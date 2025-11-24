Уколы красоты, волшебное средство или яд? Реальные истории похудевших на «Семавике» и мнение врачей

Одна из противоречивых групп препаратов среди пациентов сейчас — препараты, содержащие семаглутид. Самым известным из них стал зарубежный «Оземпик», распиаренный в соцсетях и «ТикТоке». В России бешеную популярность набрал его аналог «Семавик». Это средство, к ужасу врачей, вышло за пределы медицины, его стали применять, чтобы похудеть без лишних усилий. Но даже у тех, кто стал колоть его по рекомендации врача, иногда не обходится без осложнений.
Вместе с тремя эндокринологами и десятком россиян, поделившихся своими историями, редакция CHITA.RU разбиралась, для чего был создан препарат и почему в необученных руках он может запросто вырастить онкозаболевание или убить функции желудка.
Механизм: почему худеют на «Оземпике» и ему подобных
Препарат семаглутид изобрели около десяти лет назад. Первым и сразу очень популярным стал датский «Оземпик». Эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Читинской медицинской академии Ольга Серебрякова рассказала, что после того как зарубежные фармкомпании решили уйти из России, в нашей стране разработали аналоги-дженерики: «Семавик», «Квинсенту», «Велгию», «Семуглин».
Препарат этой группы создали для лечения пациентов с сахарным диабетом второго типа и избыточной массой тела. Спустя время его доработали и появилось новое показание — лечение ожирения.
За такой срок препарат тщательно изучили. Но, как рассказала московский профессор, эндокринолог, терапевт Екатерина Кривцова, абсолютно изученная безопасность любого лекарства появляется через два поколения после постоянного применения, то есть отдаленные последствия этих уколов мы увидим только на наших внуках.
Препараты на основе семаглутида затрагивают активную выработку гормона ГПП-1, который вырабатывается клетками в тонкой кишке. Он способствует двум основным процессам: синтезу инсулина и за счет этого понижению уровня глюкозы в крови, а также снижению выработки глюкозы в печени.
Изначально целью препаратов был именно контроль уровня глюкозы. Врач-диетолог, психотерапевт из национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша считает, что как гипогликемический препарат эти уколы работают хорошо. А на практике выяснилось, что они еще и подавляют аппетит, так как замедляется процесс пищеварения: еда дольше задерживается в желудке и снижается моторика кишечника. Также препарат влияет на определенные отделы головного мозга, как результат — человеку не хочется есть.
Медик Екатерина Кривцова при этом считает, что препараты не могут заменять инсулин и другие сахароснижающие препараты в лечении, а должны использоваться как дополнительный способ решения вопросов с инсулинорезистентностью и изменениями метаболизма глюкозы.
Даже врач назначает не всем
Ни один хороший врач не назначит препараты с семаглутидом без веской причины и обследования пациента. Универсального списка анализов перед назначением препарата нет, их подбирают индивидуально, взвесив все за и против.
Ольга Серебрякова в своей практике проверяет состояние углеводного обмена — риски по сахарному диабету. Важно проверить работу щитовидной железы, потому что одно из противопоказаний препарата — риски по медуллярному раку этого органа. Его не должно быть ни у кого из родственников. А еще нужно сдать маркер С-клеток — гормон кальцитонин.
Если в органе есть узлы, то их тоже нужно тщательно проверить — на УЗИ, при необходимости пункцией. Одного УЗИ без анализов будет недостаточно для того, чтобы исключить опасность развития онкозаболевания. Так что все, кто колет препарат самостоятельно, подвергают себя ощутимому и потенциально смертельному риску.
Еще врач должен исключить заболевания всех других эндокринных органов, проверить уровень витаминов и микроэлементов.
Побочные эффекты семаглутида
Эндокринолог Кривцова рассказала, что у ранее появившихся препаратов побочные эффекты были сильнее и выражались в состоянии психопатии при длительном применении, в нарушении активности функций поджелудочной железы, в изменениях процессов в желудочно-кишечном тракте. За пять лет разработок количество таких побочек уменьшилось, но всё же каждый человек может реагировать индивидуально.
Часто жалуются на тошноту, диарею, ноющие боли в области желудка. Врач Ольга Серебрякова в этом случае советует своим пациентам поменять препарат, чтобы снизить уровень неприятных ощущений.
Чтобы отслеживать состояние организма, сдавать анализы нужно и во время приема препарата, с периодичностью, которую назначает врач.
