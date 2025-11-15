НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Для пенсионеров придумали новую льготу: кто ее сможет получить

Для пенсионеров придумали новую льготу: кто ее сможет получить

Предложение направили в правительство

Депутаты считают, что это поможет сэкономить на лекарствах | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Депутаты считают, что это поможет сэкономить на лекарствах

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Депутаты предложили предоставлять всем пенсионерам старше 70 лет ежегодные путевки в санатории в рамках системы обязательного медицинского страхования. Соответствующее предложение направили председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. 

«Предлагаю новую льготу для пенсионеров старше 70 лет: дать им право на ежегодный отдых в санаториях сроком не менее 14 дней. Бесплатные путевки предоставлять в рамках системы ОМС», — написал депутат Госдумы Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

Запуск единой федеральной программы улучшит качество жизни и здоровье пенсионеров, а также снизит нагрузку на медицинские стационары, считает автор инициативы. Это, по мнению Миронова, позволит пожилым гражданам сэкономить на лечении и медикаментах.

Сейчас бесплатную путевку в санаторий могут получить федеральные льготники:

  • участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

  • ветераны боевых действий;

  • лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя»;

  • члены семей погибших инвалидов войны и участников боевых действий;

  • инвалиды всех групп, а также дети-инвалиды;

  • лица, пострадавшие от радиации.

В каждом регионе могут быть дополнительные льготные категории. Чтобы получить путевку, нужно подать заявление через МФЦ или портал «Госуслуги». 

Отправить на лечение могут и при хроническом заболевании. Для этого нужно посетить терапевта, и врачебная комиссия примет решение. 

Комментарии
Гость
1 час
Я инвалид третей группы не каких путёвок на санаторий мне не разу не предоставлял, вернуть бесплатный проезд для всех категорий граждан инвалидов и пенсионеров в Ярославле и Ярославской области,вернуть льготу на бесплатный проезд, пожилым людям и инвалидам, также вернуть бесплатный проезд школьникам!!!
Гость
1 час
Дарма депутатов и коррупция в Ярославле прожает, а на выделение льгот для инвалидов и пенсионеров на бесплатный проезд денег нет, объясните, почему раньше был бесплатный проезд для инвалидов и пенсионеров и школьников, потом его отобрали на каком основании, отобрали социальную льготу на проезд????
Читать все комментарии
Гость
