Здоровье Что делать при сердечном приступе: 3 важных правила, которые должен знать каждый

Что делать при сердечном приступе: 3 важных правила, которые должен знать каждый

Это критическая ситуация, в которой нужно действовать очень быстро

173
Главное при инфаркте&nbsp;—&nbsp;сразу вызвать скорую | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RUГлавное при инфаркте&nbsp;—&nbsp;сразу вызвать скорую | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Главное при инфаркте — сразу вызвать скорую

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Когда кому-то рядом становится плохо, важно не растеряться — здесь каждая минута на счету. Что нужно сделать в первые минуты, чтобы спасти человека с сердечным приступом, «Доктору Питеру» рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Валентина Байдина.

Симптомы сердечного приступа

Сердечный приступ — термин, который в медицинской практике чаще всего используют для обозначения острого коронарного синдрома. Это группа неотложных состояний, развивающихся на фоне резкого нарушения кровотока в коронарных артериях, которые питают сердце.

«Самое грозное проявление синдрома — инфаркт миокарда, когда сосуд перекрывается полностью. Это приводит к частичной гибели тканей сердечной мышцы», — объясняет кардиолог.

Его симптомы:

  • давящая или жгучая боль за грудиной в области сердца;

  • одышка, ощущение нехватки воздуха;

  • внезапная слабость, холодный пот, страх;

  • бледность, потемнение в глазах, потеря сознания;

  • жжение в верхней части живота, рвота.

Важно! Сердечный приступ не всегда сопровождается болью. Безболезненное течение особенно часто встречается среди пожилых, людей с сахарным диабетом и тех, кто ранее уже перенес инфаркт. В этом случае важно ориентироваться на другие сопутствующие симптомы.

Что делать при инфаркте

Шаг № 1. Вызываем скорую

«Прогноз лечения напрямую зависит от того, насколько быстро человек окажется в руках врачей», — рассказывает Валентина Байдина.

Шансы на полное восстановление будут максимальными, если помощь окажут в течение 1,5–2 часов с момента появления первых симптомов. В промежутке между 2 и 6 часами эффективность терапии постепенно снижается, но всё еще остается высокой. Если к врачу человек попал позже — изменения в сердечной мышце становятся необратимыми.

Не теряем времени, набираем номер: 112 или 103 — с мобильного телефона, 03 — с городского.

Шаг № 2. Покой и свежий воздух

Пока скорая едет, пострадавшему нужно обеспечить максимальный покой: усадить с приподнятой головой, ноги опустить вниз, расстегнуть воротник на одежде и ремень; открыть окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.

«При инфаркте категорически нельзя лежать в горизонтальном положении, стоять, ходить, курить и есть», — предупреждает врач.

Шаг № 3. Лекарственная терапия

При сердечном приступе до приезда скорой можно дать человеку ацетилсалициловую кислоту или нитроглицерин — но только в случае, если у него нет противопоказаний и вы уверены, что своими действиями не навредите. Так, аспирин противопоказан при обострении язвенной болезни желудка и подтвержденной аллергии на ацетилсалициловую кислоту. Проконсультируйтесь хотя бы с оператором скорой, что можно сделать до приезда врачей.

И категорически нельзя принимать другие обезболивающие препараты — ибупрофен, но-шпу и так далее.

Ваши грамотные действия могут спасти чью-то жизнь | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВаши грамотные действия могут спасти чью-то жизнь | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Ваши грамотные действия могут спасти чью-то жизнь

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Нужен ли массаж сердца?

Здесь важно понимать, что если вы никогда ранее не пробовали выполнять реанимационные действия и не проходили соответствующее обучение, то есть риск допустить серьезную ошибку, которая только ухудшит состояние человека. Например, можно сломать рёбра при неправильном выполнении непрямого массажа сердца. Однако, если состояние человека становится критическим, а врача рядом нет, меры всё-таки могут быть оправданными.

Как делать непрямой массаж сердца:

  • Сперва обязательно убедитесь, что человек не дышит, пульса нет. Если дыхание есть, пульс прощупывается, массаж сердца выполнять запрещено.

  • Обеспечьте правильное положение: массаж делают только на твердой поверхности (пол, асфальт), а не на кровати.

  • Определите точку, на которую необходимо надавливать в процессе массажа. Она располагается на 3–4 сантиметра выше мечевидного отростка — небольшого выступа в нижнем конце грудины, где сходятся ребра. Важно: на сам отросток нажимать нельзя, так как это повышает риск перелома.

  • Зафиксируйте основание одной из ладоней на нужной точке, накройте второй ладонью и сложите пальцы замком. Выполнять все движения нужно именно основанием ладони, а не пальцами рук.

  • Выполняйте ритмичные надавливания так, чтобы грудная клетка прогибалась на 5–6 сантиметров. Частота должна составлять 100–120 нажатий в минуту.

«Сердечный приступ — не то состояние, которое можно перетерпеть или устранить таблетками. Чем раньше человек получит медицинскую помощь, тем выше шансы избежать осложнений. Даже если кажется, что пациенту стало лучше, а боль прошла сама, отказываться от госпитализации нельзя. Только врачи могут подтвердить, что сердце в безопасности, а при необходимости начать лечение, которое сохранит жизнь», — резюмирует Валентина Байдина.

Что нужно есть, чтобы снизить риск инфаркта?

Как рассказал врач-гастроэнтеролог, диетолог, профессор Андрей Барановский, в рацион нужно включать все основные группы продуктов. А особое внимание обратить вот на эти:

  • Овощи и фрукты — источник витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки. Все эти нутриенты помогают снизить холестерин и поддержать здоровье сердца и сосудов.

  • Цельнозерновые продукты — обычные крупы. Они помогают регулировать уровень глюкозы в крови, улучшают работу кишечника, сердца и сосудов.

  • Жирная рыба — благодаря высокому содержанию жирных кислот омега-3 в организме снижается уровень триглицеридов и общего воспаления. Это также снижает риски развития атеросклероза и инфарктов.

  • Орехи — источник полезных жиров и минералов, которые поддерживают эластичность и работу сосудов.

Кстати

Ученые проанализировали данные почти 10 миллионов человек, чтобы выявить главные факторы образа жизни, увеличивающие риск развития инфаркта или инсульта. Оказалось, что у 99% людей, столкнувшихся с сосудистой катастрофой, были 4 общие привычки:

  • Они не следили за давлением — нелеченая гипертония в итоге стала провокатором опасных состояний.

  • Питались неправильно — с избытком жирного, соленого и сладкого. В итоге — повышенный холестерин и бляшки в сосудах.

  • Не контролировали сахар в крови — о сахарном диабете тоже можно не догадываться очень долго. А болезнь тем временем разрушает сердце и сосуды.

  • Они курили — и это тоже сыграло свою роль в развитии серьезного заболевания.

Елена МишинаЕлена Мишина
Елена Мишина
медицина, питание
