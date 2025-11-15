Для пенсионеров придумали новую льготу: кто ее сможет получить

Депутаты предложили предоставлять всем пенсионерам старше 70 лет ежегодные путевки в санатории в рамках системы обязательного медицинского страхования. Соответствующее предложение направили председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.
«Предлагаю новую льготу для пенсионеров старше 70 лет: дать им право на ежегодный отдых в санаториях сроком не менее 14 дней. Бесплатные путевки предоставлять в рамках системы ОМС», — написал депутат Госдумы Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
Запуск единой федеральной программы улучшит качество жизни и здоровье пенсионеров, а также снизит нагрузку на медицинские стационары, считает автор инициативы. Это, по мнению Миронова, позволит пожилым гражданам сэкономить на лечении и медикаментах.
Сейчас бесплатную путевку в санаторий могут получить федеральные льготники:
участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя»;
члены семей погибших инвалидов войны и участников боевых действий;
инвалиды всех групп, а также дети-инвалиды;
лица, пострадавшие от радиации.
В каждом регионе могут быть дополнительные льготные категории. Чтобы получить путевку, нужно подать заявление через МФЦ или портал «Госуслуги».
Отправить на лечение могут и при хроническом заболевании. Для этого нужно посетить терапевта, и врачебная комиссия примет решение.