Уколы красоты, волшебное средство или яд? Реальные истории похудевших на «Семавике» и мнение врачей

Одна из противоречивых групп препаратов среди пациентов сейчас — препараты, содержащие семаглутид. Самым известным из них стал зарубежный «Оземпик», распиаренный в соцсетях и «ТикТоке». В России бешеную популярность набрал его аналог «Семавик». Это средство, к ужасу врачей, вышло за пределы медицины, его стали применять, чтобы похудеть без лишних усилий. Но даже у тех, кто стал колоть его по рекомендации врача, иногда не обходится без осложнений. Вместе с тремя эндокринологами и десятком россиян, поделившихся своими историями, редакция CHITA.RU разбиралась, для чего был создан препарат и почему в необученных руках он может запросто вырастить онкозаболевание или убить функции желудка. Механизм: почему худеют на «Оземпике» и ему подобных Препарат семаглутид изобрели около десяти лет назад. Первым и сразу очень популярным стал датский «Оземпик». Эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Читинской медицинской академии Ольга Серебрякова рассказала, что после того как зарубежные фармкомпании решили уйти из России, в нашей стране разработали аналоги-дженерики: «Семавик», «Квинсенту», «Велгию», «Семуглин». Препарат этой группы создали для лечения пациентов с сахарным диабетом второго типа и избыточной массой тела. Спустя время его доработали и появилось новое показание — лечение ожирения. За такой срок препарат тщательно изучили. Но, как рассказала московский профессор, эндокринолог, терапевт Екатерина Кривцова, абсолютно изученная безопасность любого лекарства появляется через два поколения после постоянного применения, то есть отдаленные последствия этих уколов мы увидим только на наших внуках. Препараты на основе семаглутида затрагивают активную выработку гормона ГПП-1, который вырабатывается клетками в тонкой кишке. Он способствует двум основным процессам: синтезу инсулина и за счет этого понижению уровня глюкозы в крови, а также снижению выработки глюкозы в печени. Изначально целью препаратов был именно контроль уровня глюкозы. Врач-диетолог, психотерапевт из национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша считает, что как гипогликемический препарат эти уколы работают хорошо. А на практике выяснилось, что они еще и подавляют аппетит, так как замедляется процесс пищеварения: еда дольше задерживается в желудке и снижается моторика кишечника. Также препарат влияет на определенные отделы головного мозга, как результат — человеку не хочется есть. Медик Екатерина Кривцова при этом считает, что препараты не могут заменять инсулин и другие сахароснижающие препараты в лечении, а должны использоваться как дополнительный способ решения вопросов с инсулинорезистентностью и изменениями метаболизма глюкозы. Даже врач назначает не всем Ни один хороший врач не назначит препараты с семаглутидом без веской причины и обследования пациента. Универсального списка анализов перед назначением препарата нет, их подбирают индивидуально, взвесив все за и против. Ольга Серебрякова в своей практике проверяет состояние углеводного обмена — риски по сахарному диабету. Важно проверить работу щитовидной железы, потому что одно из противопоказаний препарата — риски по медуллярному раку этого органа. Его не должно быть ни у кого из родственников. А еще нужно сдать маркер С-клеток — гормон кальцитонин. Если в органе есть узлы, то их тоже нужно тщательно проверить — на УЗИ, при необходимости пункцией. Одного УЗИ без анализов будет недостаточно для того, чтобы исключить опасность развития онкозаболевания. Так что все, кто колет препарат самостоятельно, подвергают себя ощутимому и потенциально смертельному риску. Еще врач должен исключить заболевания всех других эндокринных органов, проверить уровень витаминов и микроэлементов.

Побочные эффекты семаглутида Эндокринолог Кривцова рассказала, что у ранее появившихся препаратов побочные эффекты были сильнее и выражались в состоянии психопатии при длительном применении, в нарушении активности функций поджелудочной железы, в изменениях процессов в желудочно-кишечном тракте. За пять лет разработок количество таких побочек уменьшилось, но всё же каждый человек может реагировать индивидуально. Часто жалуются на тошноту, диарею, ноющие боли в области желудка. Врач Ольга Серебрякова в этом случае советует своим пациентам поменять препарат, чтобы снизить уровень неприятных ощущений. Чтобы отслеживать состояние организма, сдавать анализы нужно и во время приема препарата, с периодичностью, которую назначает врач. Лекарство превратили в баловство с похуделками «Семавик» и его аналоги — серьезные лекарства, которые меняют биохимию организма. Похудение — еще один его терапевтический эффект, но не главная цель. Однако сарафанное радио и соцсети сделали свое дело. В восприятии некоторых обывателей уколы закрепились как простое средство для похудения.

Это нездоровый тренд. Людям с нормальным индексом массы тела препарат не показан. Все три наших эксперта-медика рассказали, что к ним обращается огромное число пациентов, которые начали сами принимать препарат и заработали осложнения. При этом не стоит радоваться, если побочных эффектов нет во время приема препарата: они могут настигнуть и после его отмены. Главная ошибка людей, которые решают именно худеть на инъекциях, в том, что они перестают есть, радуясь отсутствию аппетита. Но в этом случае они морят организм голодом и, как следствие, уже из-за неправильного питания теряют мышечную массу, коллаген, зарабатывают дефициты важных витаминов и микроэлементов, снижают иммунитет. Марина Макиша отмечает, что человек, который использует препарат для снижения веса, должен под наблюдением врача научиться кормить свое тело, иначе он будет худеть в ущерб себе. Ольга Серебрякова считает, что за 2 года, которые указаны в клинических рекомендациях, пациент должен научиться правильно питаться, добавить физические нагрузки — как минимум зарядку и прогулки, разобраться в причинах переедания. Если же худеющий радостно продолжит есть условные бургеры, то после отмены препарата он наберет вес еще быстрее. «Люди худеют на безобразных рационах, — делится реальным положением дел Марина Макиша. — Не понимают, что, даже если такой препарат назначил врач, ему должны дать рекомендации по питанию. Чтобы он в процессе снижения веса продолжил получать необходимый набор питательных компонентов». Медик признает, что отчасти проблема с недостатком знаний о питании может возникать из-за ограниченного времени приема врача — за 15–20 минут здоровым привычкам научить сложно.

