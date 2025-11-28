Худейте и молодейте: 6 продуктов, которые сжигают жир во сне, и еще 10, которые не дадут постареть раньше времени

Ужин должен быть легким — это нерушимое правило от всех экспертов по питанию и врачей. Спать с набитым желудком — не самая хорошая идея.
Однако в реальности у многих реальная возможность как следует поесть появляется именно вечером. Утром ты спешишь на работу, в обед перехватываешь что придется и лишь на ужин можешь съесть всё, что душе угодно.
С возрастом многие люди склонны набирать лишний вес. Чтобы избежать этого, важно хорошо спать и сбалансировано питаться. Кроме того, для хорошего сна важно выбирать правильные продукты для ужина.
Вот несколько вариантов еды и напитков, которые помогут не ложиться спать голодным и при этом поддерживать фигуру в отличной форме. Подробности — в материале «Доктора Питера».
Чай с корицей и кардамоном
Любите пить вечером чай с чем-нибудь сладким? Попробуйте вместо этого пить пряный чай с корицей и кардамоном.
Такой напиток поможет успокоиться, привести в норму уровень сахара в крови и подготовиться ко сну. А еще он придется по вкусу всем сладкоежкам.
Яйца
Яйца хороши не только на завтрак. Если сварить их вкрутую, то получится продукт с медленно усваиваемым белком, который поддержит стабильный обмен веществ и снизит распад мышечной ткани в ночное время.
К тому же вареные яйца хорошо насыщают и содержат мало калорий: калорийность среднего яйца — примерно 68 ккал.
Квашеная капуста
Любите пикантную еду? Добавьте к своему ужину в качестве гарнира квашеную капусту. Этот продукт очень полезен для микробиома кишечника. В нем содержатся пробиотики, которые улучшают баланс микрофлоры и способствуют сжиганию жира во время отдыха.
Кроме того, даже худеющий человек может съесть довольно много квашеной капусты без вреда для фигуры. В 100 г этого продукта в среднем содержится всего 19 ккал.
Кайенский перец
Отличная новость для всех любителей острого: еда «с огоньком» идет на пользу вашей фигуре.
Щепотка кайенского перца слегка повысит температуру тела и улучшит кровообращение, что позволит немного ускорить метаболизм в ночное время, пишет издание ETNT.
Индейка
Любите на ужин мясо с гарниром? Попробуйте заменить говядину или свинину на индейку. В этом продукте есть аминокислота триптофан, работающая как предшественник нейромедиатора серотонина. Триптофан способствует хорошему сну. А качественный ночной отдых — лучший друг тех, кто хочет оставаться стройным.
Помидоры
В томатах содержится мелатонин, который тоже позволяет улучшить качество сна. Особенно заметный эффект будет, если есть овощи за два часа до сна.
Попробуйте в качестве гарнира к мясу использовать овощной салат с помидорами в составе. Так вы получите дополнительную порцию витаминов и пищевых волокон при минимуме калорий.
10 продуктов, которые не дадут постареть
Есть множество средств и методик, обещающих нам безупречный внешний вид. Косметика, процедуры, тренировки — всё это, безусловно, важно. Однако настоящая молодость начинается с образа жизни и рациона. Правильное питание имеет огромное значение в поддержании здоровья и молодости. Врач Анна Торосянц рассказала «Доктору Питеру», какие продукты помогут замедлить старение.
Анна Торосянц, эндокринолог и специалист по антивозрастной медицине ОН КЛИНИК, врач высшей категории
Брокколи
Это настоящий суперфуд. Этот зеленый овощ богат витаминами C и K, клетчаткой. Витамин C участвует в синтезе коллагена, который отвечает за упругость кожи, поддерживает ее каркас и обновления.
Витамин K способствует улучшению кровообращения и уменьшению темных кругов под глазами. Рекомендуется употреблять брокколи хотя бы 2–3 раза в неделю, добавляя его в салаты, супы или на гарнир. Для сохранения максимальной пользы рекомендуется минимальная термическая обработка (например, паром) и запекание.
