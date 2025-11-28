Худейте и молодейте: 6 продуктов, которые сжигают жир во сне, и еще 10, которые не дадут постареть раньше времени

Худейте и молодейте, ни в чем себе не отказывая

Ужин должен быть легким — это нерушимое правило от всех экспертов по питанию и врачей. Спать с набитым желудком — не самая хорошая идея.

Однако в реальности у многих реальная возможность как следует поесть появляется именно вечером. Утром ты спешишь на работу, в обед перехватываешь что придется и лишь на ужин можешь съесть всё, что душе угодно.

С возрастом многие люди склонны набирать лишний вес. Чтобы избежать этого, важно хорошо спать и сбалансировано питаться. Кроме того, для хорошего сна важно выбирать правильные продукты для ужина.

Вот несколько вариантов еды и напитков, которые помогут не ложиться спать голодным и при этом поддерживать фигуру в отличной форме. Подробности — в материале «Доктора Питера».

Чай с корицей и кардамоном

Любите пить вечером чай с чем-нибудь сладким? Попробуйте вместо этого пить пряный чай с корицей и кардамоном.

Такой напиток поможет успокоиться, привести в норму уровень сахара в крови и подготовиться ко сну. А еще он придется по вкусу всем сладкоежкам.

Яйца

Яйца хороши не только на завтрак. Если сварить их вкрутую, то получится продукт с медленно усваиваемым белком, который поддержит стабильный обмен веществ и снизит распад мышечной ткани в ночное время.

К тому же вареные яйца хорошо насыщают и содержат мало калорий: калорийность среднего яйца — примерно 68 ккал.

Квашеная капуста

Любите пикантную еду? Добавьте к своему ужину в качестве гарнира квашеную капусту. Этот продукт очень полезен для микробиома кишечника. В нем содержатся пробиотики, которые улучшают баланс микрофлоры и способствуют сжиганию жира во время отдыха.

Кроме того, даже худеющий человек может съесть довольно много квашеной капусты без вреда для фигуры. В 100 г этого продукта в среднем содержится всего 19 ккал.

Кайенский перец

Отличная новость для всех любителей острого: еда «с огоньком» идет на пользу вашей фигуре.

Щепотка кайенского перца слегка повысит температуру тела и улучшит кровообращение, что позволит немного ускорить метаболизм в ночное время, пишет издание ETNT.

Индейка

Любите на ужин мясо с гарниром? Попробуйте заменить говядину или свинину на индейку. В этом продукте есть аминокислота триптофан, работающая как предшественник нейромедиатора серотонина. Триптофан способствует хорошему сну. А качественный ночной отдых — лучший друг тех, кто хочет оставаться стройным.

Помидоры

В томатах содержится мелатонин, который тоже позволяет улучшить качество сна. Особенно заметный эффект будет, если есть овощи за два часа до сна.

Попробуйте в качестве гарнира к мясу использовать овощной салат с помидорами в составе. Так вы получите дополнительную порцию витаминов и пищевых волокон при минимуме калорий.

