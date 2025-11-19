«Резкая боль в пикантном месте»: маг и бывший ведущий шоу «Дом-2» ушел с ТВ из-за болезни

Источник: Городские медиа

Бывший участник «Битвы экстрасенсов» и ведущий телестройки «Дом-2» с трудом ходит, стоит и даже лежит. Врачи поставили ему диагноз «кокцигодиния» — воспаление копчика.

«Началось всё с того, что я сидел на съемках, и в определенный момент я встал, и у меня была резкая боль сзади, в пикантном месте», — рассказал Кадони на шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Маг признался, что сначала занимался самолечением и только через год обратился к медикам. Он перенес несколько терапий и две операции, во время которых ему выжигали нервы около копчика, но всё это не особенно помогло.

«Кошмар начинается, когда ты живешь как лошадь, потому что тебе нельзя сидеть вообще ни секунды, тебе можно либо лежать, либо стоять. Но стоять ты тоже не можешь, потому что у тебя начинает болеть копчик, и лежать ты долго не можешь, потому что у тебя начинает болеть копчик», — сказал Кадони.

В таком состоянии ведущий не может участвовать в съемках и пока спасается от боли лекарствами.