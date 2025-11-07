«Будто сбился компас»: как без потерь пережить магнитные бури, когда Земля звенит

Даже те, кто раньше не замечал за собой метеозависимости, сегодня уже жалуются на головную боль и слабость Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Этой осенью метеоусловия вновь проверяют человеческий организм на прочность. Геомагнитные колебания участились, и прогноз магнитных бурь на ноябрь обещает еще серию. Астрофизики из ЛСА пугают мощными выбросами.

«Не хочется заранее предвещать "апокалипсис" , но очень похоже, что вся выходящая к Земле часть Солнца сейчас покрыта активными областями и разрывается от избытка энергии», — заявили накануне эксперты.

Неудивительно, что даже те, кто раньше не замечал за собой метеозависимости, сегодня уже жалуются на головную боль, бессонницу и ощущение, будто не успеваешь за самим собой. Почему так происходит и как спасти себя в такие периоды, «Доктору Питеру» рассказывает врач-кардиолог Гульнара Орлова.

Гульнара Орлова, кардиолог, директор по страховым продуктам и клиентскому опыту СК «Росгосстрах Жизнь»

Почему вам так плохо

Магнитная буря — не миф и не эзотерика, а реальный физический процесс. В моменты вспышек на Солнце к Земле приходит поток заряженных частиц, который влияет на магнитное поле планеты.

Человеческий организм — это тоже электромагнитная система. Сердце, мозг, мышцы работают за счет слабых электрических импульсов. Поэтому любые колебания магнитного фона организм считывает как стресс и начинает перестраиваться.

Отсюда и появляются известные каждому симптомы в виде головной боли, скачков давления, раздражительности, тревожности, сбившегося сна. Особенно остро бурю чувствуют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетативными нарушениями или хронической усталостью.

Но даже у здоровых людей, не подверженных геомагнитным колебаниям, может быстро меняться настроение, будто внутренний компас сбивается.

Не бороться, а подстроиться

Самое разумное, что можно сделать в такие дни, — не сопротивляться буре, а синхронизироваться с ней. Если вы ощущаете апатию, не нужно заставлять себя работать с прежней скоростью. Организм сигналит о перегрузке, и его приоритетная задача — экономить энергию. Поэтому не стоит бороться с упадком сил, лучше дать себе паузу, чтобы восстановить тонус.

Переключите внимание на монотонные, «земные» задачи и действия — они помогают мозгу стабилизировать внутренний ритм. Это могут быть уборка, вязание, прогулка в комфортной скорости. Такие действия работают как заземление, за счет чего снижают уровень адреналина и возвращают ощущение контроля.

Музыка и упражнения вместо таблеток

Существуют исследования, подтверждающие: ритмичная музыка с частотой 60 ударов в минуту помогает сердцу и мозгу выровняться после геомагнитных всплесков.

Это практически совпадает с нашим пульсом, поэтому при прослушивании таких мелодий организм перенастраивается, синхронизируя внутренние биоритмы с внешними. В интернете можно найти множество подборок подходящих треков.

То же касается дыхательных практик. Но вместо классического «вдох на 4, выдох на 4» следует обратиться к дыханию по принципу «волн». Такая техника предполагает представить вдох как накат, выдох как отлив. Этот образ помогает мозгу быстрее войти в состояние расслабления.

В период сильной геомагнитной бури не стоит планировать экстремальных физических нагрузок. Легкая умеренная активность, например ходьба или йога, хорошо скажется на самочувствии.

Магнитные бури влияют не только на сердце, но и на циркадные ритмы. Даже если вам кажется, что вы просто не выспались, на деле мозг может терять ориентацию во времени.

Вот что можно сделать, чтобы облегчить свое состояние

Чтобы помочь телу вспомнить привычный ритм дня, следует не просто соблюдать режим сна, а работать со светом: утром включать яркий белый свет, а вечером, наоборот, мягкий желтый.

Исключение просмотра телевизора, планшета, мобильного телефона за 1–2 часа до сна. Это помогает шишковидной железе вырабатывать мелатонин и стабилизировать сон.

Если же вы чувствуете сонливость днем, не боритесь с ней, а попробуйте вздремнуть хотя бы 20 минут. Такой способ действует лучше, чем кофе, — перезагружает нервную систему, не вызывая скачков давления.

Еда как стабилизатор

Многие во время бурь испытывают странные перепады аппетита. Это реакция гипоталамуса — участка мозга, который регулирует и давление, и голод.

