близким. Главный критерий безопасности — легальность, профессионализм, открытость и отсутствие любых форм насилия», — считает Елена Тевс.
