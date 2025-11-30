Что делать при сердечном приступе: 3 важных правила, которые должен знать каждый

Когда кому-то рядом становится плохо, важно не растеряться — здесь каждая минута на счету. Что нужно сделать в первые минуты, чтобы спасти человека с сердечным приступом, «Доктору Питеру» рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Валентина Байдина.

Симптомы сердечного приступа

Сердечный приступ — термин, который в медицинской практике чаще всего используют для обозначения острого коронарного синдрома. Это группа неотложных состояний, развивающихся на фоне резкого нарушения кровотока в коронарных артериях, которые питают сердце.

«Самое грозное проявление синдрома — инфаркт миокарда, когда сосуд перекрывается полностью. Это приводит к частичной гибели тканей сердечной мышцы», — объясняет кардиолог.

Его симптомы:

давящая или жгучая боль за грудиной в области сердца;

одышка, ощущение нехватки воздуха;

внезапная слабость, холодный пот, страх;

бледность, потемнение в глазах, потеря сознания;

жжение в верхней части живота, рвота.

Важно! Сердечный приступ не всегда сопровождается болью. Безболезненное течение особенно часто встречается среди пожилых, людей с сахарным диабетом и тех, кто ранее уже перенес инфаркт. В этом случае важно ориентироваться на другие сопутствующие симптомы.

Что делать при инфаркте

Шаг № 1. Вызываем скорую

«Прогноз лечения напрямую зависит от того, насколько быстро человек окажется в руках врачей», — рассказывает Валентина Байдина.

Шансы на полное восстановление будут максимальными, если помощь окажут в течение 1,5–2 часов с момента появления первых симптомов. В промежутке между 2 и 6 часами эффективность терапии постепенно снижается, но всё еще остается высокой. Если к врачу человек попал позже — изменения в сердечной мышце становятся необратимыми.

Не теряем времени, набираем номер: 112 или 103 — с мобильного телефона, 03 — с городского.

Шаг № 2. Покой и свежий воздух

Пока скорая едет, пострадавшему нужно обеспечить максимальный покой: усадить с приподнятой головой, ноги опустить вниз, расстегнуть воротник на одежде и ремень; открыть окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.

«При инфаркте категорически нельзя лежать в горизонтальном положении, стоять, ходить, курить и есть», — предупреждает врач.

Шаг № 3. Лекарственная терапия

При сердечном приступе до приезда скорой можно дать человеку ацетилсалициловую кислоту или нитроглицерин — но только в случае, если у него нет противопоказаний и вы уверены, что своими действиями не навредите. Так, аспирин противопоказан при обострении язвенной болезни желудка и подтвержденной аллергии на ацетилсалициловую кислоту. Проконсультируйтесь хотя бы с оператором скорой, что можно сделать до приезда врачей.

И категорически нельзя принимать другие обезболивающие препараты — ибупрофен, но-шпу и так далее.