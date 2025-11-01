НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

с-в.

 752мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,98
EUR 93,39
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Задержка поезда
«Умные решения» в недвижимости
Изменят маршруты автобусов
Переславль-Залесский: тайны города на древнем озере
Афиша на выходные
Рейтинг УК
Сколько беспилотников сбили
Закрыли садики из-за БПЛА
Здоровье Обзор Метеозависимые, готовьтесь к испытаниям: календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 года

Метеозависимые, готовьтесь к испытаниям: календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 года

В этом месяце вас ждет несколько опасных периодов

333
Пока одни радуются солнцу, другим его активность дорого обходится | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUПока одни радуются солнцу, другим его активность дорого обходится | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Пока одни радуются солнцу, другим его активность дорого обходится

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Конец октября отметился мощной магнитной бурей, испытавшей на прочность метеозависимых, но ноябрь вряд ли подарит долгожданное затишье: солнечная активность продолжает воздействовать на жителей Земли не самым лучшим образом. Чтобы вы знали, когда держать лекарства под рукой, а когда можно выдохнуть, мы подготовили календарь магнитных бурь на ноябрь-2025 — сохраняйте и планируйте свою жизнь без сюрпризов для самочувствия.

Что такое магнитная буря

Магнитной бурей называют совсем не шторм в привычном нам понимании. Представьте, что магнитное поле Земли — это невидимый защитный купол. Когда на Солнце происходят вспышки или выбросы вещества, в сторону Земли летит поток заряженных частиц.

Когда они сталкиваются с нашим магнитным «щитом», он приходит в движение и начинает колебаться. Вот эту реакцию магнитного поля планеты и называют магнитной бурей. Для метеочувствительных людей это похоже на внезапное изменение атмосферного давления, только воздействие происходит не из атмосферы, а из космоса.

Как измеряют магнитные бури

Для этого существует глобальная сеть обсерваторий, равномерно разбросанных по планете. Они постоянно записывают малейшие изменения магнитного поля Земли.

Главный показатель — Кр-индекс. Это международная шкала, которая показывает силу возмущения магнитного поля по десятибалльной системе:

  • Kp < 4 — всё спокойно, магнитная буря не наблюдается;

  • Kp = 4 — возмущенная геомагнитная обстановка;

  • Kp = 5 и выше — это уже полноценная магнитная буря, которая делится на категории: слабая (G1), умеренная (G2) и вплоть до экстремальной (G5).

Когда несколько обсерваторий по всему миру фиксируют, что индекс Kp достиг значения 5, объявляется о начале магнитной бури.

Магнитные бури в ноябре 2025 года

Ноябрь принесет метеозависимым людям несколько периодов повышенной солнечной активности, но серьезная магнитная буря ожидается только в конце месяца.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ноябрь 2025 года начнется с периодов возбужденной магнитосферы, которые ожидаются 2, 7 и 16-го числа. Эти дни могут вызвать легкое недомогание у метеочувствительных людей.

Основная волна геомагнитных возмущений придет в конце месяца: 24 и 27 ноября магнитосфера вновь будет возбужденной, а 25 и 26 ноября нас ждет магнитная буря минимального уровня G1, которая может сопровождаться традиционными для таких событий симптомами — колебаниями давления, головной болью и нарушениями сна.

Метеошторм стихнет 28 ноября, и в оставшиеся дни месяца геомагнитная обстановка будет спокойной.

Как вы переносите магнитные бури?

Очень тяжело — сразу чувствую недомогание
Слежу за прогнозом и заранее принимаю меры
Замечаю только сильные бури
Вообще не замечаю, для меня их не существует
Какие такие магнитные бури?
ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Магнитная буря Календарь Метеозависимость Прогноз
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление