«Сейчас нет, когда появится — неизвестно»: в России возник дефицит контрастного вещества для рентгена

Клиники отказываются от проведения контрастного рентген-исследования желудка и кишечника пациентам. Причина проста: у многих учреждений закончился или заканчивается запас вещества, необходимого для процедуры. В Минздраве России тем временем уверяют, что запасов сульфата бария в стране осталось еще на несколько месяцев. В ситуации разбирался корреспондент V1.RU. «Для ряда исследований — препарат фактически безальтернативный»

По информации аналитической компании RNC Pharma, проблема с дефицитом бария в медицинских учреждениях России встала как никогда остро именно в этом году. — С препаратами бария сульфата в текущем году всё плохо. За первые 10 месяцев 2025 года российская система здравоохранения получила всего чуть больше 2 тысяч упаковок препарата. Каждая такая упаковка содержит по 40 пакетиков, суммарно это порядка 81 тысячи единиц пакетов, — рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. — За январь — октябрь 2024 года российский рынок получил 12,1 тысячи упаковок (484,9 тысячи пакетов). Итого объем сократился на 83,3%. Причем нельзя сказать, что в 2024 году объем был высоким, суммарно в этом году отгрузили 543,3 тысячи упаковок — на 23,5% меньше, чем в 2023 году. По словам Николая Беспалова, начиная с 2019 года на рынке представлен только один препарат — «Бар-Випс» от компании «Випс-Мед». До того использовали также бария сульфат от «Химического завода имени Карпова», но объемы последнего были относительно небольшими. — Текущие проблемы с производством могут быть связаны с финансовыми сложностями. Препарат входит в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. — Прим. ред.), цена на него регулируется. Вероятно, компания-производитель не имеет возможности проиндексировать цену на величину, покрывающую рост себестоимости, — говорит Николай Беспалов. — В текущем году, согласно госреестру, она была увеличена примерно на 9%, но сырье для производства используется импортное, себестоимость могла вырасти на более существенную величину. Впрочем, могут быть иные причины, скажем, физический дефицит сырья или технические сложности. Но однозначно ситуация требует внимания регуляторов — препарат фактически безальтернативный для ряда диагностических исследований. В компании «Випс-Мед» сообщили корреспонденту V1.RU, что для возобновления производства сульфата бария им необходимо получить все необходимые документы: — Сейчас мы ожидаем от Минздрава регистрационное удостоверение с нашим внесенным новым адресом производственной площадки, — сообщил представитель компании. — Как только мы его получим, мы начнем производить. Пока у нас нет основного документа, мы не можем производить [препарат]. Срок начала возобновления производства пока озвучиваем ориентировочно — конец ноября. Поставки возобновятся, как только первая серия будет выпущена в оборот. Сначала производится серия, потом она контролируется. И как только происходит выпуск в оборот, начинаются поставки. Если возобновим производство в конце ноября, то поставки будут в декабре. «Контрастный рентген не делаем. Раньше у нас барий был, но сейчас его нет»

Отсутствие сульфата бария уже сказалось на пациентах, которым необходим рентген с контрастом. В call-центрах частных клиник, на официальных сайтах которых в прайсе услуг указывается «рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки» и отдельно «рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки с двойным контрастированием», корреспонденту V1.RU ответили, что контрастный рентген больше не проводят из-за отсутствия препарата. — С барием пока контрастный рентген не делаем. Раньше он у нас был, но пока нет, — сообщили в одной из крупных частных клиник. — Мы не можем сказать точно, когда начнем проводить. Но пока в наличии бария нет. Когда будет — неизвестно. — Контрастного вещества у нас нет уже полтора месяца и до конца года не будет, — ответили в еще одной клинике. — Появится в следующем году. Коснулся дефицит бария не только частных медицинских учреждений. — У нас нет бария. Месяца 2–3 мы уже это исследование не проводим, — заявили в крупной поликлинике, относящейся к федеральному учреждению здравоохранения. При этом открыто признавать отсутствие сульфата бария руководство частных клиник Волгограда не спешит. Так, в ряде клиник после долгих раздумий требовали официальный запрос, на который пришли однотипные ответы, вроде «Данная услуга в клинике не осуществляется» без каких-либо пояснений, почему эта услуга остается в прайсе. В поликлинике же федерального учреждения здравоохранения переадресовали запрос редакции столичному ведомству. По версии властей, препаратов достаточно

В комитете здравоохранения Волгоградской области уверяют, что в региональных больницах сульфат бария еще есть. — В комитете здравоохранения сообщают, что закупку данного расходного материала медицинские организации производят самостоятельно, — сообщили в пресс-службе комитета. — В подведомственных комитету здравоохранения учреждениях дефицита вещества нет. Частные клиники не относятся к ведомству. О том, что производство и поставку препарата в форме порошка для приготовления суспензии для приема внутрь в России до недавнего времени осуществляла только одна компания, подтвердили и в пресс-службе Минздрава России. — По информации Росздравнадзора от 13 августа, производитель ООО «Фирма „Випс-Мед “» уведомил о временной приостановке производства указанного лекарственного препарата в связи с запуском новой производственной площадки. По завершении контрольных и регистрационных процедур „Випс-Мед“ планирует возобновить выпуск препарата до конца 2025 года и ежемесячно производить около 2000 упаковок препарата с МНН бария сульфат, — сообщили в пресс-службе Минздрава России. — По информации Минпромторга России, полученной в рабочем порядке, ООО „Аромасинтез“ в настоящее время также возобновило производство лекарственного препарата с МНН бария сульфат. По данным ведомства, в августе производство было прекращено, но его запас в стране оценивается на несколько месяцев. — По данным аналитической витрины Правительства Российской Федерации, которая позволяет осуществлять мониторинг рисков появления дефицита медицинской продукции с возможностью визуализации показателей путем сопоставления между собой данных из различных источников, обеспеченность лекарственным препаратом с МНН бария сульфат составляет: по всем организациям Российской Федерации (с учетом наличия остатков у производителей, организаций оптовой торговли) — 3,2 месяца;

в медицинских организациях — 2,4 месяца (в том числе в Волгоградской области — 4,2 месяца);

в аптеках — 4,8 месяца. «Мы ищем адекватную замену»