Поэтому не удивляйтесь, если вас тянет на сладкое или соленое: ваше тело ищет способы быстро восстановить электролитный баланс. Лучше дать организму то, что действительно ему поможет. Это могут быть продукты, богатые магнием и калием, например орехи, бананы, курага, зелень, цельнозерновые каши.

Магний стабилизирует нервные импульсы и снимает мышечные зажимы, а калий регулирует работу сердца и сосудов. А вот от кофе и крепкого чая в дни магнитных бурь, наоборот, стоит отказаться. Они усиливают раздражительность и обезвоживание, а значит, только подливают масла в огонь.

Прислушайтесь к себе

Наше тело — самый честный индикатор того, что происходит внутри. Если вы ощущаете тревогу, тяжесть, напряжение, не заглушайте эмоции, а попробуйте мягко вывести их через движение: потянуться, сделать короткую прогулку, помассировать плечи или виски.

Магнитные возмущения — не катастрофа, а напоминание о том, насколько тесно человек связан с природой. В такие дни наш организм становится более уязвимым и чувствительным. Если относиться к буре не как к врагу, а как к возможности притормозить и услышать себя, она перестанет быть стрессом.

Так что когда Земля «звенит», а вы чувствуете легкую разбалансировку, не спешите пить пятую чашку кофе и ругать себя за усталость. Лучше сделайте небольшой перерыв, подышите на свежем воздухе или съешьте горсть орехов — иногда именно это и есть настоящая забота о себе.

Отслеживайте свои показатели

Во время сильных геомагнитных бурь у чувствительных людей могут повышаться артериальное давление и частота сердечных сокращений.

Люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями могут почувствовать ухудшение состояния, поэтому крайне важно в такие дни регулярно (утром и вечером) контролировать свои показатели артериального давления и пульса и продолжать принимать ранее назначенные врачом сердечные препараты. Если самочувствие не улучшается, обязательно следует обратиться за медицинской помощью.

Какая погода старит ваше тело быстрее всего за 2 года

И зависим мы не только от магнитных бурь, но и от погоды. Одни люди обожают жаркие летние деньки, другим больше по душе прохлада и затянутое облаками небо. Погода может сильно влиять на наше настроение.

И как выяснили ученые из Тайваня, на скорость нашего биологического старения обстановка за окном воздействует не меньше.

Что узнали исследователи

В рамках анализа, опубликованного в издании Nature Climate Change, ученые оценили данные 24 922 человек, проживающих в Тайване. У каждого из испытуемых измерили артериальное давление, уровень воспаления, холестерина. Также врачи проверили работу их легких, печени и почек, чтобы определить биологический возраст участников исследования.

Затем они сравнили эти данные с реальным возрастом испытуемых, чтобы оценить, как воздействие аномальной жары влияет на старение.

Выводы авторов исследования поражают. Оказалось, что 2 года, проведенные в условиях аномальной жары, могут ускорить биологическое старение человека на 12 дополнительных дней. По мнению ученых, влияние жаркой погоды можно сравнить с уроном от сигарет, алкоголя, неправильного питания и малоподвижного образа жизни.

Кому-то 12 дней могут показаться не таким уж и значительным сроком, чтобы беспокоиться из-за этого. Руководитель исследования, доцент кафедры городского планирования и гигиены окружающей среды в Университете Гонконга Цуй Го, считает: реальная картина может быть еще страшнее, особенно если последствия жизни в жарком климате будут накапливаться не один год.

«Это небольшое число на самом деле имеет значение. Это исследование длилось 2 года, но мы знаем, что аномальная жара наблюдалась на протяжении десятилетий», — отмечает ученый.

Результаты исследования также прокомментировал специалист по охране окружающей среды из Университета Маккуори в Сиднее Пол Беггс.

«Многие из нас пережили сильную жару и остались невредимыми — по крайней мере, мы так думали. [Это исследование] показывает, что воздействие аномальной жары влияет на скорость нашего старения», — заявил Беггс.

Кондиционер спасает?

Есть еще одна любопытная деталь в исследовании. Особенно быстро от жары старели люди, работа которых связана с физическим трудом на открытом воздухе. Их биологический возраст за 2 года увеличился на 33 дня. Кроме того, в группе особенного риска были жители сельских районов и люди, которые жили в местах, где не хватало кондиционеров.

Ученые пока не могут точно сказать, как именно жара заставляет наше тело стареть. Есть гипотеза, что дело может быть в повреждении ДНК. Однако есть основания полагать, что кондиционер может отчасти исправить ситуацию.