Лекарство превратили в баловство с похуделками
«Семавик» и его аналоги — серьезные лекарства, которые меняют биохимию организма. Похудение — еще один его терапевтический эффект, но не главная цель. Однако сарафанное радио и соцсети сделали свое дело. В восприятии некоторых обывателей уколы закрепились как простое средство для похудения.
Популярность этих препаратов бешеная. Все хотят похудеть, не прилагая никаких усилий, не понимая, что это лекарственные препараты. Даже активированный уголь не всем показан и может иногда навредить, если его применять непродуманно. У нас же, к сожалению, это приняло бесконтрольный характер.
Это нездоровый тренд. Людям с нормальным индексом массы тела препарат не показан. Все три наших эксперта-медика рассказали, что к ним обращается огромное число пациентов, которые начали сами принимать препарат и заработали осложнения. При этом не стоит радоваться, если побочных эффектов нет во время приема препарата: они могут настигнуть и после его отмены.
Главная ошибка людей, которые решают именно худеть на инъекциях, в том, что они перестают есть, радуясь отсутствию аппетита. Но в этом случае они морят организм голодом и, как следствие, уже из-за неправильного питания теряют мышечную массу, коллаген, зарабатывают дефициты важных витаминов и микроэлементов, снижают иммунитет.
Марина Макиша отмечает, что человек, который использует препарат для снижения веса, должен под наблюдением врача научиться кормить свое тело, иначе он будет худеть в ущерб себе. Ольга Серебрякова считает, что за 2 года, которые указаны в клинических рекомендациях, пациент должен научиться правильно питаться, добавить физические нагрузки — как минимум зарядку и прогулки, разобраться в причинах переедания.
Если же худеющий радостно продолжит есть условные бургеры, то после отмены препарата он наберет вес еще быстрее.
«Люди худеют на безобразных рационах, — делится реальным положением дел Марина Макиша. — Не понимают, что, даже если такой препарат назначил врач, ему должны дать рекомендации по питанию. Чтобы он в процессе снижения веса продолжил получать необходимый набор питательных компонентов».
Медик признает, что отчасти проблема с недостатком знаний о питании может возникать из-за ограниченного времени приема врача — за 15–20 минут здоровым привычкам научить сложно.
Колоть и худеть — простое решение. Только за него люди платят здоровьем.
По правилам, все препараты из этой группы должны продавать по рецепту. На практике это совсем не так: приобрести его может любой, у кого есть 4–7 тысяч на упаковку.
Совсем не безобидные последствия «уколов красоты»
Самолечение и самоназначение уже привели к катастрофическому количеству последствий. Медик Екатерина Кривцова подтверждает, что по доказательной базе клинических исследований семаглутид при самостоятельном длительном применении имеет достаточно большое количество побочных эффектов, в том числе реактивный панкреатит, атонию желудка — неспособность к перевариванию пищи.
Московский диетолог Марина Макиша отметила, что после отмены препарата иногда остаются проблемы со стороны ЖКТ: функциональная изжога, вздутие. При этом они не поддаются обычным методам лечения и остаются с пациентом.
Также в обществе появился отдельный термин «оземпик-фейс», который описывает старение и дряблость лица худеющих на препарате. Из-за быстрой потери веса, уменьшения объема подкожной клетчатки и появления избытков растянутой кожи даже молодые люди начинают выглядеть старыми.
Помогает ли «Семавик» и другие уколы: честные истории
Людей, которые колют себе подобные препараты, действительно много. В Telegram существует отдельный чат с тысячей с лишним человек, где обсуждается всё: дозировки, побочки, питание и недомогания.
Реальными историями с корреспондентом CHITA.RU поделились 11 человек из Читы. Трое из них назначали себе препарат самостоятельно, причем двое из них — врачи.
Елизавета назначила себе препарат самостоятельно и колет его 8 месяцев. Узнала о нем от знакомой, покупает в аптеке без рецепта. Она утверждает, что не чувствует никаких побочек и за это время похудела на 15 килограммов. Ни до приема, ни во время него у врача она не наблюдалась.
Лекарство считает хорошим: «После 40 лет сложно и невозможно похудеть. Я скинула, стала красивее, начала ходить в тренажерку. Часто пациенты сами не соблюдают требования. Я знаю, что у меня щитовидка проверена».
