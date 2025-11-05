Эпидемия накроет Россию в начале зимы — к чему стоит готовиться

В ближайшие недели в России ожидается резкий рост заболеваемости гриппом, а пик эпидемии придется на середину зимы. Об этом сообщают вирусологи.
Первая волна заболеваемости накроет страну уже в декабре, а после новогодних праздников число зараженных может значительно увеличиться. Особое внимание специалисты уделяют гриппу типа D, который пока циркулирует преимущественно среди рогатого скота, но потенциально способен перейти к людям.
Пока случаев заражения гриппом D у россиян не зафиксировано, но ученые продолжают мониторить ситуацию, анализируя распространенные штаммы, передает «Московский Комсомолец».
Медики напоминают: ОРВИ и грипп — не просто сезонные недомогания. Без должного лечения они могут привести к серьезным осложнениям. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте о профилактике.
Главное правило в сезон простуд — не игнорировать первые признаки болезни. Чем раньше вы обратитесь к врачу и начнете лечение, тем ниже риск осложнений. И тем быстрее организм справится с инфекцией.