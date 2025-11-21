«Волосы выпали»: Маргарита Симоньян облысела после химиотерапии

Маргарита Симоньян прошла первый курс химиотерапии. Главный редактор RT как могла оттягивала момент лечения рака и начала его только в конце октября. По словам Маргариты, теперь у нее практически нет сил встать и чаще всего она лежит и впервые за долгое время просто отдыхает за просмотром сериалов. Кроме непривычного для Симоньян постельного режима, она также привыкает к тому, что потеряла свои волосы.

Журналистка обмолвилась об облысении в разговоре с подписчицей своего канала. Под последним видео ее программы «Ч.Т.Д.» Маргарите сделали комплимент ее внешности и она с горечью призналась, что в таком образе ее видели в последний раз.

— Спасибо. Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый вроде, — написала Маргарита в комментариях.

Симоньян рассказала, что у нее рак груди, в сентябре, после того как сама случайно об этом узнала на приеме у врача. Журналистка пережила операцию на груди и готовилась к курсу химио- и лучевой терапии.

Перед началом лечения Симоньян признавалась, что совсем не боится потерять волосы и готова к этому. Журналистку больше волновало, сможет ли она вообще вернуться к работе.

— О волосах взрослой многодетной вдове переживать даже неловко как-то. Уже накупила париков и тюрбанов на случай, если всё же смогу вернуться в эфир, и меня это, признаться, даже развлекает, — делилась со своими подписчиками Маргарита.

После смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна, который умер в сентябре практически год проведя в коме и не приходя в сознание, работа стала для Маргариты отдушиной. После сорока дней траура, Симоньян объявила, что будет продолжать выпускать программу «Ч.Т.Д», которая появилась вместо «Международной пилорамы», когда-то придуманной ее супругом. Журналистка заранее отсняла несколько выпусков, которые выходят сейчас, и теперь ожидает, когда снова начнет записывать.