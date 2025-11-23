НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Здоровье Кризис-2025 «Сейчас нет, когда появится — неизвестно»: в России возник дефицит контрастного вещества для рентгена

«Сейчас нет, когда появится — неизвестно»: в России возник дефицит контрастного вещества для рентгена

Нехватку сульфата бария медучреждения страны ощутили еще летом, но сейчас ситуация обострилась

215
Сульфат бария необходим для контрастного исследования внутренних органов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUСульфат бария необходим для контрастного исследования внутренних органов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Сульфат бария необходим для контрастного исследования внутренних органов

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Клиники отказываются от проведения контрастного рентген-исследования желудка и кишечника пациентам. Причина проста: у многих учреждений закончился или заканчивается запас вещества, необходимого для процедуры. В Минздраве России тем временем уверяют, что запасов сульфата бария в стране осталось еще на несколько месяцев. В ситуации разбирался корреспондент V1.RU.

«Для ряда исследований — препарат фактически безальтернативный»

Обычный рентген без сульфата бария не всегда позволяет увидеть то, что нужно врачу | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUОбычный рентген без сульфата бария не всегда позволяет увидеть то, что нужно врачу | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Обычный рентген без сульфата бария не всегда позволяет увидеть то, что нужно врачу

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

По информации аналитической компании RNC Pharma, проблема с дефицитом бария в медицинских учреждениях России встала как никогда остро именно в этом году.

— С препаратами бария сульфата в текущем году всё плохо. За первые 10 месяцев 2025 года российская система здравоохранения получила всего чуть больше 2 тысяч упаковок препарата. Каждая такая упаковка содержит по 40 пакетиков, суммарно это порядка 81 тысячи единиц пакетов, — рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. — За январь — октябрь 2024 года российский рынок получил 12,1 тысячи упаковок (484,9 тысячи пакетов). Итого объем сократился на 83,3%. Причем нельзя сказать, что в 2024 году объем был высоким, суммарно в этом году отгрузили 543,3 тысячи упаковок — на 23,5% меньше, чем в 2023 году.

По словам Николая Беспалова, начиная с 2019 года на рынке представлен только один препарат — «Бар-Випс» от компании «Випс-Мед». До того использовали также бария сульфат от «Химического завода имени Карпова», но объемы последнего были относительно небольшими.

— Текущие проблемы с производством могут быть связаны с финансовыми сложностями. Препарат входит в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. — Прим. ред.), цена на него регулируется. Вероятно, компания-производитель не имеет возможности проиндексировать цену на величину, покрывающую рост себестоимости, — говорит Николай Беспалов. — В текущем году, согласно госреестру, она была увеличена примерно на 9%, но сырье для производства используется импортное, себестоимость могла вырасти на более существенную величину. Впрочем, могут быть иные причины, скажем, физический дефицит сырья или технические сложности. Но однозначно ситуация требует внимания регуляторов — препарат фактически безальтернативный для ряда диагностических исследований.

В компании «Випс-Мед» сообщили корреспонденту V1.RU, что для возобновления производства сульфата бария им необходимо получить все необходимые документы:

— Сейчас мы ожидаем от Минздрава регистрационное удостоверение с нашим внесенным новым адресом производственной площадки, — сообщил представитель компании. — Как только мы его получим, мы начнем производить. Пока у нас нет основного документа, мы не можем производить [препарат]. Срок начала возобновления производства пока озвучиваем ориентировочно — конец ноября. Поставки возобновятся, как только первая серия будет выпущена в оборот. Сначала производится серия, потом она контролируется. И как только происходит выпуск в оборот, начинаются поставки. Если возобновим производство в конце ноября, то поставки будут в декабре.

«Контрастный рентген не делаем. Раньше у нас барий был, но сейчас его нет»

Даже если услуга есть в прайс-листе клиники, оказывается, что предоставить ее сейчас не могут | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUДаже если услуга есть в прайс-листе клиники, оказывается, что предоставить ее сейчас не могут | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Даже если услуга есть в прайс-листе клиники, оказывается, что предоставить ее сейчас не могут

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Отсутствие сульфата бария уже сказалось на пациентах, которым необходим рентген с контрастом. В call-центрах частных клиник, на официальных сайтах которых в прайсе услуг указывается «рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки» и отдельно «рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки с двойным контрастированием», корреспонденту V1.RU ответили, что контрастный рентген больше не проводят из-за отсутствия препарата.

— С барием пока контрастный рентген не делаем. Раньше он у нас был, но пока нет, — сообщили в одной из крупных частных клиник. — Мы не можем сказать точно, когда начнем проводить. Но пока в наличии бария нет. Когда будет — неизвестно.

— Контрастного вещества у нас нет уже полтора месяца и до конца года не будет, — ответили в еще одной клинике. — Появится в следующем году.

Коснулся дефицит бария не только частных медицинских учреждений.

