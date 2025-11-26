НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Врач назвала меня симулянткой»: как мама двоих детей борется с неизлечимой болезнью и строит карьеру

Видеоистория Ксении, которая 24 года живет с рассеянным склерозом

252

Ксения — президент благотворительного фонда «Общие дети»

Источник:

Городские медиа

В 14 лет Ксении Пеньковой поставили диагноз «рассеянный склероз» — хроническое заболевание, при котором иммунная система атакует нервные клетки. Сегодня ей 38, и большую часть жизни она провела в борьбе с болезнью, которая проявляется непредсказуемо: то онемением конечностей, то внезапной потерей чувствительности, то изматывающей усталостью. Своей историей женщина поделилась с Voronezh1.ru.

«Это не обычная усталость, а дикое бессилие, когда тебя просто вырубает, — объясняет Ксения. — Ты никогда не знаешь, вернешься ли в нормальное состояние».

Страх и непонимание сопровождали ее долгие годы. Она скрывала диагноз даже от родственников, считая это «позором». Сталкивалась с недоверием врачей — однажды в студенческой поликлинике ее назвали симулянткой. Но нашла силы не сдаваться.

Ксения получила два высших образования, стала президентом благотворительного фонда «Общие дети», мамой двух детей.

«Если я остановлюсь, буду себя еще хуже чувствовать», — убеждена она.

Главные опоры Ксении — семья и работа. «Некогда болеть, некогда останавливаться», — говорит она. Ее история доказывает: даже с неизлечимым заболеванием можно жить полноценно, помогать другим и находить силы радоваться каждому дню.

Подробнее об истории Ксении смотрите в видео выше.

Мария МишуковаМария Мишукова
Мария Мишукова
журналист
Рассеянный склероз Болезнь История
