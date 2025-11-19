НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 754мм 74%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,94
EUR 93,78
Экопроекты российских компаний
Дело экс-министра
«Умные решения»
Зарплата мэра
Компании, которые создают будущее области
Обрушение в центре
Реальные зарплаты воспитателей
Когда выходит Урлашов
Здоровье «Резкая боль в пикантном месте»: маг и бывший ведущий шоу «Дом-2» ушел с ТВ из-за болезни

«Резкая боль в пикантном месте»: маг и бывший ведущий шоу «Дом-2» ушел с ТВ из-за болезни

Влад Кадони рассказал о своем неизлечимом заболевании

310
Источник:

Городские медиа

Бывший участник «Битвы экстрасенсов» и ведущий телестройки «Дом-2» с трудом ходит, стоит и даже лежит. Врачи поставили ему диагноз «кокцигодиния» — воспаление копчика.

«Началось всё с того, что я сидел на съемках, и в определенный момент я встал, и у меня была резкая боль сзади, в пикантном месте», — рассказал Кадони на шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Маг признался, что сначала занимался самолечением и только через год обратился к медикам. Он перенес несколько терапий и две операции, во время которых ему выжигали нервы около копчика, но всё это не особенно помогло.

«Кошмар начинается, когда ты живешь как лошадь, потому что тебе нельзя сидеть вообще ни секунды, тебе можно либо лежать, либо стоять. Но стоять ты тоже не можешь, потому что у тебя начинает болеть копчик, и лежать ты долго не можешь, потому что у тебя начинает болеть копчик», — сказал Кадони.

В таком состоянии ведущий не может участвовать в съемках и пока спасается от боли лекарствами.

Как черный маг Влад Кадони прославился в 2008 году, став самым скандальным участником «Битвы экстрасенсов». Он не одержал победы, зато стал весьма узнаваем.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Влад Кадони Дом-2 Шоу Битва экстрасенсов Болезнь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление