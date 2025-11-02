Постоянно хочется спать и сладкого? 8 признаков расстройства, маскирующегося под осеннюю хандру

Как побороть осеннюю хандру Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Знакомо ли вам такое понятие, как осенняя хандра? Когда световой день становится меньше, а воздух на улице холоднее, мы стараемся подбодрить себя развлечениями и вкусностями. Но иногда и эти способы не поднимают настроение. Корреспондент 76.RU пообщалась с ярославским психологом, чтобы узнать, как побороть осеннюю хандру и сохранить оптимизм в мрачное время года.

Александра Поршнева — ярославский психолог из центра медицинской профилактики «Доктор». Она работает в подходах краткосрочной стратегической терапии (метод социальной психотерапии, направленный на быстрое решение проблемы клиента) и ДПДГ.

Десенсибилизация и переработка движением глаз (ДПДГ) — метод психотерапии, разработанный Фрэнсин Шапиро для лечения посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), вызванных переживанием стрессовых событий, таких как насилие или участие в военных действиях.

Эксперт связывает появление осенней хандры с погодными изменениями. В этот сезон наш организм сталкивается с челленджем — адаптироваться к новым условиям.

В норме эта адаптация происходит незаметно, но иногда возникают небольшие трудности, которые, собственно, мы и ощущаем как осеннюю хандру. Например, повышенная сонливость, грусть или потеря интереса к привычным вещам, усиленный аппетит или тяга к сладкому и углеводам. Александра Поршнева ярославский психолог

Откуда берется хандра

По словам врача, основной причиной появления осенней хандры является нарушение циркадных ритмов (физиологическое состояние организма, связанное с временем дня и ночи). Ночь становится длиннее, и наш организм начинает вырабатывать больше мелатонина (гормона сна). Отсюда мы сталкиваемся с постоянной сонливостью.

Есть и другие гипотезы. Специалист рассказала, что некоторые ученые сравнивают человека с другими млекопитающими. Это состояние похоже на «подготовку к спячке» — человек больше спит, набирает вес и становится менее активным.

«Еще, по одной из гипотез, свет, который попадает на сетчатку глаза, напрямую влияет на настроение и общее эмоциональное состояние. То есть света становится меньше, и в норме сетчатка адаптируется и захватывает больше света», — дополнила Александра Поршнева.

Как помочь себе в мрачное время года

Врач советует обратить внимание на простую формулу: здоровый сон + гармоничное питание + физическая активность = база для нашего психического здоровья и бодрости духа.

«Интегрировать прогулки в привычную жизнь несложно: главное — захотеть. Например, выходить на одну остановку раньше и чуть-чуть пройтись пешком. Или устроить небольшую 10-минутную прогулку в обеденный перерыв», — порекомендовала психолог.

Собрали полезные лайфхаки в карточке Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Советы от психолога, чтобы справиться с осенней хандрой

Гигиена сна. Так как мелатонин напрямую связан со сном, в первую очередь стоит поработать с ним. Ложиться и вставать в одно и то же время, хотя бы полчаса не сидеть в телефоне перед сном и создать комфортные условия: темнота, прохлада, удобная подушка. Конечно, это будет полезно не только осенью. Больше света. Световой день становится меньше, но мы можем обмануть организм и увеличивать его искусственно — включать больше света дома. Кстати, светодиодная гирлянда не только создает уютную атмосферу — это еще и дополнительный источник света, который попадает на сетчатку глаза! Прогулки на свежем воздухе. Это настоящее читерство: мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, когда мы гуляем на улице, мы получаем больше солнечного света (да, даже если солнце скрыто за облаками, его лучики всё равно до нас доходят). Во-вторых, физическая активность улучшает настроение, помогает высвободиться эмоциям, так как вырабатываются эндорфины, серотонин и дофамин. Вечер осенней хандры. Не стоит бороться с эмоциями, если у вас возникает легкая осенняя грусть — дайте себе ее прожить. Один вечер похандрите по-настоящему! Запланируйте свою хандру и ограничьте ее по времени. Придумайте, чем вы займетесь — это может быть теплый плед, какао, книга или меланхоличный фильм. А если хандра возникнет днем, отложите ее на этот запланированный вечер.

Как отличить простую хандру от депрессии

Осенняя хандра, как считает психолог, состояние временное. Человек продолжает жить своей обычной жизнью, но испытывает сонливость и тягу к уединению. Такое состояние для человека неопасно. Настроение можно поднять и своими силами. Но не стоит путать обычную хандру с депрессией.

Сезонное аффективное расстройство — депрессия, при которой простые действия становятся трудными. Врач рекомендует обратить внимание на следующие симптомы:

снижение настроения. Человек постоянно или большую часть дня грустит;

потеря интереса и удовольствия от вещей, которые раньше были приятны;

постоянная усталость или сонливость;

чувство вины, навязчивые мысли о себе и своих ошибках;

социальная изоляция;

усиленный аппетит или тяга к сладкому и углеводам;

трудности с концентрацией и памятью;

суицидальные мысли (повод немедленно обратиться к врачу).