Лиза считает, что у нее ускорился метаболизм и при этом пропал аппетит. Переставать колоть препарат она пока не планирует: «Мне еще надо 15 килограммов скинуть, приучить себя к правильному питанию, чтоб не сорваться. Это реально первая помощь при похудении. Потом, возможно, проконсультируюсь с эндокринологом».
Хирург Станислав тоже назначил себе препарат сам. Он говорит, что у него нет времени на спорт. Колол три месяца, похудел с 86 до 73 килограммов. До этого сдал стандартные анализы, как при диспансеризации, убедился, что у ближайших родственников не было медуллярного рака щитовидной железы.
Спустя месяц после приема вес держится на достигнутом уровне, но изменить привычки в питании за три месяца не удалось: «Сложно бороться с желанием много и вкусно поесть, а я это любил всегда».
Он допустил, что в будущем будет применять малыми дозами другие более бюджетные препараты.
И терапевт Светлана сама начала колоть препарат для того, чтобы похудеть к лету. Через 2 месяца без диеты ушли 4 килограмма, но возникли боли в кишечнике. Дважды ее забирала скорая, обследования ничего не нашли. Боли остались до сих пор, но не такие интенсивные. Перед приемом она сдала стандартные анализы. Считает, что препарат мало изучен и у всех на него индивидуальная реакция.
С более серьезными проблемами во время приема препарата столкнулись три наши собеседницы.
Марине назначил уколы врач в московской клинике: у нее нет щитовидной железы, гормоны скакали и были проблемы с лишним весом. Диеты и спортзал не помогали. Она прошла полное обследование и стала применять препарат. Ее хватило на полтора месяца.
«Побочки были сразу: отвращение от еды, реакция на запахи. Начала болеть поджелудочная железа, появились тахикардия и бессонница. Появились выбросы желчи, потом случился приступ поджелудочной. Стала желтого цвета, подумали на камни в желчном», — поделилась женщина.
В читинской больнице тогда не особо разбирались, какой препарат она колола, просто старались вылечить. Спустя год восстановить поджелудочную не получилось, показатели печени до сих пор не в порядке.
Диана сама узнала о препарате, но пришла с предложением колоть его к своему эндокринологу. У нее есть сопутствующие заболевания плюс высокий инсулин. Врач сказал, что сначала ей нужно подготовиться и подлечиться и только потом начинать применять препарат.
«В первый месяц вылезли все побочки, какие могли: тошнота, диарея, голова кружилась, хотела спать и есть, но я не могла. Со временем побочные эффекты прошли. Но на третью неделю приема появилась тахикардия — даже когда надевала носки. После повышения дозировки основные побочки прошли, но не тахикардия», — рассказала девушка.
Она прошла обследования, ей назначили препараты для нормализации пульса, но скачки остались. Все врачи говорили, что причин отменять препарат нет, так как связать симптомы с уколами сложно. Но спустя полгода читинка решилась на отмену препарата. Ее тахикардия не прошла, но уменьшилась. Девушка теперь считает препарат опасным, но для кого-то жизненно важным.
Кристина колола препарат 7 месяцев. За это время у нее выросли два узла в щитовидке, и орган пришлось удалить. Теперь ей пожизненно нужно будет принимать гормоны. Подходящую дозировку подобрать пока не получилось.
Еще четыре наших собеседника считают препарат хорошим, но они измеряют эффект не только в килограммах.
Мария устала от постоянных диет и подсчетов калорий, которые не приносили результата. Когда вес с 72 килограммов вырос до 99, она обратилась к врачу, чтобы найти причину. Мария считает, что эндокринолог ей встретился очень хороший: проверил дефициты витаминов и минералов, гормоны, выработку кортизола. Последний, по его словам, и стал причиной набора веса и преддиабетного состояния.
«После восполнения истощенных запасов организма, когда снижение веса начало тормозить, мне был назначен препарат в самой маленькой дозе один раз в неделю под строгим наблюдением врача», — рассказала женщина.
Побочных действий она не чувствует, но считает это заслугой специалиста, который занимался наблюдением в динамике с корректировками дозировок. Скоро она планирует отменить препарат, так как вес становится комфортным — 78 килограммов. Худела она в комплексе: когда снизилась весовая нагрузка на колени и позвоночник, начала заниматься спортом. Когда исчез дефицит витаминов, нормализовалась выработка кортизола, улучшился сон. Также она скорректировала питание: ограничила размер порции и время еды.
