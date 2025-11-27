НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Первая доза — в 12 лет, передозировка — в 15: как школьник подсел на наркотики и что с ним стало. Видео

Первая доза — в 12 лет, передозировка — в 15: как школьник подсел на наркотики и что с ним стало. Видео

Путь Даниила от первых «капель» до психоза и больницы показывает, как легко ребенок оказывается один на один со своей бедой

213
Источник:

Мария Зарукина, Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

19-летний Даниил из Норильска начал употреблять алкоголь и наркотики в 12 лет — спиртные напитки, потом аптечные препараты и «синтетику». Однажды, стоя на подоконнике девятого этажа, он понял, что больше не контролирует свою жизнь.

Даня вырос в обычной семье, где единственный родитель был поглощен работой, чтобы прокормить двух детей. Пресловутое подростковое одиночество и желание «нравиться девочкам» быстро превратились в тягу к экспериментам.

«Я был закрыт эйфорической занавесью, которая мне всячески пыталась объяснить, что все же неплохо. Ты же учишься, ты же нет-нет да работаешь, у тебя же есть телефон дорогой там, наушники есть, компьютер, ты музыкой занимаешься, у тебя же все в порядке. Но в процессе вот, когда уже пошли синтетические наркотики, вот там, альфа-ПВП, мефедроны, что-то подсознательно мне начало говорить то, что я умираю», — вспоминает Даниил.

То, с какой будничностью развивалась эта история, только подтверждает: ключевой фактор подростковой наркомании — не «плохой характер» и не «склонность к веществам», а одиночество, тревога и социальная неуверенность. Полную историю ребенка, который к 19 годам пережил три передозировки и уже находится на реабилитации, смотрите в нашем видео.

ПО ТЕМЕ
Мария ЗарукинаМария Зарукина
Мария Зарукина
Видеопродюсер NGS24.RU
Гость
44 минуты
Управление по борьбе с наркотиками было ликвидировано указом президента в 2016 вроде?
