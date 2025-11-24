Укрепляет иммунитет, полезен для сосудов. Бренд-шеф поделился простым рецептом лукового супа

Кверцетин, который содержится в луке, укрепляет иммунитет, что особенно важно в осенне-зимний период

Лук — богатый источник кверцетина, природного антиоксиданта, известного противовоспалительным, спазмолитическим и противоотечным эффектом. Это вещество улучшает кровоток и даже применяется для профилактики и лечения нарушений мозгового кровообращения, заболеваний сердца и сосудов.

Так, в одном исследовании добровольцев кормили луковым супом с высоким содержанием кверцетина. Авторы пришли к выводу: «У тех, кто употребляет большое количество продуктов, содержащих кверцетин, снижен риск тромбоза и сердечно-сосудистых заболеваний».

Кроме того, кверцетин укрепляет иммунитет, что особенно важно в осенне-зимний период. Поэтому луковый суп в это время стоит готовить почаще.

— Существует несколько видов лукового супа. Наиболее известный — это традиционный французский луковый суп, который готовится на мясном бульоне и подается с гренками и расплавленным сыром, — рассказывает «Доктору Питеру» бренд-шеф сети кафе Sample coffee Степан Галустов. — Есть также луковый крем-суп, который отличается гладкой текстурой и насыщенным вкусом благодаря добавлению сливок. Обычный луковый суп богат витаминами и минералами, укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. Крем-суп, в свою очередь, благодаря сливкам содержит больше калорий.

Пошаговый рецепт классического лукового супа

Ингредиенты:

4 крупные луковицы (лучше брать белый лук, он обычно слаще);

50 г сливочного или оливкового масла;

1 литр мясного или овощного бульона;

100 г сыра (например, сорта грюйер или эмменталь);

соль и перец по вкусу;

4–6 ломтиков багета.

Как готовить:

Нарежьте лук полукольцами — это важно для равномерной карамелизации. Разогрейте масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и обжаривайте его, постоянно помешивая, на медленном огне около 20–30 минут, пока он не станет золотисто-коричневым. Это ключевой момент, так как карамелизация придаст супу глубокий вкус и приятную сладость. А чтобы лук не пригорел, используйте кастрюлю с толстым дном. Добавьте к луку бульон. После того как суп закипит, варите на медленном огне еще 20–30 минут. Посолите и поперчите. Пока готовится суп, обжарьте ломтики багета на сковороде или в духовке. Готовый суп, разлитый по тарелкам, посыпьте тертым сыром либо отправьте ненадолго в духовку в глиняных горшочках, чтобы сыр расплавился. Подавайте суп с багетом.

