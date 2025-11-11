«Сопли лились рекой»: в Роспотребнадзоре рассказали, чем болеют ярославцы

Москвичи пожаловались на мощный вирус, который гуляет по столице Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

По Ярославской области продолжают гулять осенние вирусы. За неделю с 27 октября по 2 ноября на каждые 100 тысяч жителей было выявлено 534 заболевших. Большинство пациентов — дети до 17 лет. По данным регионального управления Роспотребнадзора, ярославцы стали реже болеть ОРВИ и гриппом, при этом специалисты чаще выявляют ковид.

«78 человек заболело инфекцией верхних дыхательных путей, вызванные COVID-19», — уточнили в ведомстве.

Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, многие россияне жалуются на температуру, боль в горле и насморк. Публикуем рассказы заболевших.

«Сопли лились рекой, слабость дикая»

По словам москвички Екатерины, все началось с сильной боли в горле, позже появились и другие неприятные симптомы.

«До этого при ОРВИ у меня не было такой боли в горле — было ощущение, что режут. Я рассасывала таблетки, чтобы облегчить ощущения. Это продолжалось два дня, после чего как рукой сняло — зато вместо этого появился насморк. Сопли лились и льются рекой. Ко всему прочему еще и слабость дикая, постоянно клонит в сон», — поделилась читательница MSK1.RU Екатерина.

С похожей ситуацией столкнулся другой житель столицы Иван.

«Болел я недолго. Началось все с першения в горле, после она переросла в боль. Под вечер поднималась температура, но не выше субфебрильной — 37,7. Чувствовал себя очень вяло», — рассказал он.

Некоторые столкнулись с ознобом на фоне заболевания.

«Сопли текут ручьем, сильно отек нос. Ночью просто невозможно спать. Голова болит. 37 градусов — самая противная температура, ненавижу ее. А еще меня морозила, и я очень долго не могла согреться. Хотя все окна дома были закрыты, батареи работали на максимум, а я сама сидела в теплых носках, пижаме и под пледом», — сообщила читательница MSK1.RU Ольга.

Главная профилактика — вакцинация

Вирусолог Анатолий Альтштейн объясняет: насморки вызывают риновирусы.

«В этой группе вирусов более сотни видов, поэтому от них нет особой защиты. В том, что сейчас риновирусы преобладают, нет ничего опасного. Если их не лечить, то выздоровление затянется на неделю, если же ответственно подходить к этому вопросу, то быстрее», — объяснил MSK1.RU вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Все старые штаммы гриппа сохраняются, значительных изменений они не претерпели. Главная профилактика — вакцинация. Анатолий Альтштейн вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

Как защитить организм в сезон простуд:

следите за гигиеной рук, используйте антисептики;

старайтесь не прикасаться к лицу немытыми руками;

соблюдайте дистанцию в общественных местах;

придерживайтесь принципов здорового образа жизни;

при первых признаках недомогания оставайтесь дома и вызывайте врача.