— У нас нет бария. Месяца 2–3 мы уже это исследование не проводим, — заявили в крупной поликлинике, относящейся к федеральному учреждению здравоохранения.

При этом открыто признавать отсутствие сульфата бария руководство частных клиник Волгограда не спешит. Так, в ряде клиник после долгих раздумий требовали официальный запрос, на который пришли однотипные ответы, вроде «Данная услуга в клинике не осуществляется» без каких-либо пояснений, почему эта услуга остается в прайсе. В поликлинике же федерального учреждения здравоохранения переадресовали запрос редакции столичному ведомству.

По версии властей, препаратов достаточно

По словам экспертов, запас оказался у тех, кто закупался сразу на год и крупными партиями | Источник: Дарья Пона / 74.RUПо словам экспертов, запас оказался у тех, кто закупался сразу на год и крупными партиями | Источник: Дарья Пона / 74.RU

По словам экспертов, запас оказался у тех, кто закупался сразу на год и крупными партиями

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

В комитете здравоохранения Волгоградской области уверяют, что в региональных больницах сульфат бария еще есть.

— В комитете здравоохранения сообщают, что закупку данного расходного материала медицинские организации производят самостоятельно, — сообщили в пресс-службе комитета. — В подведомственных комитету здравоохранения учреждениях дефицита вещества нет. Частные клиники не относятся к ведомству.

О том, что производство и поставку препарата в форме порошка для приготовления суспензии для приема внутрь в России до недавнего времени осуществляла только одна компания, подтвердили и в пресс-службе Минздрава России.

— По информации Росздравнадзора от 13 августа, производитель ООО «Фирма „Випс-Мед“» уведомил о временной приостановке производства указанного лекарственного препарата в связи с запуском новой производственной площадки. По завершении контрольных и регистрационных процедур „Випс-Мед“ планирует возобновить выпуск препарата до конца 2025 года и ежемесячно производить около 2000 упаковок препарата с МНН бария сульфат,  — сообщили в пресс-службе Минздрава России. — По информации Минпромторга России, полученной в рабочем порядке, ООО „Аромасинтез“ в настоящее время также возобновило производство лекарственного препарата с МНН бария сульфат.

По данным ведомства, в августе производство было прекращено, но его запас в стране оценивается на несколько месяцев.

— По данным аналитической витрины Правительства Российской Федерации, которая позволяет осуществлять мониторинг рисков появления дефицита медицинской продукции с возможностью визуализации показателей путем сопоставления между собой данных из различных источников, обеспеченность лекарственным препаратом с МНН бария сульфат составляет:

  • по всем организациям Российской Федерации (с учетом наличия остатков у производителей, организаций оптовой торговли) — 3,2 месяца;

  • в медицинских организациях — 2,4 месяца (в том числе в Волгоградской области — 4,2 месяца);

  • в аптеках — 4,8 месяца.

«Мы ищем адекватную замену»

Аналитики говорят, что в 2025 году препарата произвели меньше, чем когда-либо до этого | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUАналитики говорят, что в 2025 году препарата произвели меньше, чем когда-либо до этого | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Аналитики говорят, что в 2025 году препарата произвели меньше, чем когда-либо до этого

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

Специалисты-рентгенологи тем временем рассказали, как справляются с дефицитом бария:

— Да, ситуация с поставками сульфата бария действительно сложная. Мы все работаем в рамках действующих клинических рекомендаций и ищем адекватную замену в зависимости от клинической задачи, — объясняет один из ведущих специалистов-рентгенологов Волгоградской области. — Вот как мы выходим из ситуации: для оценки желудочно-кишечного тракта приоритетом сейчас является эндоскопическое исследование — ФГДС или колоноскопия. Оно позволяет не только визуализировать слизистую, но и при необходимости взять биопсию. Пациенту необходимо обратиться к своему лечащему врачу: гастроэнтерологу, хирургу или терапевту. Врач, оценив клиническую картину, определяет, какое исследование является приоритетным в данной ситуации, и уже затем направляет его с конкретным назначением. Для оценки органов брюшной полости и забрюшинного пространства, то есть печени, поджелудочной железы, почек, селезенки и лимфоузлов, оптимальной альтернативой является КТ с внутривенным болюсным контрастированием. Этот метод предоставляет гораздо более детальную информацию о паренхиматозных органах и сосудах. Таким образом, диагностический процесс не останавливается. Лечащий врач совместно с нами выбирает наиболее информативный метод для каждого конкретного случая, исходя из клинической картины и показаний.

ПО ТЕМЕ
Ирина ЯковлеваИрина Яковлева
Ирина Яковлева
Корреспондент
Рентген Клиника Минздрав УЗИ с контрастом
Комментарии
2
Гость
16 минут
В элитных клиниках Москвы есть, а остальные потерпят
Гость
15 минут
Согласен, Барий пропал и На-на давно не видно
Читать все комментарии
Гость
