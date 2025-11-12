В яйцах с ярославского предприятия нашли опасные вещества

Специалисты обнаружили антибиотики в яйцах ярославского производителя Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В образцах куриных ярославских яиц были найдены энрофлоксацин (4 мкг/кг) и ципрофлоксацин (3 мкг/кг). Такой результат получили в Тверской испытательной лаборатории 10 ноября.

Энрофлоксацин — лекарственный препарат для животных. Ципрофлоксацин — антибиотик, используемый для лечения бактериальных инфекций. Их наличие в продуктах, как указано в регламенте «О безопасности пищевой продукции», не допускается.

На сайте лаборатории указано, что исследование проводилось в рамках мониторинга от Россельхознадзора. Продукцию проверили на наличие остаточного количества лекарственных препаратов, а также на соответствие микробиологическим нормам.

«Отбор пробы яиц для лабораторной проверки осуществлялся на расположенном в Ярославской области предприятии. Вес партии куриных яиц с выявленными нарушениями составил свыше 7 тысяч штук», — сообщили специалисты.