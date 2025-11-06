НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 755мм 81%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,19
EUR 93,51
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Скандал из-за детских костюмов
«Умные решения» в недвижимости
Раскупили билеты на концерт
Последствия атаки БПЛА
Умер бывший глава Брагина
Как узнать информацию о бомбоубежищах
Кому можно оформить ипотеку
Отработки для студентов-медиков
Здоровье В России предложили выдавать лекарства по сертификатам — кому они положены

В России предложили выдавать лекарства по сертификатам — кому они положены

Планируется, что сумма сертификата составит 4,5 тысячи рублей

145
Сертификаты предлагают выдавать малоимущим | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUСертификаты предлагают выдавать малоимущим | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Сертификаты предлагают выдавать малоимущим

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В России предложили ввести именной лекарственный сертификат, по которому можно будет получать необходимые препараты на фиксированную сумму. Законопроект внесут на рассмотрение в палату парламента. Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Законопроектом предлагается предоставлять малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, адресную государственную социальную помощь в виде лекарственного сертификата», — цитирует документ РИА Новости.

Сертификат позволит владельцу покупать на выделенную фиксированную сумму необходимые лекарства. Номинальную стоимость сертификата предлагается установить в размере 25% величины прожиточного минимума по РФ. В 2025 году это составит около 4,5 тысячи рублей.

Как сказано в документе, лекарственный сертификат будет действовать на территории субъекта РФ, выдавшего его. По нему можно будет получить медицинские препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.

«Именной лекарственный сертификат — документ, позволяющий получать необходимые лекарства на фиксированную сумму по аналогии с электронным сертификатом на приобретение технических средств реабилитации на препараты, входящие в перечень жизненно необходимых. Очень актуально для тех, кто не попадает в льготные категории, имеющие право на обеспечение медикаментами, однако испытывает затруднения в их приобретении. Особенно ценно на фоне постоянного роста цен на лекарства», — рассказал Нилов РИА Новости.

Ранее мы рассказывали, какие лекарства резко подорожали в этом году.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Лекарство Аптека Здоровье Малоимущие Деньги Госдума
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление