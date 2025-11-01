Метеозависимые, готовьтесь к испытаниям: календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 года

Пока одни радуются солнцу, другим его активность дорого обходится Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Конец октября отметился мощной магнитной бурей, испытавшей на прочность метеозависимых, но ноябрь вряд ли подарит долгожданное затишье: солнечная активность продолжает воздействовать на жителей Земли не самым лучшим образом. Чтобы вы знали, когда держать лекарства под рукой, а когда можно выдохнуть, мы подготовили календарь магнитных бурь на ноябрь-2025 — сохраняйте и планируйте свою жизнь без сюрпризов для самочувствия.

Что такое магнитная буря

Магнитной бурей называют совсем не шторм в привычном нам понимании. Представьте, что магнитное поле Земли — это невидимый защитный купол. Когда на Солнце происходят вспышки или выбросы вещества, в сторону Земли летит поток заряженных частиц.

Когда они сталкиваются с нашим магнитным «щитом», он приходит в движение и начинает колебаться. Вот эту реакцию магнитного поля планеты и называют магнитной бурей. Для метеочувствительных людей это похоже на внезапное изменение атмосферного давления, только воздействие происходит не из атмосферы, а из космоса.

Как измеряют магнитные бури

Для этого существует глобальная сеть обсерваторий, равномерно разбросанных по планете. Они постоянно записывают малейшие изменения магнитного поля Земли.

Главный показатель — Кр-индекс. Это международная шкала, которая показывает силу возмущения магнитного поля по десятибалльной системе:

Kp < 4 — всё спокойно, магнитная буря не наблюдается;

Kp = 4 — возмущенная геомагнитная обстановка;

Kp = 5 и выше — это уже полноценная магнитная буря, которая делится на категории: слабая (G1), умеренная (G2) и вплоть до экстремальной (G5).

Когда несколько обсерваторий по всему миру фиксируют, что индекс Kp достиг значения 5, объявляется о начале магнитной бури.

Магнитные бури в ноябре 2025 года

Ноябрь принесет метеозависимым людям несколько периодов повышенной солнечной активности, но серьезная магнитная буря ожидается только в конце месяца.

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ноябрь 2025 года начнется с периодов возбужденной магнитосферы, которые ожидаются 2, 7 и 16-го числа. Эти дни могут вызвать легкое недомогание у метеочувствительных людей.

Основная волна геомагнитных возмущений придет в конце месяца: 24 и 27 ноября магнитосфера вновь будет возбужденной, а 25 и 26 ноября нас ждет магнитная буря минимального уровня G1, которая может сопровождаться традиционными для таких событий симптомами — колебаниями давления, головной болью и нарушениями сна.

Метеошторм стихнет 28 ноября, и в оставшиеся дни месяца геомагнитная обстановка будет спокойной.