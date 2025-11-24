НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Укрепляет иммунитет, полезен для сосудов. Бренд-шеф поделился простым рецептом лукового супа

Укрепляет иммунитет, полезен для сосудов. Бренд-шеф поделился простым рецептом лукового супа

Ингредиенты для него найдутся в каждом холодильнике

Кверцетин, который содержится в луке, укрепляет иммунитет, что особенно важно в осенне-зимний период

Лук — богатый источник кверцетина, природного антиоксиданта, известного противовоспалительным, спазмолитическим и противоотечным эффектом. Это вещество улучшает кровоток и даже применяется для профилактики и лечения нарушений мозгового кровообращения, заболеваний сердца и сосудов.

Так, в одном исследовании добровольцев кормили луковым супом с высоким содержанием кверцетина. Авторы пришли к выводу: «У тех, кто употребляет большое количество продуктов, содержащих кверцетин, снижен риск тромбоза и сердечно-сосудистых заболеваний».

Кроме того, кверцетин укрепляет иммунитет, что особенно важно в осенне-зимний период. Поэтому луковый суп в это время стоит готовить почаще.

— Существует несколько видов лукового супа. Наиболее известный — это традиционный французский луковый суп, который готовится на мясном бульоне и подается с гренками и расплавленным сыром, — рассказывает «Доктору Питеру» бренд-шеф сети кафе Sample coffee Степан Галустов. — Есть также луковый крем-суп, который отличается гладкой текстурой и насыщенным вкусом благодаря добавлению сливок. Обычный луковый суп богат витаминами и минералами, укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. Крем-суп, в свою очередь, благодаря сливкам содержит больше калорий.

Пошаговый рецепт классического лукового супа

Ингредиенты:

  • 4 крупные луковицы (лучше брать белый лук, он обычно слаще);

  • 50 г сливочного или оливкового масла;

  • 1 литр мясного или овощного бульона;

  • 100 г сыра (например, сорта грюйер или эмменталь);

  • соль и перец по вкусу;

  • 4–6 ломтиков багета.

Как готовить:

  1. Нарежьте лук полукольцами — это важно для равномерной карамелизации.

  2. Разогрейте масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и обжаривайте его, постоянно помешивая, на медленном огне около 20–30 минут, пока он не станет золотисто-коричневым. Это ключевой момент, так как карамелизация придаст супу глубокий вкус и приятную сладость. А чтобы лук не пригорел, используйте кастрюлю с толстым дном.

  3. Добавьте к луку бульон. После того как суп закипит, варите на медленном огне еще 20–30 минут. Посолите и поперчите.

  4. Пока готовится суп, обжарьте ломтики багета на сковороде или в духовке.

  5. Готовый суп, разлитый по тарелкам, посыпьте тертым сыром либо отправьте ненадолго в духовку в глиняных горшочках, чтобы сыр расплавился. Подавайте суп с багетом.

Ранее диетолог рассказала о то, какие советские пищевые привычки реально полезны, а какие основаны на мифах и домыслах. Например, с детства многим твердили и о том, что в свой рацион нужно включать как можно больше супов.

— Исследования показали, что введение супов в рацион здорового человека, как и их отсутствие, никак не отражается на здоровье ЖКТ. А вот регулярное голодание, стрессы, вредные привычки влияют. Суп — важный компонент питания для людей, у которых уже есть проблемы с ЖКТ, так как он дает щадящую нагрузку. В общем, можете есть супы, а можете и не есть. Ориентируйтесь на свои пищевые привычки, вкусовые предпочтения и состояние здоровья, — посоветовала эксперт.

Ксения Воронежцева
Лук Суп
Комментарии
Гость
5 минут
не слушайте вранье, луковый суп никак не влияет ни на иммунитет, ни на сосуды
