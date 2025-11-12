НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
В яйцах с ярославского предприятия нашли опасные вещества

В яйцах с ярославского предприятия нашли опасные вещества

Результатами исследования поделились в Тверской лаборатории

4 442
Специалисты обнаружили антибиотики в яйцах ярославского производителя | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСпециалисты обнаружили антибиотики в яйцах ярославского производителя | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Специалисты обнаружили антибиотики в яйцах ярославского производителя

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В образцах куриных ярославских яиц были найдены энрофлоксацин (4 мкг/кг) и ципрофлоксацин (3 мкг/кг). Такой результат получили в Тверской испытательной лаборатории 10 ноября.

Энрофлоксацин — лекарственный препарат для животных. Ципрофлоксацин — антибиотик, используемый для лечения бактериальных инфекций. Их наличие в продуктах, как указано в регламенте «О безопасности пищевой продукции», не допускается.

На сайте лаборатории указано, что исследование проводилось в рамках мониторинга от Россельхознадзора. Продукцию проверили на наличие остаточного количества лекарственных препаратов, а также на соответствие микробиологическим нормам.

«Отбор пробы яиц для лабораторной проверки осуществлялся на расположенном в Ярославской области предприятии. Вес партии куриных яиц с выявленными нарушениями составил свыше 7 тысяч штук», — сообщили специалисты.

Результаты исследования переданы в Россельхознадзор для принятия мер. Предполагается информирование соответствующих служб и производителя продукции.

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Гость
21 час
а название компании??? держу пари что все это делают но попадаются единицы?
Гость
20 часов
Антибиотики жрём вместе с едой, а как лекарства нельзя. Абсурд.
Читать все комментарии
