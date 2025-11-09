НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Дети в эпицентре осенних вирусов: смотрим, что происходит с заболеваемостью в Ярославской области

Дети в эпицентре осенних вирусов: смотрим, что происходит с заболеваемостью в Ярославской области

Рассказали в Роспотребнадзоре

116
Сколько человек болеют в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько человек болеют в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько человек болеют в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Осенние вирусы продолжают действовать на территории Ярославской области. По данным регионального Роспотребнадзора, на неделе с 17 октября по 2 ноября 2025 года в регионе 534 человека заболело гриппом и ОРВИ (данные на 100 тысяч человек), при этом 55% из них — дети до 17 лет.

За этот же период COVID-19 зарегистрирован у 78 жителей области. По данным Роспотребнадзора, показатели заболеваемости остаются ниже эпидемиологического порога, однако специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики.

Среди основных рекомендаций:

  • мыть руки или использовать антисептик после улицы и общественного транспорта;

  • обрабатывать телефоны, планшеты и другие гаджеты;

  • проводить влажную уборку и проветривание помещений;

  • своевременно проходить вакцинацию — она остаётся надёжной защитой от осложнений.

При появлении симптомов заболевания важно не заниматься самолечением, а обращаться к врачу.

«Ситуация с заболеваемостью в регионе находится на контроле специалистов Управления Роспотребнадзора», — напоминают в Роспотребнадзоре.

А вы болели этой осенью?

К сожалению, да
Все еще болею
Меня пронесло
Отвечу в комментариях
ОРВИ Грипп Заболеваемость
