Худейте и молодейте: 6 продуктов, которые сжигают жир во сне, и еще 10, которые не дадут постареть раньше времени

Худейте и молодейте: 6 продуктов, которые сжигают жир во сне, и еще 10, которые не дадут постареть раньше времени

Нужно просто знать, чем питаться, чтобы не набирать лишний вес и выглядеть моложе

317
Худейте и молодейте, ни в чем себе не отказывая | Источник: skynesher / Getty ImagesХудейте и молодейте, ни в чем себе не отказывая | Источник: skynesher / Getty Images

Худейте и молодейте, ни в чем себе не отказывая

Источник:

skynesher / Getty Images

Ужин должен быть легким — это нерушимое правило от всех экспертов по питанию и врачей. Спать с набитым желудком — не самая хорошая идея.

Однако в реальности у многих реальная возможность как следует поесть появляется именно вечером. Утром ты спешишь на работу, в обед перехватываешь что придется и лишь на ужин можешь съесть всё, что душе угодно.

С возрастом многие люди склонны набирать лишний вес. Чтобы избежать этого, важно хорошо спать и сбалансировано питаться. Кроме того, для хорошего сна важно выбирать правильные продукты для ужина.

Вот несколько вариантов еды и напитков, которые помогут не ложиться спать голодным и при этом поддерживать фигуру в отличной форме. Подробности — в материале «Доктора Питера».

Чай с корицей и кардамоном

Любите пить вечером чай с чем-нибудь сладким? Попробуйте вместо этого пить пряный чай с корицей и кардамоном.

Такой напиток поможет успокоиться, привести в норму уровень сахара в крови и подготовиться ко сну. А еще он придется по вкусу всем сладкоежкам.

Яйца

Яйца хороши не только на завтрак. Если сварить их вкрутую, то получится продукт с медленно усваиваемым белком, который поддержит стабильный обмен веществ и снизит распад мышечной ткани в ночное время.

К тому же вареные яйца хорошо насыщают и содержат мало калорий: калорийность среднего яйца — примерно 68 ккал.

Квашеная капуста

Любите пикантную еду? Добавьте к своему ужину в качестве гарнира квашеную капусту. Этот продукт очень полезен для микробиома кишечника. В нем содержатся пробиотики, которые улучшают баланс микрофлоры и способствуют сжиганию жира во время отдыха.

Кроме того, даже худеющий человек может съесть довольно много квашеной капусты без вреда для фигуры. В 100 г этого продукта в среднем содержится всего 19 ккал.

Кайенский перец

Отличная новость для всех любителей острого: еда «с огоньком» идет на пользу вашей фигуре.

Щепотка кайенского перца слегка повысит температуру тела и улучшит кровообращение, что позволит немного ускорить метаболизм в ночное время, пишет издание ETNT.

Индейка

Любите на ужин мясо с гарниром? Попробуйте заменить говядину или свинину на индейку. В этом продукте есть аминокислота триптофан, работающая как предшественник нейромедиатора серотонина. Триптофан способствует хорошему сну. А качественный ночной отдых — лучший друг тех, кто хочет оставаться стройным.

Помидоры

В томатах содержится мелатонин, который тоже позволяет улучшить качество сна. Особенно заметный эффект будет, если есть овощи за два часа до сна.

Попробуйте в качестве гарнира к мясу использовать овощной салат с помидорами в составе. Так вы получите дополнительную порцию витаминов и пищевых волокон при минимуме калорий.

10 продуктов, которые не дадут постареть

Есть множество средств и методик, обещающих нам безупречный внешний вид. Косметика, процедуры, тренировки — всё это, безусловно, важно. Однако настоящая молодость начинается с образа жизни и рациона. Правильное питание имеет огромное значение в поддержании здоровья и молодости. Врач Анна Торосянц рассказала «Доктору Питеру», какие продукты помогут замедлить старение.

Анна Торосянц, эндокринолог и специалист по антивозрастной медицине ОН КЛИНИК, врач высшей категории

Брокколи

Это настоящий суперфуд. Этот зеленый овощ богат витаминами C и K, клетчаткой. Витамин C участвует в синтезе коллагена, который отвечает за упругость кожи, поддерживает ее каркас и обновления.

Витамин K способствует улучшению кровообращения и уменьшению темных кругов под глазами. Рекомендуется употреблять брокколи хотя бы 2–3 раза в неделю, добавляя его в салаты, супы или на гарнир. Для сохранения максимальной пользы рекомендуется минимальная термическая обработка (например, паром) и запекание.

