Неожиданное преимущество. Ученые выяснили, как седина защищает организм от меланомы

Мы ассоциируем седину со старостью, хотя первые седые волосы могут появиться уже в 30–40 лет. Седины стесняются, стараются ее замаскировать. Однако на днях японские ученые обнаружили важное преимущество седых волос, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». Оказалось, таким образом наш организм защищается от рака кожи.

Напомним, седые волосы — это волосы, которые лишены пигмента. Пигмент в волосяных фолликулах производят стволовые клетки меланоцитов, и они же определяют цвет волос и кожи.

При правильной работе эти клетки просыпаются во время каждого цикла роста волоса, копируют себя и распространяются вниз по стержню волоса. С возрастом активность меланоцитов снижается. Они производят всё меньше меланина, из-за чего волосы тускнеют и в конце концов становятся седыми.

Однако активность стволовых клеток зависит не только от возраста. Радиация, ультрафиолетовое излучение и другие факторы также повреждают ДНК меланоцитов. Но вот что выяснили ученые: поврежденные клетки волоса не просто тихо умирают, далее у них есть два варианта — развиться в рак либо навсегда прекратить свое деление и покинуть организм, оставив человека с седыми волосами.

Авторы приходят к выводу: седина может быть внешним проявлением того, как наше тело защищается от рака. По сути, седые волосы — это система самоочистки, благодаря которой организм уничтожает мутировавшие клетки, способные стать раковыми.

— В условиях стресса клетки, находящиеся в волосяных фолликулах, сталкиваются с критическим выбором: выйти из системы, что приводит к поседению, либо продолжить деление, что в конечном итоге может вызвать образование злокачественной опухоли, — объясняют ученые Токийского университета.

К сожалению, этот защитный механизм срабатывает не всегда. Когда ученые подвергали лабораторных мышей воздействию мощных химикатов-канцерогенов и ультрафиолета типа B (UVB-лучи), поврежденные стволовые клетки оставались в организме и начинали активно размножаться, в том числе в коже, вызывая меланому.

— Одна и та же популяция стволовых клеток может истощаться или, наоборот, разрастаться в зависимости от типа стресса и их микроокружения. Это переосмысливает поседение волос и меланому не как независимые события, а как расходящиеся результаты стрессовых реакций стволовых клеток, — говорит профессор Эми Нисимура.

Авторы подчеркнули: данные их исследования вовсе не означают, что поседение волос предотвращает рак. Однако, по всей видимости, у людей, которые рано или сильно седеют, защитные механизмы могут быть особенно активны.

Ранее онколог рассказал о пищевых привычках, которые могут увеличить риск развития рака печени. Одна из них — есть продукты с плесенью. Арахис, кукуруза, семечки, орехи при неправильном хранении покрываются плесенью, которая выделяет афлатоксин — сильнейший канцероген, убивающий печень. Этот токсин не берет даже термообработка. Употребление пищи, зараженной им, увеличивает риск цирроза и рака печени. Выбрасывайте продукты с подозрительным запахом или измененным цветом, ни в коем случае не отрезайте пораженные кусочки, чтобы съесть остатки продукта: плесень опасна, даже если не видна.