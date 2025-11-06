В России предложили выдавать лекарства по сертификатам — кому они положены

Сертификаты предлагают выдавать малоимущим Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В России предложили ввести именной лекарственный сертификат, по которому можно будет получать необходимые препараты на фиксированную сумму. Законопроект внесут на рассмотрение в палату парламента. Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Законопроектом предлагается предоставлять малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, адресную государственную социальную помощь в виде лекарственного сертификата», — цитирует документ РИА Новости.

Сертификат позволит владельцу покупать на выделенную фиксированную сумму необходимые лекарства. Номинальную стоимость сертификата предлагается установить в размере 25% величины прожиточного минимума по РФ. В 2025 году это составит около 4,5 тысячи рублей.

Как сказано в документе, лекарственный сертификат будет действовать на территории субъекта РФ, выдавшего его. По нему можно будет получить медицинские препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.

«Именной лекарственный сертификат — документ, позволяющий получать необходимые лекарства на фиксированную сумму по аналогии с электронным сертификатом на приобретение технических средств реабилитации на препараты, входящие в перечень жизненно необходимых. Очень актуально для тех, кто не попадает в льготные категории, имеющие право на обеспечение медикаментами, однако испытывает затруднения в их приобретении. Особенно ценно на фоне постоянного роста цен на лекарства», — рассказал Нилов РИА Новости.