При этом ее врач рассказала, что на препарате можно снизить вес быстрее, но не советовала этого делать. У Марии весь процесс занял 1,5 года, чтобы избежать побочных эффектов.
Раиса с диабетом колет препарат 10 месяцев, за это время похудела на 12 килограммов. Основная ее цель — сдержать повышение уровня сахара. Назначил лекарство эндокринолог, с указанием использования до трех лет для того, чтобы уйти от инсулина и перейти на таблетки. Каждые полгода она ложится в больницу на обследование. Из побочных действий сохраняется тошнота. Изменила некоторые пищевые привычки: старается не переедать, не есть жирное и сдобу.
Валерия колет препарат вместе с мамой. Активно изучает отзывы пациентов после его отмены, чтобы понимать, с чем столкнется. Они начали это делать по назначению врачей из-за повышенного сахара. Одна за 8 месяцев похудела на 20 килограммов, вторая — на 16. Сахар пришел в норму.
«Я себя в еде не ограничиваю, ем сладкое, жареное, ем и поздно вечером, но порции значительно уменьшились, буквально грамм 150, и всё — наелась. Отмечу, что часто возникают непонятные желания в еде, как при токсикозе у беременных», — рассказала женщина.
Федор рассказал, что всегда был полноват. Сидел на разных диетах, но срывался, бросал спортзал. Во время диспансеризации эндокринолог и кардиолог сообщили о рисках диабета: вес достиг 120 килограммов. Врач предложила диету, ежедневную ходьбу по 40 минут, а также препарат.
«Я стал наедаться маленькой порцией. Жирные продукты стали противны: майонез, сливочное масло. От них тошнило. Быстро похудел на 30 килограммов. Взвешивался на умных весах, которые показали, что из них 7–8 килограммов были мышцами. Поэтому в сентябре подключил силовые тренировки — три раза в неделю, а также часовые кардиотренировки», — рассказал мужчина.
После этого он скинул еще 5 килограммов. Прекратил колоть препарат спустя полгода. Вес сейчас уходит не так интенсивно, но размер одежды продолжает радовать.
«Очень классно помогает с уменьшением аппетита. Мне не хотелось, как раньше, „ограбить“ холодильник перед сном, не кружилась и не болела голова от того, что не поужинал или не перекусил. Но без разгона метаболизма с помощью занятий спортом основная польза только в поглощении калорий в меньшем размере, чем ты тратишь в день», — поделился читинец.
Он добавил, что раз в три месяца сдавал анализы, дозировки подбирал только с помощью врача. Привычка есть меньше осталась и после отмены.
Одна женщина написала, что не готова применять препарат из-за неоднозначных отзывов.
Галина считает, что у нее есть 10 лишних килограммов, удерживать вес получается плохо. Уколы посоветовал эндокринолог, но женщина отказалась. Она не уверена, как это отразится на ее здоровье.
Применять ли препараты с семаглутидом?
Инъекции для похудения — инновационная группа препаратов, навсегда изменивших методику лечения таких серьезных болезней, как сахарный диабет и ожирение. Это лекарство, именно лекарство, для людей с проблемами со здоровьем, которое стали использовать бездумно. Применять его можно только под наблюдением врача.
Диетолог Марина Макиша считает, что этот тренд будет только нарастать: «Я знаю, что происходит в европейских странах, в Америке. Это волшебная таблетка для похудения, и фармкомпании работают очень активно. И у них, и у нас будут двигать его на рынок и продавать не только по назначению врача».
Концепция «ничего не делать и худеть» точно бьет в заложенную в человеке жажду простых решений и природную лень. Добавим сюда непросвещенность в вопросах здоровья — и получаем идеальную среду для саморекламы препарата.
Но эти препараты должны назначаться только врачом, медиком, который хорошо о нем осведомлен, и только обследованным пациентам, за которыми будут присматривать. Сами по себе они не гарантируют успеха. Например, в лечении ожирения они помогают достигнуть ремиссии, а результат нужно будет поддерживать всю жизнь.
Что касается заболеваний, которые появляются во время или после отмены препарата, то вспоминаем слова эндокринолога выше: все последствия применения этих уколов узнают только наши внуки. Иногда осложнения объясняют параллельным течением двух заболеваний, иногда усматривают связь с уколами. Главное, нужно понимать — это не сказочное лекарство, у него может быть своя цена. Применение должно быть взвешено врачом и пациентом, которые разделят между собой ответственность за результат и последствия.