«Мы теряем лучших»: как новый закон Госдумы повлияет на врачей и медицину

Российскому здравоохранению предстоит серьезная перестройка. Принятый Госдумой закон о целевом обучении и обязательной отработке, который должен «залатать дыры» в больницах, на деле может только усугубить кризис. Об этом говорят многие врачи. Вместо создания привлекательных условий для медперсонала государство выбирает путь административного принуждения. Это может привести к обратному эффекту — массовому оттоку абитуриентов и молодых специалистов. Что о нововведении думают врачи, читайте в материале NGS55.RU.

Три года обязательной работы для всех? Новый законопроект внесли в Госдуму в конце августа 2025 года. Не прошло и полугода, как его приняли как депутаты, так и Совет Федерации. Теперь осталось только получить подпись президента. Ключевое нововведение — обязанность для выпускников медицинских вузов, прошедших первичную аккредитацию, отработать не более трех лет в медучреждении, работающем в системе ОМС. Молодые специалисты будут трудиться под наблюдением наставников — опытных врачей. Судя по формулировкам, это касается бюджетников, целевиков или поступивших в пределах квот. Пока неизвестно, выпускники каких специальностей будут проходить отработку. В дальнейшем сформируется перечень, по которому станет понятно, какие врачи и сколько лет будут работать под руководством наставника.

Как это сформулировано в законопроекте? Узнать Устанавливается обязательное осуществление наставничества (не более трех лет) в отношении лиц, получивших медицинское образование и впервые прошедших первичную (и первичную специализированную) аккредитацию специалиста (в первом случае ее проходят после шести лет обучения, во втором — после ординатуры. — Прим. ред.). По окончании периода наставничества будет проводиться периодическая аккредитация специалиста (врачи должны проходить ее каждые пять лет. — Прим. ред.). Отрабатывать под началом наставника придется не всем, а лишь выпускникам тех специальностей, которые внесут в список, разработанный федеральным органом исполнительной власти.

Выпускники разделяются на две категории: целевики отрабатывают в той организации, с которой заключили договор;

нецелевики (бюджетники и платники) обязаны самостоятельно найти место для наставничества в системе ОМС, но в выбранном ими самими регионе и учреждении. В официальных разъяснениях к законопроекту подчеркивается, что выпускник сам выбирает как регион, так и конкретную медицинскую организацию для прохождения наставничества. Закон тут не ограничивает.

В чем суть наставничества? Узнать Согласно закону, наставничество — это обязательный период работы до трех лет для выпускника медицинского вуза в учреждении, работающем в системе ОМС (обычно поликлиника или больница), под руководством опытного коллеги-наставника. Теоретически опытный специалист должен передавать свои знания и следить за качеством работы новичка. Пока неизвестно, какой оклад будет у молодых врачей, работающих с наставником. По словам тех, кто трудится в системе здравоохранения, новоиспеченный врач вряд ли получит полноценную зарплату, так как работать ему придется под чьим-то началом, а не самостоятельно. При этом из самого законопроекта нельзя сделать такой вывод. В пояснительной записке говорится, что наставники получат дополнительную плату за работу с молодыми специалистами.

В свободное плавание — к 32 годам

Ключевой момент, который вызывает много вопросов, — необходимость заново проходить наставничество после окончания ординатуры. Есть вероятность, что врачам придется дважды проходить программу — после первичной аккредитации и после периодической. Если специалист этого не сделает, то может лишиться возможности работать по профессии.

Аккредитация специалиста — процедура, на которой врач подтверждает свои знания и навыки для дальнейшей работы по профессии. Виды аккредитации: первичная: проводится для выпускников медицинских вузов и колледжей после завершения основного образования (шесть лет);

первичная специализированная: проводится для выпускников ординатуры (от двух до пяти лет, зависит от выбранной специальности), а также для тех, кто прошел профессиональную переподготовку;

периодическая: проводится раз в пять лет для подтверждения квалификации уже работающих врачей.

Получается, если выпускник прошел отработку после шести лет обучения (специалитет), а затем решил получить узкую специализацию в ординатуре, его может ждать очередной трехлетний цикл наставничества. Судя по тому, что написано в законе, единственный способ избежать двойной отработки — изначально поступить на целевое обучение в специалитете, когда в договор сразу вписано условие о последующей целевой ординатуре. В таком случае выпускник минует первое наставничество и ему не нужно работать по специальности «терапевт». Он сразу поступает в ординатуру, оканчивает, сдает первичную специализированную аккредитацию и отрабатывает три года с наставником в выбранной профессии.

Теперь путь абитуриента медицинского вуза может выглядеть вот так. Поступление — 6 лет обучения в вузе — первичная аккредитация — до 3 лет обязательной работы с наставником — ординатура — первичная специализированная аккредитация — до 3 лет наставничества — периодическая аккредитация — самостоятельная врачебная деятельность. В лучшем случае он сможет уйти в свободное плавание к 32 годам.