Шпинат

Листовой овощ, в его листьях содержится большое количество антиоксидантов, например витаминов A и E. Одна из их задач — защита клеток от повреждений. В составе овоща — большое количество магния, который необходим для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, а также нормального сокращения мышц. Шпинат можно добавлять в смузи, омлеты, салаты, пироги и супы. Достаточно 100–150 граммов шпината в день для ощутимого эффекта.

Грибы

Содержат бета-глюканы, укрепляющие иммунную систему и помогающие организму бороться с общим воспалением. Некоторые виды грибов, такие как шиитаке и рейши, также обладают противораковыми свойствами, содержат большое количество антиоксидантов. Включайте грибы в свои блюда 1–2 раза в неделю, чтобы получить максимальную пользу.

Спирулина

Это сине-зеленая водоросль, имеющая высокие питательные свойства. В ее составе большое количество ценных белков, витаминов группы B, а также железа и антиоксидантов. Включение в рацион спирулины помогает улучшить обмен веществ, поддерживать работу кишечника и уровень энергии. Рекомендовано добавлять 1–2 чайные ложки спирулины в день. Ее можно добавлять в смузи или йогурты.

Жирная рыба

К числу жирных сортов рыбы относят лосось, скумбрию и сардины, содержащие большое количество жирных кислот омега-3. Эти полезные жиры крайне важны для организма. Они поддерживают работу сердца и сосудов, способствуют снижению уровня плохого холестерина, следовательно, снижают риск сосудистых катастроф. Эти кислоты крайне важны для поддержания и улучшения состояния кожи. Жирные кислоты участвуют в синтезе клеток, в том числе головного мозга.

Рекомендуется употреблять жирную рыбу несколько раз в неделю. Она поможет не только поддерживать молодость и красоту, но и защитить от болезней сердца и сосудов.

Тыквенные семечки

Это маленькие, но мощные источники питательных веществ. Они богаты магнием, цинком и антиоксидантами. Эти семечки помогают улучшить качество сна и поддерживают здоровье кожи. А именно это нужно организму для сохранения молодости. Добавляйте их в салаты или перекусывайте ими в качестве полезного угощения. Достаточно 30 граммов семечек в день.

Свекла

Это не только яркий овощ, но и мощный антиоксидант. В его составе беталаины, обезвреживающие действие свободных радикалов, сдерживающие процессы преждевременного старения, способствующие улучшению кровообращения.

Активные вещества — витамины и минералы, содержащиеся в свекле, — способствуют поддержанию здоровья печени, улучшают состояние кожи. В свекле большое количество полезной клетчатки, поддерживающей микробиом кишечника. В последних исследованиях была установлена прямая связь между микробиомом кишечника и молодостью. Включайте свеклу в свой рацион 1–2 раза в неделю, добавляя в салаты или соки.

Имбирь

Это не только пряность, но и мощный противовоспалительный продукт. Он помогает улучшить пищеварение и поддерживает иммунитет. Имбирь также обладает антиоксидантными свойствами, что делает его отличным средством для замедления старения. Добавляйте свежий имбирь в чай, смузи или блюда.

Какао и темный шоколад

Это не только вкусные лакомства, но и полезные продукты. Они содержат флавоноиды, помогающие улучшить кровообращение и защищающие клетки от повреждений свободными радикалами.

Предпочтение нужно отдавать продуктам с содержанием какао не менее 70%. Однако включать в рацион какао нужно не более нескольких раз в месяц.

Орехи

Это отличные источники полезных жиров, ценного растительного белка и витаминов. Эти вещества помогают поддерживать здоровье и работу сердца, способствуют улучшению состояния кожи. Особенно полезны в этом плане грецкие орехи, миндаль. В их составе омега-3 и витамин E. Рекомендуется употреблять 30–50 граммов орехов в день в качестве перекуса или добавки к блюдам.

Поддержание молодости — это вопрос не только внешнего вида, но и внутреннего состояния, здоровья. Включение в рацион продуктов, замедляющих старение, поможет вам хорошо выглядеть и чувствовать себя лучше.

Елена Мишина
Дарья Гапионок
Комментарии
2
Гость
41 минута
Чтобы не набирать лишний вес, в России надо жить на пенсию.
Гость
1 час
что за ерунду вы написали? кто будет отвечать если человек с проблемными сосудами будет жрать яйца куринные и получит инсульт?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
