Первая доза — в 12 лет, передозировка — в 15: как школьник подсел на наркотики и что с ним стало. Видео

19-летний Даниил из Норильска начал употреблять алкоголь и наркотики в 12 лет — спиртные напитки, потом аптечные препараты и «синтетику». Однажды, стоя на подоконнике девятого этажа, он понял, что больше не контролирует свою жизнь.

Даня вырос в обычной семье, где единственный родитель был поглощен работой, чтобы прокормить двух детей. Пресловутое подростковое одиночество и желание «нравиться девочкам» быстро превратились в тягу к экспериментам.

«Я был закрыт эйфорической занавесью, которая мне всячески пыталась объяснить, что все же неплохо. Ты же учишься, ты же нет-нет да работаешь, у тебя же есть телефон дорогой там, наушники есть, компьютер, ты музыкой занимаешься, у тебя же все в порядке. Но в процессе вот, когда уже пошли синтетические наркотики, вот там, альфа-ПВП, мефедроны, что-то подсознательно мне начало говорить то, что я умираю», — вспоминает Даниил.

То, с какой будничностью развивалась эта история, только подтверждает: ключевой фактор подростковой наркомании — не «плохой характер» и не «склонность к веществам», а одиночество, тревога и социальная неуверенность. Полную историю ребенка, который к 19 годам пережил три передозировки и уже находится на реабилитации, смотрите в нашем видео.