Еще одно вероятное изменение, которое может стать одним из самых резонансных, — фактическая ликвидация обычной бюджетной ординатуры. Бюджетников, поступивших в ординатуру, могут обязать до ее окончания заключить целевой договор с конкретным работодателем из системы ОМС. Отказ или невыполнение условий договора грозит выпускнику перспективой возмещения тройной стоимости его обучения. Освободиться от обязанности и штрафов можно будет лишь в одном случае: если не было предложений о целевом обучении, которым подходил ординатор. Организация, которая откажется выполнять свои обязанности и трудоустраивать выпускника, также будет возмещать тройную стоимость его обучения. «Это тупиковый путь»

Профессор кафедры патофизиологии ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, доктор медицинских наук Антон Ершов с тревогой комментирует сложившуюся ситуацию: «Ко мне регулярно обращаются студенты-отличники, которые заявляют, что сознательно не пойдут работать в медицину. Эти ребята могли бы стать прекрасными врачами, но их отпугивает перспектива одиннадцатилетнего пути к профессии с постоянной неопределенностью». Он не отрицает, что в идее наставничества нет ничего плохого, так как молодым специалистам действительно нужны поддержка и руководство. Но когда эта система становится принудительной и непредсказуемой, она теряет всякий смысл. «Студент не знает, будет ли у него после ординатуры три года наставничества, в каком регионе и учреждении ему придется работать, какие условия его ждут. Вместо создания привлекательных условий для молодых специалистов государство выбирает путь принуждения. Это тупиковый путь. Опыт показывает, что лучшие кадры уходят туда, где есть свобода выбора и достойные условия труда», — говорит Ершов. Профессор предлагает альтернативное решение: вернуться к проверенной системе интернатуры и субинтернатуры, которая позволяла студентам раньше начинать практическую работу и получать достойное вознаграждение. «Система наставничества — чистая фикция»

Профессор Павел Андреевич Воробьев, председатель Московского городского научного терапевтического общества, считает, что предлагаемая реформа не только не решит кадровые проблемы здравоохранения, но и усугубит существующие кризисы. «Система наставничества, прописанная в законе, — чистая фикция. Должности „наставник“ нет в номенклатуре медработников. Ни нормативов, ни методичек, ни программ подготовки не существует. Кто эти наставники? Где они подготовлены? Ответа нет, потому что это выдумка чиновников, не имеющая ничего общего с реальной жизнью медицины», — считает он. Эксперт категорически не верит в возможность увеличения бюджетных мест. Он напоминает, что на протяжении последних 20 лет наблюдается лишь их сокращение. Существующая система целевого обучения демонстрирует низкую эффективность: многие выпускники находят способы избежать выполнения контрактных обязательств. Что до закона, то, по мнению профессора, на практике реализация сведется к формальностям: «Молодых врачей распределят по поликлиникам, проведут несколько формальных лекций — на этом „наставничество“ закончится. В отчетах будут писать красивые слова, а специалисты останутся один на один с системой. В целом закон лечит симптомы, игнорируя причину. Проблема не в нежелании врачей ехать в регионы, а в отсутствии условий», — уверен Павел Андреевич. В то же время на местах пока тоже не готовы сказать, как закон будет реализован на практике. Так, в Министерстве здравоохранения Омской области пояснили, что это станет понятно только после принятия подзаконных актов на федеральном уровне. «Дело в том, что еще не прошла коллегия Минздрава РФ на тему внедрения закона о закреплении кадров в системе здравоохранения, не приняты подзаконные акты. А именно они регулируют всю механику реализации закона „на земле“. Пока мы не увидим конкретных предписаний: что и как мы будем делать, как работать с вузами и ординаторами, — сложно сказать, что имеет смысл делать для минимизации отказов», — объясняют в ведомстве. Зачем нужна отработка терапевтом?

Особую тревогу у профессора Воробьева вызывает то, что после трех лет работы терапевтом лишь единицы решатся кардинально менять профессиональную траекторию и поступать в ординатуру. По его словам, это неизбежно приведет к структурному перекосу: избытку терапевтов при катастрофической нехватке узких специалистов. С другой стороны, есть мнение, что закон призван в том числе к тому, чтобы восстановить терапевтическую службу. И без нее действительно нельзя. «Терапевты жизненно необходимы нашей системе. Эту сферу нужно приводить в порядок, но не таким способом», — считает один из омских врачей. Сейчас, когда у людей повышен уровень тревожности, а интернет пестрит пугающими диагнозами, именно терапевт становится спасительным ориентиром. Пациент, приходя на прием, получает не просто лечение, но и четкий, понятный план действий. Врач берет на себя ответственность: он решает, может ли помочь сам, или же перенаправит к узкому специалисту. «Участковый терапевт — ключевое звено в маршрутизации пациента. Эту мысль можно назвать центральной в рассуждениях о роли этого специалиста», — объясняет врач. Несколько лет назад молодым специалистам уже предлагали пройти отработку в поликлиниках. Но это было строго добровольно. Так есть ли плюсы у нового закона?

