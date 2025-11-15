Для пенсионеров придумали новую льготу: кто ее сможет получить

Депутаты считают, что это поможет сэкономить на лекарствах Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Депутаты предложили предоставлять всем пенсионерам старше 70 лет ежегодные путевки в санатории в рамках системы обязательного медицинского страхования. Соответствующее предложение направили председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

«Предлагаю новую льготу для пенсионеров старше 70 лет: дать им право на ежегодный отдых в санаториях сроком не менее 14 дней. Бесплатные путевки предоставлять в рамках системы ОМС», — написал депутат Госдумы Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

Запуск единой федеральной программы улучшит качество жизни и здоровье пенсионеров, а также снизит нагрузку на медицинские стационары, считает автор инициативы. Это, по мнению Миронова, позволит пожилым гражданам сэкономить на лечении и медикаментах.

Сейчас бесплатную путевку в санаторий могут получить федеральные льготники:

участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя»;

члены семей погибших инвалидов войны и участников боевых действий;

инвалиды всех групп, а также дети-инвалиды;

лица, пострадавшие от радиации.

В каждом регионе могут быть дополнительные льготные категории. Чтобы получить путевку, нужно подать заявление через МФЦ или портал «Госуслуги».