Шпинат
Листовой овощ, в его листьях содержится большое количество антиоксидантов, например витаминов A и E. Одна из их задач — защита клеток от повреждений. В составе овоща — большое количество магния, который необходим для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, а также нормального сокращения мышц. Шпинат можно добавлять в смузи, омлеты, салаты, пироги и супы. Достаточно 100–150 граммов шпината в день для ощутимого эффекта.
Грибы
Содержат бета-глюканы, укрепляющие иммунную систему и помогающие организму бороться с общим воспалением. Некоторые виды грибов, такие как шиитаке и рейши, также обладают противораковыми свойствами, содержат большое количество антиоксидантов. Включайте грибы в свои блюда 1–2 раза в неделю, чтобы получить максимальную пользу.
Спирулина
Это сине-зеленая водоросль, имеющая высокие питательные свойства. В ее составе большое количество ценных белков, витаминов группы B, а также железа и антиоксидантов. Включение в рацион спирулины помогает улучшить обмен веществ, поддерживать работу кишечника и уровень энергии. Рекомендовано добавлять 1–2 чайные ложки спирулины в день. Ее можно добавлять в смузи или йогурты.
Жирная рыба
К числу жирных сортов рыбы относят лосось, скумбрию и сардины, содержащие большое количество жирных кислот омега-3. Эти полезные жиры крайне важны для организма. Они поддерживают работу сердца и сосудов, способствуют снижению уровня плохого холестерина, следовательно, снижают риск сосудистых катастроф. Эти кислоты крайне важны для поддержания и улучшения состояния кожи. Жирные кислоты участвуют в синтезе клеток, в том числе головного мозга.
Рекомендуется употреблять жирную рыбу несколько раз в неделю. Она поможет не только поддерживать молодость и красоту, но и защитить от болезней сердца и сосудов.
Тыквенные семечки
Это маленькие, но мощные источники питательных веществ. Они богаты магнием, цинком и антиоксидантами. Эти семечки помогают улучшить качество сна и поддерживают здоровье кожи. А именно это нужно организму для сохранения молодости. Добавляйте их в салаты или перекусывайте ими в качестве полезного угощения. Достаточно 30 граммов семечек в день.
Свекла
Это не только яркий овощ, но и мощный антиоксидант. В его составе беталаины, обезвреживающие действие свободных радикалов, сдерживающие процессы преждевременного старения, способствующие улучшению кровообращения.
Активные вещества — витамины и минералы, содержащиеся в свекле, — способствуют поддержанию здоровья печени, улучшают состояние кожи. В свекле большое количество полезной клетчатки, поддерживающей микробиом кишечника. В последних исследованиях была установлена прямая связь между микробиомом кишечника и молодостью. Включайте свеклу в свой рацион 1–2 раза в неделю, добавляя в салаты или соки.
Имбирь
Это не только пряность, но и мощный противовоспалительный продукт. Он помогает улучшить пищеварение и поддерживает иммунитет. Имбирь также обладает антиоксидантными свойствами, что делает его отличным средством для замедления старения. Добавляйте свежий имбирь в чай, смузи или блюда.
Какао и темный шоколад
Это не только вкусные лакомства, но и полезные продукты. Они содержат флавоноиды, помогающие улучшить кровообращение и защищающие клетки от повреждений свободными радикалами.
Предпочтение нужно отдавать продуктам с содержанием какао не менее 70%. Однако включать в рацион какао нужно не более нескольких раз в месяц.
Орехи
Это отличные источники полезных жиров, ценного растительного белка и витаминов. Эти вещества помогают поддерживать здоровье и работу сердца, способствуют улучшению состояния кожи. Особенно полезны в этом плане грецкие орехи, миндаль. В их составе омега-3 и витамин E. Рекомендуется употреблять 30–50 граммов орехов в день в качестве перекуса или добавки к блюдам.
Поддержание молодости — это вопрос не только внешнего вида, но и внутреннего состояния, здоровья. Включение в рацион продуктов, замедляющих старение, поможет вам хорошо выглядеть и чувствовать себя лучше.