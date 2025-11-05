Эпидемия накроет Россию в начале зимы — к чему стоит готовиться

Врачи призывают внимательно отслеживать симптомы при первых признаках простуды Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

В ближайшие недели в России ожидается резкий рост заболеваемости гриппом, а пик эпидемии придется на середину зимы. Об этом сообщают вирусологи.

Первая волна заболеваемости накроет страну уже в декабре, а после новогодних праздников число зараженных может значительно увеличиться. Особое внимание специалисты уделяют гриппу типа D, который пока циркулирует преимущественно среди рогатого скота, но потенциально способен перейти к людям.

Пока случаев заражения гриппом D у россиян не зафиксировано, но ученые продолжают мониторить ситуацию, анализируя распространенные штаммы, передает «Московский Комсомолец».

Медики напоминают: ОРВИ и грипп — не просто сезонные недомогания. Без должного лечения они могут привести к серьезным осложнениям. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте о профилактике.