Что делать при сердечном приступе: 3 важных правила, которые должен знать каждый

Когда кому-то рядом становится плохо, важно не растеряться — здесь каждая минута на счету. Что нужно сделать в первые минуты, чтобы спасти человека с сердечным приступом, «Доктору Питеру» рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Валентина Байдина.
Симптомы сердечного приступа
Сердечный приступ — термин, который в медицинской практике чаще всего используют для обозначения острого коронарного синдрома. Это группа неотложных состояний, развивающихся на фоне резкого нарушения кровотока в коронарных артериях, которые питают сердце.
«Самое грозное проявление синдрома — инфаркт миокарда, когда сосуд перекрывается полностью. Это приводит к частичной гибели тканей сердечной мышцы», — объясняет кардиолог.
Его симптомы:
давящая или жгучая боль за грудиной в области сердца;
одышка, ощущение нехватки воздуха;
внезапная слабость, холодный пот, страх;
бледность, потемнение в глазах, потеря сознания;
жжение в верхней части живота, рвота.
Важно! Сердечный приступ не всегда сопровождается болью. Безболезненное течение особенно часто встречается среди пожилых, людей с сахарным диабетом и тех, кто ранее уже перенес инфаркт. В этом случае важно ориентироваться на другие сопутствующие симптомы.
Что делать при инфаркте
Шаг № 1. Вызываем скорую
«Прогноз лечения напрямую зависит от того, насколько быстро человек окажется в руках врачей», — рассказывает Валентина Байдина.
Шансы на полное восстановление будут максимальными, если помощь окажут в течение 1,5–2 часов с момента появления первых симптомов. В промежутке между 2 и 6 часами эффективность терапии постепенно снижается, но всё еще остается высокой. Если к врачу человек попал позже — изменения в сердечной мышце становятся необратимыми.
Не теряем времени, набираем номер: 112 или 103 — с мобильного телефона, 03 — с городского.
Шаг № 2. Покой и свежий воздух
Пока скорая едет, пострадавшему нужно обеспечить максимальный покой: усадить с приподнятой головой, ноги опустить вниз, расстегнуть воротник на одежде и ремень; открыть окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.
«При инфаркте категорически нельзя лежать в горизонтальном положении, стоять, ходить, курить и есть», — предупреждает врач.
Шаг № 3. Лекарственная терапия
При сердечном приступе до приезда скорой можно дать человеку ацетилсалициловую кислоту или нитроглицерин — но только в случае, если у него нет противопоказаний и вы уверены, что своими действиями не навредите. Так, аспирин противопоказан при обострении язвенной болезни желудка и подтвержденной аллергии на ацетилсалициловую кислоту. Проконсультируйтесь хотя бы с оператором скорой, что можно сделать до приезда врачей.
И категорически нельзя принимать другие обезболивающие препараты — ибупрофен, но-шпу и так далее.
Нужен ли массаж сердца?
Здесь важно понимать, что если вы никогда ранее не пробовали выполнять реанимационные действия и не проходили соответствующее обучение, то есть риск допустить серьезную ошибку, которая только ухудшит состояние человека. Например, можно сломать рёбра при неправильном выполнении непрямого массажа сердца. Однако, если состояние человека становится критическим, а врача рядом нет, меры всё-таки могут быть оправданными.
Как делать непрямой массаж сердца:
Сперва обязательно убедитесь, что человек не дышит, пульса нет. Если дыхание есть, пульс прощупывается, массаж сердца выполнять запрещено.
Обеспечьте правильное положение: массаж делают только на твердой поверхности (пол, асфальт), а не на кровати.
Определите точку, на которую необходимо надавливать в процессе массажа. Она располагается на 3–4 сантиметра выше мечевидного отростка — небольшого выступа в нижнем конце грудины, где сходятся ребра. Важно: на сам отросток нажимать нельзя, так как это повышает риск перелома.
Зафиксируйте основание одной из ладоней на нужной точке, накройте второй ладонью и сложите пальцы замком. Выполнять все движения нужно именно основанием ладони, а не пальцами рук.
Выполняйте ритмичные надавливания так, чтобы грудная клетка прогибалась на 5–6 сантиметров. Частота должна составлять 100–120 нажатий в минуту.
«Сердечный приступ — не то состояние, которое можно перетерпеть или устранить таблетками. Чем раньше человек получит медицинскую помощь, тем выше шансы избежать осложнений. Даже если кажется, что пациенту стало лучше, а боль прошла сама, отказываться от госпитализации нельзя. Только врачи могут подтвердить, что сердце в безопасности, а при необходимости начать лечение, которое сохранит жизнь», — резюмирует Валентина Байдина.
Что нужно есть, чтобы снизить риск инфаркта?
Как рассказал врач-гастроэнтеролог, диетолог, профессор Андрей Барановский, в рацион нужно включать все основные группы продуктов. А особое внимание обратить вот на эти:
Овощи и фрукты — источник витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки. Все эти нутриенты помогают снизить холестерин и поддержать здоровье сердца и сосудов.
Цельнозерновые продукты — обычные крупы. Они помогают регулировать уровень глюкозы в крови, улучшают работу кишечника, сердца и сосудов.
Жирная рыба — благодаря высокому содержанию жирных кислот омега-3 в организме снижается уровень триглицеридов и общего воспаления. Это также снижает риски развития атеросклероза и инфарктов.
Орехи — источник полезных жиров и минералов, которые поддерживают эластичность и работу сосудов.
Кстати
Ученые проанализировали данные почти 10 миллионов человек, чтобы выявить главные факторы образа жизни, увеличивающие риск развития инфаркта или инсульта. Оказалось, что у 99% людей, столкнувшихся с сосудистой катастрофой, были 4 общие привычки:
Они не следили за давлением — нелеченая гипертония в итоге стала провокатором опасных состояний.
Питались неправильно — с избытком жирного, соленого и сладкого. В итоге — повышенный холестерин и бляшки в сосудах.
Не контролировали сахар в крови — о сахарном диабете тоже можно не догадываться очень долго. А болезнь тем временем разрушает сердце и сосуды.
Они курили — и это тоже сыграло свою роль в развитии серьезного заболевания.