НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

5 м/c,

ю-з.

 760мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Беспилотная опасность
Кому можно оформить ипотеку
«Умные решения» в недвижимости
Отработки для студентов-медиков
В ДТП пострадали двое полицейских
Когда выпадет первый снег
Умер известный телеведущий
Пожар в спальном районе
Здоровье Эпидемия накроет Россию в начале зимы — к чему стоит готовиться

Эпидемия накроет Россию в начале зимы — к чему стоит готовиться

О болезни предостерегли вирусологи

278
Врачи призывают внимательно отслеживать симптомы при первых признаках простуды | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RUВрачи призывают внимательно отслеживать симптомы при первых признаках простуды | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Врачи призывают внимательно отслеживать симптомы при первых признаках простуды

Источник:

Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

В ближайшие недели в России ожидается резкий рост заболеваемости гриппом, а пик эпидемии придется на середину зимы. Об этом сообщают вирусологи.

Первая волна заболеваемости накроет страну уже в декабре, а после новогодних праздников число зараженных может значительно увеличиться. Особое внимание специалисты уделяют гриппу типа D, который пока циркулирует преимущественно среди рогатого скота, но потенциально способен перейти к людям.

Пока случаев заражения гриппом D у россиян не зафиксировано, но ученые продолжают мониторить ситуацию, анализируя распространенные штаммы, передает «Московский Комсомолец».

Медики напоминают: ОРВИ и грипп — не просто сезонные недомогания. Без должного лечения они могут привести к серьезным осложнениям. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте о профилактике.

Почитайте о том, почему мы часто болеем осенью и какие симптомы могут указыать на вирус. Главное правило в сезон простуд — не игнорировать первые признаки болезни. Чем раньше вы обратитесь к врачу и начнете лечение, тем ниже риск осложнений. И тем быстрее организм справится с инфекцией.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Болезнь Эпидемия Вирус
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
7 минут
Кого хоть "накроет то???". После прививок от к1роны?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление